Правда, пока только в Японии.
Мебельный гигант (точнее, его японское подразделение) выпускает дебютную капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. В небольшой релиз вошли футболки, худи, зонтик, сумка тоут, набор полотенец, а также бутылки для воды.
В коллекции фигурируют два мотива. Первый — с узнаваемым во всем мире желто-синим логотипом IKEA, второй — с черным штрихкодом и подписью «Design and Quality IKEA of Sweden».
Релиз дебютной коллекции одежды и аксессуаров IKEA запланирован на 31 июля на японском сайте производителя. О том, поступит ли капсула в продажу в других странах, пока неизвестно.