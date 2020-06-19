Долгожданный релиз — в конце этого месяца.
После месяцев ожиданий, сниппетов и слухов коллаборация Sean Wotherspoon x atmos x Asics получила официальную дату релиза — 27 июня. Кроссовки на базе модели Gel-Lyte III выполнены из вельвета и идут в комплекте с разноцветными патчами на липучке. Пара будет доступна во взрослой и детской размерных сетках.
Помимо кроссовок, в коллаборацию вошли футболки, базовых цветов и окрашенные в технике тай-дай, а также две сумки — мессенджер и вместительная тоут.
Релиз коллекции состоится на сайте atmos. Взрослые кроссовки обойдутся в 17 500 иен (примерно 164 доллара), детские — в 8000 иен (примерно 75 долларов). Футболка будет стоить 4500 иен (примерно 42 доллара), сумка — 7000 иен (примерно 66 долларов).