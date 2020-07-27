24 июля в парке Горького состоялся выстраданный многими школьниками городской выпускной. «Афиша Daily», отвлекаясь на посредственную музыку, обсудила с зумерами все самое важное.
Маша
Гимназия № 1520
Об учебе и поступлении
Учиться дистанционно было сложно, но я понимала, что это единственный способ. Мне кажется, я подготовилась к ЕГЭ хуже, чем могла бы во время обычной учебы. Дистанционное обучение вообще плохо влияет на ученика: появляется больше свободного времени, ребенок становится несобранным, встает когда угодно, делает не все. За нами в школе вообще не следили.
Высшее образование дает человеку шанс проявить себя в более серьезных сферах жизни, устроиться на работу, стать предпринимателем, открыть свое дело и зарабатывать много денег. Я собирают поступать на пиар-менеджера в ВШЭ, МГУ, МГИМО, «Плехановку» или Финансовую академию.
О политике и феминизме
Я считаю, что есть вещи, о которых не принято говорить и делиться с друзьями, — религия, семья и политика. Я, условно, не гонюсь за поправками в Конституцию, если они будут — окей, хотелось бы, чтобы это все позитивно влияло на народ.
Я не могу назвать себя феминисткой, Я вообще не углубляюсь в эту тему, но при этом я уважаю феминисток, уважаю тех, кто отстаивает свою точку зрения.
О тиктоке и любимой музыке
Я тоже могу обвинить тикток в том, что тратила время не на подготовку к экзаменам, а на просмотр роликов. Это безумно затягивает, особенно если смотреть перед сном.
Сейчас как раз очень популярны песни из тиктока. Вообще, я меломан, могу слушать и российских, и зарубежных исполнителей. Больше всего сейчас cлушаю Джони.
О наряде
Я брала это платье месяцев пять назад, это новая коллекция Giambattista Valli. Мы с мамой увидели и сразу поняли, что я должна надеть его на свое 18-летие и выпускной.
Лиза
Школа № 2006
Об учебе и поступлении
Мне очень нравилась учеба в дистанционной форме. Можно было удобно распланировать время: на учебу, личные дела, друзей.
Сейчас я взяла год перерыва. Буду работать, стараться понять, что мне нравится, чтобы не поступать в университет и потом его бросать. Мои родители только за, они, наоборот, мне посоветовали такой план.
Мне кажется, сейчас есть очень много возможностей развиваться и без университета. Если ты будешь сидеть дома и полностью погружаться в книги, допустим, про маркетинг, проходить курсы, то стать крутым специалистом можно.
О политике и феминизме
Увлеченность политикой очень зависит от того, в какой среде ты находишься. Кто‑то может быть полностью погружен в искусство и не интересоваться событиями в стране.
Мне очень нравится феминистское движение. Мне нравится чувствовать себя его частью, но не могу сказать, что я на сто процентов феминистка. Возможно, я еще не до конца разбираюсь в теме.
О любимой музыке
Я слушаю старый рок, например Nirvana. Еще мне нравится «Король и шут».
Аля
Школа № 2006
Об учебе и поступлении
За время учебы в дистанционном формате была возможность подтянуть низкие оценки. По сути, ты мог ничего не делать и списывать все. Да и в плане уроков была беда — большинство одноклассников просто сидело в телефонах.
Я не буду поступать в этому году. У меня есть возможность уехать учиться в Южную Корею. Этот год буду учить язык и готовиться.
О политике и феминизме
Мне кажется, интересоваться политикой важно. Ты должен знать, что происходит в стане, в которой живешь. У меня мама читает все новости, и мы с ней постоянно их обсуждаем.
Я также поддерживаю феминизм, но правда не понимаю девушек-мужененавистниц.
О влиянии тиктока на успеваемость
Я сижу в тиктоке, но в свободное от учебы время. Если ты хочешь учиться, то на тебя это никак не повлияет.
О любимой музыке
Мне очень нравится современная классика, например, Людовико Эйнауди.
Соня
Лицей МАХЛ РАХ
Об учебе и поступлении
Учеба в новом формате мне понравилась. Я художник, рисую дома, меня никто не трогает, все спокойно. Надеюсь, что в начале учебного года такая же схема продолжится. Я поступаю в художественный институт, и мне будет проще разрисоваться дома самой, а потом уже вливаться в коллектив.
О политике, феминизме и правах ЛГБТ
У нашего поколения сейчас, наоборот, освободилось время. Отсюда невольно получается изучать все вокруг, мне кажется, что все стали любознательнее.
Отчасти я могу назвать себя феминисткой, я вообще начала интересоваться разными социальными вопросами. Во время карантина заметила, что стали подниматься вопросы ЛГБТ-сообществ, в сети было больше рассуждений, в которые хочется вникать. Я даже политикой стала интересоваться, хотя это мне несвойственно.
О влиянии тиктока на успеваемость
Я тоже сижу в тиктоке, бывает, даже много, но мне кажется, что одно другому не мешает.
О любимой музыке
Я обрадовалась, что на концерте будет Глюкоза, потому что мое детство прошло на ее клипах, какая‑то ностальгия. Можно сказать, что сейчас пошла вторая волна популярности музыки 2000-х.
О наряде
Я планировала выпускной всю жизнь и решила поблистать. Расстроилась, что его отменили, но буквально два дня назад узнала, что получится сюда попасть, и я сразу продумала образ целиком.
Никита
ГКОУ КШИ № 1 «Первый Московский кадетский корпус»
Об учебе и поступлении
Удаленное обучение проходило очень организованно, у всех повысились оценки. Думаю, это поспособствовало успешной сдаче ЕГЭ, можно было полноценно уделять внимание только нужным предметам.
Я буду поступать в МИСИС, на юриспруденцию.
О тиктоке
Мы с друзьями сидим в тиктоке, у меня 35 тысяч подписчиков. Снимаем себя, кадетскую жизнь, иногда смешиваем с гражданкой.
О политике и феминизме
Политика мне не интересна. В феминизм я считаю лучше не лезть, он меня не касается, и, надеюсь, мне не придется взаимодействовать с человеком, который придерживается этой позиции.
О любимой музыке
Я слушаю и рок, и панк, рэп, трэп. В плеере чаще Jeembo, Pharaoh, Boulevard Depo.
Владимир, Алексей, Савелий
ГКОУ КШИ № 1 «Первый Московский кадетский корпус»
Об учебе и планах
Савелий: Удаленная учеба прошла нормально, легко.
Владимир: Отлично подготовились к экзаменам те, кто мог делать это самостоятельно.
Алексей: Готовились максимально стабильно и спокойно.
Владимир: Нас курируют МВД, ФСБ, МЧС, так что после универа мы будем, грубо говоря, оперативниками, следователями.
О политике и феминизме
Владимир: Так как мы учимся в кадетском корпусе, нас, конечно, интересует политика. У нас есть право, экономика.
Савелий: В корпусе есть разные направления, у нас — гуманитарное.
Владимир: К феминизму я отношусь 50 на 50.
Савелий: Я лояльно, у каждого своя позиция, если я познакомлюсь с девушкой-феминисткой, то онесусь к этому с пониманием.
О любимой музыке
Савелий: В плеере обычно Фогель, MiyaGi & Эндшпиль.
Владимир: Я слушаю подборки, чарт в «ВК» ну и песни родителей, Цоя, например.
Алексей: Я люблю фонк (поджанр хип-хопа и трэпа — Прим.ред.).
Дима same one
Гимназия № 1519
Об учебе и планах
Закончил школу я плохо. Не посетил ни одного удаленного занятия, даже Zoom не скачивал. Экзамены не сдавал, пошел в колледж на системного администратора. Устроился на работу пока, буду консультантом в Nike.
О политике и феминизме
Я в политику не лезу, потому что не могу сказать точно, кто прав, а кто не прав. Не хочу, чтобы меня это касалось: я не разбираюсь, и что‑то говорить об этом не имеет смысла.
Феминизм меня обходит мимо. Бывают же разные феминистки — бывают ярые, а есть те, кто просто за равенство. Но мне пока не встречались такие девушки.
О наряде
Мне все равно, кто что скажет, я творческая личность и хочу выделяться.
О любимой музыке
Я слушаю рэп — Boulevard Depo, Скриптонита.
Елизавета
Школа № 1355
Об учебе и планах
Когда мы перешли на удаленное обучение, то сначала было радостно, казалось, что можно отдохнуть дома, все делать в своем темпе, поспать. А потом пришло понимание, что все так резко закончилось, и это грустно. Хотелось, чтобы последние дни в школе запомнились.
Я собираюсь поступать на учительницу начальных классов, либо на кадровое дело.
О политике и феминизмне
Я лично политикой не интересуюсь и не сказала бы, что я феминистка. Я об этом не задумываюсь, это далеко от меня.
О влиянии тиктока на успеваемость
Я смотрю тикток, раньше очень много, сейчас уже реже. Не думаю, что это влияет на учебу, у каждого своя голова на плечах: кому надо, тот учится и совмещает с соцсетями.
О любимой музыке
У меня в плеере Егор Натс, Рауф и Фаик, Рамиль.
Степан и Алексей
Школа № 1566
Об учебе и планах
Алексей: Экзамены закончились, ждем последних результатов. Как сдал? Хотелось бы лучше. Планировал поступать на программиста в МИРЭА, но туда не попадаю.
Степан: Я выбирал инженерные специальности в МАИ или МИРЭА, но попадаю только на платное.
О политике, феминизме и правах ЛГБТ
Алексей: Так как я несовершеннолетний, я не особо политически активный, но если поднимаются подобные темы в семье или с друзьями, то мне есть что сказать. Мне не плевать на страну, в которой я живу.
Степан: Я в 9-м классе присутствовал на некоторых митингах, уже ходил голосовать против поправок, то есть участвую в политической жизни страны.
Алексей: Темы феминизма я вообще не касаюсь, а если рассматривать сексуальные меньшинства типа геев, то я не против них. Но только чтобы их было четное количество.
Степан: С феминизмом я как‑то не сталкивался. Сексуальные меньшинства я поддерживаю, есть даже друзья нетрадиционной ориентации, мы спокойно общаемся.
О тиктоке
Алексей: Я тикток не смотрю, мне инстаграма хватает.
Степан: Я смотрю, ну немного.
Алексей: Да кого ты обманываешь?!
Степан: Ладно, я много смотрю.
О любимой музыке
Алексей: Я больше по рэпчине, слушаю Glam Go Gang! (GONE.Fludd, Iroh, Cakeboy и Flipper Floyd) — мы с ними знакомы, что‑то писали вместе на студии.
Степан: Я люблю рок, альтернативу — System of a Down, Three Days Grace.
Никита и Мария
Школы № 2053 и 1367
Об учебе и планах
Мария: Удаленное обучение прошло очень удаленно от меня, я честно учила только то, что мне нужно было к экзаменам.
Никита: Удаленка мне понравилась больше, чем очная форма, кажется, что и результаты улучшились. Собираюсь поступать в Тамбовский университет, на кибербезопасность.
Мария: А я в МИСИС либо в Менделеевку, на материаловедение.
О политике и феминизме
Мария: Я интересуюсь политикой для себя. Лезть в нее пока не вижу смысла, да и мне нельзя по возрасту. А так ситуация, которая происходит в стране, по-моему, очевидная.
Никита: Могу полистать новости, а так я далек от политики.
Мария: Я феминистка, не радикальная, но однозначно феминистка.
Никита: Я себя никем не позиционирую пока, но отношусь к феминизму положительно.
О любимой музыке
Мария: Обычно я слушаю рок типа Hollywood Undead, была на концерте Evanescence.
Никита: Я слушаю Лил Пипа, Bones, Ghostemane.
Лера и Григорий
Школа № 1503
Об учебе на удаленке и планах
Григорий: На фиг удаленку. Не вводите ее. Это вред. Это все разрушит. Самое главное, теряется контакт между учеником и учителем. Живые уроки — это живые уроки. Плюс учителям тяжело давалась работа с техникой. И не было взаимной отдачи.
Лера: Да, сперва все забили, а в конце года пришлось доделывать все в срочном порядке.
Григорий: У меня такого не было. Все посещал, все делал заранее.
Лера: Я буду поступать на филолога в Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина
Григорий: А я пойду в МГУ или МГЛУ, либо на историю, либо на политологию.
О политике и феминизме
Григорий: Мне не нравится, как в стране устроено политическое образование. В идеале хочется что‑то менять.
Лера: Не назову себя активным гражданином, но стараюсь выработать свою позицию — не основываясь ни на чем, сама образовываюсь.
Григорий: Как раз в этом проблема. У многих нет четкой позиции. Она сформирована либо чужим мнением, либо просто ничем не подкреплена. Нужно учиться, анализировать, читать разные источники, думать. В идеале в школе должны учить думать.
Лера: Я скорее профеминистка: за феминизм, но настоящей феминисткой себя не назову, не люблю вешать ярлыки. Да и люди к этому относятся предвзятого.
Григорий: Не назову себя профеминистом. Не отношу себя ни к каким движениям, но при этом выступаю за всеобщее равенство. Не терплю, когда это переходит в более фанатичные движения.
О любимой музыке
Лера: Я предпочитаю инди-музыку или фольклорное что‑то. Люблю артистов, которые акцентируют внимание на текстах, — Noize MC, отчасти «Кровосток» и Оксимирона.
Григорий: Я больше по року. Самые любимые — «Агата Кристи», «Король и Шут». Но расширять кругозор стараюсь, тем же Оксимироном.
Филипп и Максим
Школа № 1095
Об учебе на удаленке и планах
Филипп: Очная форма все же лучше, чем дистанционное обучение. У меня, например, не получилось сдать русский на тот бал, который хотел. Подготовка была плохо организована. Не было структуры, никто ничего не учил и не делал.
Максим: Полностью согласен. Очная подготовка дает больше знаний. Больше взаимодействия с преподавателем. Если есть вопросы, то тебе все разжевывают. На дистанционном же все было сжато. Поступать я собираюсь на программиста в РГУ им. А.Н.Косыгина.
Филипп: А я — в Первый московский государственный университет им. Сеченова, на фармацевта.
О политике, феминизме и правах ЛГБТ
Филипп: Не скажу, что сильно интересуюсь политикой. Знаю примерно, что происходит в моем городе, что происходит в России. Но не прям увлечен.
Максим: Я занимаю нейтральную гражданскую позицию. Но стараюсь быть по максимуму осведомленным о том, что происходит. Сейчас молодежь, напротив, старается себя проявлять в политической деятельности.
Филипп: К феминизму я отношусь положительно. Это движение обращает внимание на ту часть населения, которая не особо защищена ни социальным правом, ни моралью и честью. Это может кому‑то помочь.
Максим: Я нейтрально отношусь к феминизму, если он не радикальный и не ущемляет права мужчин. В мире должно быть равноправие.
Филипп: С нашими поправками в Конституцию, когда закручиваются гайки, стремления что‑то делать нет. ЛГБТ-парам желательно уехать из России, им тут уже ничего не построить.
Максим: ЛГБТ-пары в России ущемляются очень сильно. Хотя на самом деле это личное дело каждого. Грубо говоря, не нужно лезть в постель к каждому человеку. Это не то, что должно делать государство.
О любимой музыке
Филипп: Я слушаю Егора Летова, русский рок 1990-х, постпанк нравится и всякие готические жанры.
Максим: Я тоже люблю готическую музыку, электронную музыку, гранж, постпанк и поп-панк. Также классику русского рока люблю: Летов, «Ария», «Король и шут».