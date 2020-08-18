Шведский бренд выпустил новую коллекцию предметов для детей «Йэттелик». Источником вдохновения создателям послужили динозавры. В релиз вошли полотенца с капюшонами, пододеяльники и подушки, гардины с прихватом, ковры, мешки для вещей и самое интересное — мягкие игрушки. Если вы вдруг забыли, пару лет назад игрушечные акулы IKEA стали настоящим хитом — их моментально раскупали в магазинах и даже втридорога перепродавали на «Авито».

Новые игрушки IKEA вряд ли повторят успех своих предшественников, но тем не менее заслуживают внимания. На выбор доступно шесть видов динозавров: трицератопс, велоцираптор, стегозавр, тираннозавр, анкилозавр и бронтозавр. Каждый из них представлен в двух размерах — маленьком и большом.