1600 квадратных метров в центре города

Uniqlo открывает первый отдельно стоящий магазин в Москве. Новое пространство японского масс-маркет-бренда расположилось в самом центре столицы — на Новом Арбате. Магазин занял первые два этажа и получил собственные вход и витрины.

На площади 1600 квадратных метров будут представлены мужская, женская и детская одежда, а также коллекция для малышей. Также в магазине будут появляться эксклюзивные релизы бренда. Первый на очереди — Hana Tajima for Uniqlo.

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Наш первый в Москве магазин в формате стрит-ритейл — UNIQLO Новый Арбат — откроется 21 августа в 10:00! ⠀ UNIQLO создает качественную и простую одежду, красивую в своей практичности, а также современные торговые пространства, позволяющие совершать покупки с комфортом. UNIQLO Новый Арбат расположится в самом центре Москвы, в непосредственной близости от Старого Арбата — одной из главных туристических улиц города. ⠀ Отпразднуйте открытие вместе с нами! Торжественная церемония, включая традиционное шоу японских барабанщиков, состоится 21 августа в 9:30. С 21 по 23 августа вас ждет насыщенная праздничая программа, специальное предложение на всеми любимые товары и множество подарков и сюрпризов. ⠀ Ознакомьтесь с праздничной программой открытия на нашем сайте по ссылке в описании профиля. ⠀ Ждем вас в UNIQLO Новый Арбат по адресу ул. Новый Арбат, д.11, стр.1! ⠀ #uniqlo #uniqlo_russia #открытие

Публикация от UNIQLO RUSSIA (@uniqlo_russia)

Новый магазин Uniqlo по адресу Новый Арбат 11, стр. 1, откроет свои двери 21 августа. Первых гостей ждут подарки за покупки от 4000 рублей, а также специальные предложения на ключевые позиции бренда.