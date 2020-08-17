Uniqlo открывает первый отдельно стоящий магазин в Москве. Новое пространство японского масс-маркет-бренда расположилось в самом центре столицы — на Новом Арбате. Магазин занял первые два этажа и получил собственные вход и витрины.

На площади 1600 квадратных метров будут представлены мужская, женская и детская одежда, а также коллекция для малышей. Также в магазине будут появляться эксклюзивные релизы бренда. Первый на очереди — Hana Tajima for Uniqlo.