Отличный шанс завести тираннозавра
Шведский бренд выпустил новую коллекцию предметов для детей «Йэттелик». Источником вдохновения создателям послужили динозавры. В релиз вошли полотенца с капюшонами, пододеяльники и подушки, гардины с прихватом, ковры, мешки для вещей и самое интересное — мягкие игрушки. Если вы вдруг забыли, пару лет назад игрушечные акулы IKEA стали настоящим хитом — их моментально раскупали в магазинах и даже втридорога перепродавали на «Авито».
Новые игрушки IKEA вряд ли повторят успех своих предшественников, но тем не менее заслуживают внимания. На выбор доступно шесть видов динозавров: трицератопс, велоцираптор, стегозавр, тираннозавр, анкилозавр и бронтозавр. Каждый из них представлен в двух размерах — маленьком и большом.
Коллекция с предметами для детей «Йэттелик» уже поступила в продажу. Купить текстиль и игрушки можно на официальном сайте и в магазинах сети IKEA. Цены варьируются от 599 рублей за маленькую игрушку до 2299 рублей за комплект из наволочки и пододеяльника.