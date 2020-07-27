24 июля в парке Горького состоялся выстраданный многими школьниками городской выпускной. «Афиша Daily», отвлекаясь на посредственную музыку, обсудила с зумерами все самое важное.

Маша Гимназия № 1520

Об учебе и поступлении Учиться дистанционно было сложно, но я понимала, что это единственный способ. Мне кажется, я подготовилась к ЕГЭ хуже, чем могла бы во время обычной учебы. Дистанционное обучение вообще плохо влияет на ученика: появляется больше свободного времени, ребенок становится несобранным, встает когда угодно, делает не все. За нами в школе вообще не следили. Высшее образование дает человеку шанс проявить себя в более серьезных сферах жизни, устроиться на работу, стать предпринимателем, открыть свое дело и зарабатывать много денег. Я собирают поступать на пиар-менеджера в ВШЭ, МГУ, МГИМО, «Плехановку» или Финансовую академию. О политике и феминизме Я считаю, что есть вещи, о которых не принято говорить и делиться с друзьями, — религия, семья и политика. Я, условно, не гонюсь за поправками в Конституцию, если они будут — окей, хотелось бы, чтобы это все позитивно влияло на народ. Я не могу назвать себя феминисткой, Я вообще не углубляюсь в эту тему, но при этом я уважаю феминисток, уважаю тех, кто отстаивает свою точку зрения. О тиктоке и любимой музыке Я тоже могу обвинить тикток в том, что тратила время не на подготовку к экзаменам, а на просмотр роликов. Это безумно затягивает, особенно если смотреть перед сном. Сейчас как раз очень популярны песни из тиктока. Вообще, я меломан, могу слушать и российских, и зарубежных исполнителей. Больше всего сейчас cлушаю Джони. О наряде Я брала это платье месяцев пять назад, это новая коллекция Giambattista Valli. Мы с мамой увидели и сразу поняли, что я должна надеть его на свое 18-летие и выпускной.

Лиза Школа № 2006

Об учебе и поступлении Мне очень нравилась учеба в дистанционной форме. Можно было удобно распланировать время: на учебу, личные дела, друзей. Сейчас я взяла год перерыва. Буду работать, стараться понять, что мне нравится, чтобы не поступать в университет и потом его бросать. Мои родители только за, они, наоборот, мне посоветовали такой план. Мне кажется, сейчас есть очень много возможностей развиваться и без университета. Если ты будешь сидеть дома и полностью погружаться в книги, допустим, про маркетинг, проходить курсы, то стать крутым специалистом можно. О политике и феминизме Увлеченность политикой очень зависит от того, в какой среде ты находишься. Кто‑то может быть полностью погружен в искусство и не интересоваться событиями в стране. Мне очень нравится феминистское движение. Мне нравится чувствовать себя его частью, но не могу сказать, что я на сто процентов феминистка. Возможно, я еще не до конца разбираюсь в теме. О любимой музыке Я слушаю старый рок, например Nirvana. Еще мне нравится «Король и шут».

Аля Школа № 2006

Об учебе и поступлении За время учебы в дистанционном формате была возможность подтянуть низкие оценки. По сути, ты мог ничего не делать и списывать все. Да и в плане уроков была беда — большинство одноклассников просто сидело в телефонах. Я не буду поступать в этому году. У меня есть возможность уехать учиться в Южную Корею. Этот год буду учить язык и готовиться. О политике и феминизме Мне кажется, интересоваться политикой важно. Ты должен знать, что происходит в стане, в которой живешь. У меня мама читает все новости, и мы с ней постоянно их обсуждаем. Я также поддерживаю феминизм, но правда не понимаю девушек-мужененавистниц. О влиянии тиктока на успеваемость Я сижу в тиктоке, но в свободное от учебы время. Если ты хочешь учиться, то на тебя это никак не повлияет. О любимой музыке Мне очень нравится современная классика, например, Людовико Эйнауди.

Соня Лицей МАХЛ РАХ

Об учебе и поступлении Учеба в новом формате мне понравилась. Я художник, рисую дома, меня никто не трогает, все спокойно. Надеюсь, что в начале учебного года такая же схема продолжится. Я поступаю в художественный институт, и мне будет проще разрисоваться дома самой, а потом уже вливаться в коллектив. О политике, феминизме и правах ЛГБТ У нашего поколения сейчас, наоборот, освободилось время. Отсюда невольно получается изучать все вокруг, мне кажется, что все стали любознательнее. Отчасти я могу назвать себя феминисткой, я вообще начала интересоваться разными социальными вопросами. Во время карантина заметила, что стали подниматься вопросы ЛГБТ-сообществ, в сети было больше рассуждений, в которые хочется вникать. Я даже политикой стала интересоваться, хотя это мне несвойственно. О влиянии тиктока на успеваемость Я тоже сижу в тиктоке, бывает, даже много, но мне кажется, что одно другому не мешает. О любимой музыке Я обрадовалась, что на концерте будет Глюкоза, потому что мое детство прошло на ее клипах, какая‑то ностальгия. Можно сказать, что сейчас пошла вторая волна популярности музыки 2000-х. О наряде Я планировала выпускной всю жизнь и решила поблистать. Расстроилась, что его отменили, но буквально два дня назад узнала, что получится сюда попасть, и я сразу продумала образ целиком.

Никита ГКОУ КШИ № 1 «Первый Московский кадетский корпус»

Об учебе и поступлении Удаленное обучение проходило очень организованно, у всех повысились оценки. Думаю, это поспособствовало успешной сдаче ЕГЭ, можно было полноценно уделять внимание только нужным предметам. Я буду поступать в МИСИС, на юриспруденцию. О тиктоке Мы с друзьями сидим в тиктоке, у меня 35 тысяч подписчиков. Снимаем себя, кадетскую жизнь, иногда смешиваем с гражданкой. О политике и феминизме Политика мне не интересна. В феминизм я считаю лучше не лезть, он меня не касается, и, надеюсь, мне не придется взаимодействовать с человеком, который придерживается этой позиции. О любимой музыке Я слушаю и рок, и панк, рэп, трэп. В плеере чаще Jeembo, Pharaoh, Boulevard Depo.

Владимир, Алексей, Савелий ГКОУ КШИ № 1 «Первый Московский кадетский корпус»

Об учебе и планах Савелий: Удаленная учеба прошла нормально, легко. Владимир: Отлично подготовились к экзаменам те, кто мог делать это самостоятельно. Алексей: Готовились максимально стабильно и спокойно. Владимир: Нас курируют МВД, ФСБ, МЧС, так что после универа мы будем, грубо говоря, оперативниками, следователями. О политике и феминизме Владимир: Так как мы учимся в кадетском корпусе, нас, конечно, интересует политика. У нас есть право, экономика. Савелий: В корпусе есть разные направления, у нас — гуманитарное. Владимир: К феминизму я отношусь 50 на 50. Савелий: Я лояльно, у каждого своя позиция, если я познакомлюсь с девушкой-феминисткой, то онесусь к этому с пониманием. О любимой музыке Савелий: В плеере обычно Фогель, MiyaGi & Эндшпиль. Владимир: Я слушаю подборки, чарт в «ВК» ну и песни родителей, Цоя, например. Алексей: Я люблю фонк (поджанр хип-хопа и трэпа — Прим.ред.).

Дима same one Гимназия № 1519

Об учебе и планах Закончил школу я плохо. Не посетил ни одного удаленного занятия, даже Zoom не скачивал. Экзамены не сдавал, пошел в колледж на системного администратора. Устроился на работу пока, буду консультантом в Nike. О политике и феминизме Я в политику не лезу, потому что не могу сказать точно, кто прав, а кто не прав. Не хочу, чтобы меня это касалось: я не разбираюсь, и что‑то говорить об этом не имеет смысла. Феминизм меня обходит мимо. Бывают же разные феминистки — бывают ярые, а есть те, кто просто за равенство. Но мне пока не встречались такие девушки. О наряде Мне все равно, кто что скажет, я творческая личность и хочу выделяться. О любимой музыке Я слушаю рэп — Boulevard Depo, Скриптонита.

Елизавета Школа № 1355

Об учебе и планах Когда мы перешли на удаленное обучение, то сначала было радостно, казалось, что можно отдохнуть дома, все делать в своем темпе, поспать. А потом пришло понимание, что все так резко закончилось, и это грустно. Хотелось, чтобы последние дни в школе запомнились. Я собираюсь поступать на учительницу начальных классов, либо на кадровое дело. О политике и феминизмне Я лично политикой не интересуюсь и не сказала бы, что я феминистка. Я об этом не задумываюсь, это далеко от меня. О влиянии тиктока на успеваемость Я смотрю тикток, раньше очень много, сейчас уже реже. Не думаю, что это влияет на учебу, у каждого своя голова на плечах: кому надо, тот учится и совмещает с соцсетями. О любимой музыке У меня в плеере Егор Натс, Рауф и Фаик, Рамиль.

Степан и Алексей Школа № 1566

Об учебе и планах Алексей: Экзамены закончились, ждем последних результатов. Как сдал? Хотелось бы лучше. Планировал поступать на программиста в МИРЭА, но туда не попадаю. Степан: Я выбирал инженерные специальности в МАИ или МИРЭА, но попадаю только на платное. О политике, феминизме и правах ЛГБТ Алексей: Так как я несовершеннолетний, я не особо политически активный, но если поднимаются подобные темы в семье или с друзьями, то мне есть что сказать. Мне не плевать на страну, в которой я живу. Степан: Я в 9-м классе присутствовал на некоторых митингах, уже ходил голосовать против поправок, то есть участвую в политической жизни страны. Алексей: Темы феминизма я вообще не касаюсь, а если рассматривать сексуальные меньшинства типа геев, то я не против них. Но только чтобы их было четное количество. Степан: С феминизмом я как‑то не сталкивался. Сексуальные меньшинства я поддерживаю, есть даже друзья нетрадиционной ориентации, мы спокойно общаемся. О тиктоке Алексей: Я тикток не смотрю, мне инстаграма хватает. Степан: Я смотрю, ну немного. Алексей: Да кого ты обманываешь?! Степан: Ладно, я много смотрю. О любимой музыке Алексей: Я больше по рэпчине, слушаю Glam Go Gang! (GONE.Fludd, Iroh, Cakeboy и Flipper Floyd) — мы с ними знакомы, что‑то писали вместе на студии. Степан: Я люблю рок, альтернативу — System of a Down, Three Days Grace.

Никита и Мария Школы № 2053 и 1367

Об учебе и планах Мария: Удаленное обучение прошло очень удаленно от меня, я честно учила только то, что мне нужно было к экзаменам. Никита: Удаленка мне понравилась больше, чем очная форма, кажется, что и результаты улучшились. Собираюсь поступать в Тамбовский университет, на кибербезопасность. Мария: А я в МИСИС либо в Менделеевку, на материаловедение. О политике и феминизме Мария: Я интересуюсь политикой для себя. Лезть в нее пока не вижу смысла, да и мне нельзя по возрасту. А так ситуация, которая происходит в стране, по-моему, очевидная. Никита: Могу полистать новости, а так я далек от политики. Мария: Я феминистка, не радикальная, но однозначно феминистка. Никита: Я себя никем не позиционирую пока, но отношусь к феминизму положительно. О любимой музыке Мария: Обычно я слушаю рок типа Hollywood Undead, была на концерте Evanescence. Никита: Я слушаю Лил Пипа, Bones, Ghostemane.

Лера и Григорий Школа № 1503

Об учебе на удаленке и планах Григорий: На фиг удаленку. Не вводите ее. Это вред. Это все разрушит. Самое главное, теряется контакт между учеником и учителем. Живые уроки — это живые уроки. Плюс учителям тяжело давалась работа с техникой. И не было взаимной отдачи. Лера: Да, сперва все забили, а в конце года пришлось доделывать все в срочном порядке. Григорий: У меня такого не было. Все посещал, все делал заранее. Лера: Я буду поступать на филолога в Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина Григорий: А я пойду в МГУ или МГЛУ, либо на историю, либо на политологию. О политике и феминизме Григорий: Мне не нравится, как в стране устроено политическое образование. В идеале хочется что‑то менять. Лера: Не назову себя активным гражданином, но стараюсь выработать свою позицию — не основываясь ни на чем, сама образовываюсь. Григорий: Как раз в этом проблема. У многих нет четкой позиции. Она сформирована либо чужим мнением, либо просто ничем не подкреплена. Нужно учиться, анализировать, читать разные источники, думать. В идеале в школе должны учить думать. Лера: Я скорее профеминистка: за феминизм, но настоящей феминисткой себя не назову, не люблю вешать ярлыки. Да и люди к этому относятся предвзятого. Григорий: Не назову себя профеминистом. Не отношу себя ни к каким движениям, но при этом выступаю за всеобщее равенство. Не терплю, когда это переходит в более фанатичные движения. О любимой музыке Лера: Я предпочитаю инди-музыку или фольклорное что‑то. Люблю артистов, которые акцентируют внимание на текстах, — Noize MC, отчасти «Кровосток» и Оксимирона. Григорий: Я больше по року. Самые любимые — «Агата Кристи», «Король и Шут». Но расширять кругозор стараюсь, тем же Оксимироном.

Филипп и Максим Школа № 1095

Об учебе на удаленке и планах Филипп: Очная форма все же лучше, чем дистанционное обучение. У меня, например, не получилось сдать русский на тот бал, который хотел. Подготовка была плохо организована. Не было структуры, никто ничего не учил и не делал. Максим: Полностью согласен. Очная подготовка дает больше знаний. Больше взаимодействия с преподавателем. Если есть вопросы, то тебе все разжевывают. На дистанционном же все было сжато. Поступать я собираюсь на программиста в РГУ им. А.Н.Косыгина. Филипп: А я — в Первый московский государственный университет им. Сеченова, на фармацевта. О политике, феминизме и правах ЛГБТ Филипп: Не скажу, что сильно интересуюсь политикой. Знаю примерно, что происходит в моем городе, что происходит в России. Но не прям увлечен. Максим: Я занимаю нейтральную гражданскую позицию. Но стараюсь быть по максимуму осведомленным о том, что происходит. Сейчас молодежь, напротив, старается себя проявлять в политической деятельности. Филипп: К феминизму я отношусь положительно. Это движение обращает внимание на ту часть населения, которая не особо защищена ни социальным правом, ни моралью и честью. Это может кому‑то помочь. Максим: Я нейтрально отношусь к феминизму, если он не радикальный и не ущемляет права мужчин. В мире должно быть равноправие. Филипп: С нашими поправками в Конституцию, когда закручиваются гайки, стремления что‑то делать нет. ЛГБТ-парам желательно уехать из России, им тут уже ничего не построить. Максим: ЛГБТ-пары в России ущемляются очень сильно. Хотя на самом деле это личное дело каждого. Грубо говоря, не нужно лезть в постель к каждому человеку. Это не то, что должно делать государство. О любимой музыке Филипп: Я слушаю Егора Летова, русский рок 1990-х, постпанк нравится и всякие готические жанры. Максим: Я тоже люблю готическую музыку, электронную музыку, гранж, постпанк и поп-панк. Также классику русского рока люблю: Летов, «Ария», «Король и шут».