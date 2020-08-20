После продолжительных сниппетов Шон Уотерспун и adidas Originals наконец-то представили свою коллаборацию. В основу совместной модели Superearth легли классические кроссовки Superstar, празднующие в этом году 50-летний юбилей.

Ключевая особенность пары, получившей верх из веганской кожи, — это обширный декор с вышитыми цветами. Узоры из разноцветных ниток получили необработанные края и частично свисают до земли. Не будем рассуждать о практичности, скажем лишь, что это очень красиво. Завершает экофрендли-силуэт подошва из переработанной резины.