Об учебе и планах

Алексей: Экзамены закончились, ждем последних результатов. Как сдал? Хотелось бы лучше. Планировал поступать на программиста в МИРЭА, но туда не попадаю.

Степан: Я выбирал инженерные специальности в МАИ или МИРЭА, но попадаю только на платное.

О политике, феминизме и правах ЛГБТ

Алексей: Так как я несовершеннолетний, я не особо политически активный, но если поднимаются подобные темы в семье или с друзьями, то мне есть что сказать. Мне не плевать на страну, в которой я живу.

Степан: Я в 9-м классе присутствовал на некоторых митингах, уже ходил голосовать против поправок, то есть участвую в политической жизни страны.

Алексей: Темы феминизма я вообще не касаюсь, а если рассматривать сексуальные меньшинства типа геев, то я не против них. Но только чтобы их было четное количество.

Степан: С феминизмом я как‑то не сталкивался. Сексуальные меньшинства я поддерживаю, есть даже друзья нетрадиционной ориентации, мы спокойно общаемся.

О тиктоке

Алексей: Я тикток не смотрю, мне инстаграма хватает.

Степан: Я смотрю, ну немного.

Алексей: Да кого ты обманываешь?!

Степан: Ладно, я много смотрю.

О любимой музыке

Алексей: Я больше по рэпчине, слушаю Glam Go Gang! (GONE.Fludd, Iroh, Cakeboy и Flipper Floyd) — мы с ними знакомы, что‑то писали вместе на студии.

Степан: Я люблю рок, альтернативу — System of a Down, Three Days Grace.