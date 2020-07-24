Правда, пока только в Японии.

Мебельный гигант (точнее, его японское подразделение) выпускает дебютную капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. В небольшой релиз вошли футболки, худи, зонтик, сумка тоут, набор полотенец, а также бутылки для воды.

В коллекции фигурируют два мотива. Первый — с узнаваемым во всем мире желто-синим логотипом IKEA, второй — с черным штрихкодом и подписью «Design and Quality IKEA of Sweden».