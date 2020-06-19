После месяцев ожиданий, сниппетов и слухов коллаборация Sean Wotherspoon x atmos x Asics получила официальную дату релиза — 27 июня. Кроссовки на базе модели Gel-Lyte III выполнены из вельвета и идут в комплекте с разноцветными патчами на липучке. Пара будет доступна во взрослой и детской размерных сетках.