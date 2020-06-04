Духи появились в России одновременно с мировым выпуском.
Шведский бренд Byredo выпустил новый аромат Lil Fleur. Парфюмеры марки постарались передать подростковые трудности и юношеский бунтарский дух через ноты кассии, мандарина, шафрана, белого дерева, амбры, ванили и дамасской розы. Унисекс-аромат продолжает традицию взывать к ностальгии по лучшим годам, заданную композицией Slow Dance.
Одновременно с мировой премьерой аромат появился и в России, на сайте Lamoda. Флакон объемом 50 мл обойдется в 13 700 р.