Первая линейка декора в парфюмерном бренде.
Шведский парфюмерный бренд Byredo объявил о создании линейки декоративной косметики. Консультантом нового направления марки стала британская визажистка, бывший креативный директор Dazed Beauty и международный директор Burberry Beauty Исамайя Ффренч.
Коллекция Byredo Colour появится в продаже 1 октября. Какая именно косметика будет представлена в линейке, пока не ясно, однако летом Исамайя публиковала в своем инстаграме технические образцы продуктов, напоминающих помады.