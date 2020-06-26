Конец июня — традиционная пора выпускных. Однако в этом году из‑за пандемии экзамены перенесли, а попрощаться со школой в лучшем случае можно будет в июле. Но есть онлайн-альтернатива: 27 июня в сети состоится всероссийский выпускной. Специально к этой дате мы поговорили с теми, кто заканчивал школу в период ковидной неразберихи.

Катя Фирстова, Омск @karma.police__

Об учебе В мае, когда должна была готовиться к экзаменам максимально интенсивно, я ощущала прострацию. Из‑за того, что не определили точные даты, подготовка была менее эффективной . Учиться дистанционно гораздо тяжелее. В школе, если мне какой‑то урок не нравится, я могу на него не пойти или день пропустить. При дистанционном обучении мне приходилось вставать в 9 утра и сдавать в 9.40 уроки — все было сильно регламентировано. Из‑за этого я мало времени посвящала важным для себя вещам. О выпускном Недавно нам вручили аттестаты, на сайте школы выложили поздравление директора и мэра. А выпускной для меня никогда не был особо важным мероприятием, я не буду скучать по большей части своего класса, а с теми, с кем общаюсь, могу и так провести время. Платье на праздник покупала заранее, с расчетом, что оно пригодится не только на выпускной. Немножко расстроилась, что, возможно, не пройдусь такая красивая по центру Омска. Но сейчас говорят, что какой‑нибудь выпускной да будет. О планах на будущее Мама и папа хотели, чтобы я закончила школу, сильнее, чем я. В 11-м классе была большая нервотрепка, так что родители рады, что все закончилось. Я буду сдавать русский, профильную математику, физику и информатику. Если все получится, я хочу поступить в ИТМО на фотонику и оптоинформатику. Об изоляции У нас в городе изоляция была недели две от силы. Но сама я соблюдаю все правила, которые рекомендует Минздрав. Мы не собираемся большими компаниями, только с друзьями, которые не контактировали с кучей людей. Посещать общественные места еще не очень разумно.

Олеся Гайдар, Пермь @readinstad

Об учебе Первый перенос экзаменов выбил меня из колеи. Ты не можешь толком определить, как будет выстроена подготовка, будет ли отдых и что с поступлением. Дополнительное время на подготовку никогда не лишнее. Сейчас я уже даже не помню, сколько раз их переносили. Где‑то с апреля мы начали учиться дистанционно. Для меня такой формат обучения не был в новинку. Сейчас все большую популярность набирают онлайн-школы, много открытых курсов. Видеолекции не особо отличаются от школьного дистанционного обучения. О последнем звонке Я не расстроилась, что не удастся провести последние дни в школе. В 11-м классе стала больше думать об учебе. Я такой человек, который в школе искал знания, а не общение и контакты. Последний звонок проходил в онлайн-формате. Я считаю, что его нужно устраивать либо вместе с выпускным после карантина, либо не устраивать совсем. После двух месяцев самоизоляции мне бы хотелось увидеться не с ребятами скорее, а с учителями. Пообщаться лично. Недавно нам выдавали аттестаты. Я готовлюсь к экзаменам, не выхожу из дома и не хочу это делать — попросила маму забрать аттестат из школы . Получается, она побывала на торжестве, хоть и без меня. Еще в сентябре знала, что я надену, как буду выглядеть. Карантин ничего не поменял. Я не думаю, что выпускной — такой уж серьезный этап, который требует подготовки. Я не хотела заказывать ни визажиста, ни фотографа, собиралась сделать все сама: хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Научиться можно чему угодно. Об изоляции Мне повезло: я живу в частном доме за городом, в 15 минутах от леса. Я бегаю туда каждое утро. В сравнении с людьми, которые сидят в центре города в четырех стенах, самоизоляции у меня, можно сказать, и не было. Я не осмелилась пока посещать масштабные мероприятия и торговые центры. С людьми пока тоже не встречаюсь. О планах на будущее Несмотря на то, что я уверена в себе и знаю свои цели, мне пока не хочется распространяться о поступлении.

Матвей Измайлов, Омск @jewomskiy

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Опыты «Афиши Daily» (@afishatried) 25 Июн 2020 в 7:26 PDT «Футболка красная — 600 р., любой магазин одежды; брюки карго — 2500 р., любой магазин джинсов. На ногах (хоть и не видно, но напишу) красные носки с doge (правда, крутые носки) — цену не знаю, подарили подруги из Питера. Кроссовки adidas Originals Rivalry бело-красные — 3890 р. по скидке, заказывал на Asos»

Об учебе Сдвиги экзаменов, которых было несколько, порушили все планы. Хотел развлечься с друзьями после всего. И для учителей, и для нас дистанционное обучение было ново, поэтому относились все снисходительно. Просыпаешься чуть позже, делаешь задания и свободен. Сожаление о том, что не сможешь провести последние дни в школе, пришло позднее: «Ой, блин!», а все уже. Хотели попрощаться с некоторыми учителями по-особенному. Запомнились отдельные личности. С одноклассниками, с друзьями провести время — это всегда круто. О последнем звонке Последний звонок проходил онлайн, но я его пропустил — готовился к ЕГЭ. Среди всех своих друзей-выпускников я меньше всего ждал выпускного. Особо не готовился: знал, как примерно пойду на праздник. Больше ждал ЕГЭ, чтобы уже после экзаменов почувствовать свободу.

Мои родственники очень огорчились, потому что для них выпускной был крайне важен. Не ошибусь, если скажу, что важнее, чем для меня.

О планах на будущее Еще в 10-м классе я хотел поступать в медицинский университет и был готов сдавать биологию и химию. Потом все очень быстро поменялось. Решил, что сдаю профильную математику, информатику и поступаю на программиста. Определился со сферой — анализ данных. СПбГУ и СПбАУ — основные вузы, куда подаю документы. Если вступительные испытания будут проходить дистанционно, это будет не совсем честно. Честному человеку поступить будет сложнее . Об изоляции Если я встречаюсь с людьми, то это происходит исключительно в квартире. Стараемся не гулять. Я продолжаю сидеть дома — выхожу только в магазин, аптеку и с собакой гуляю.

Владислав Траленко, Краснодар @tralenko_011

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Опыты «Афиши Daily» (@afishatried) 25 Июн 2020 в 7:27 PDT «Футболка Jack Originals, 1500 р., брюки Zara, 3500 р., кроссовки Nike Air Force, 18 900 р.»

Об учебе Сейчас мысли только о ЕГЭ, благодаря дополнительному времени лучше подготовился к экзаменам. Дистанционного обучения в нашей школе практически не было: один-два урока в неделю, домашнее задание не проверяли. Нет слежки за учениками, никаких требований — ученик делает что хочет. О последнем звонке Онлайн-звонок был очень смешной: звука не было, все тормозило . После него мы собрались своей маленькой компанией: повеселились, пофотографировались, выпустили шарики, загадали желания. К выпускному я никак не готовился и сейчас пока что не готовлюсь. Нарядов никаких нет. Родственники сначала расстроились, хотели празднично отметить выпуск, а тут ничего нельзя. Но когда сказали, что выпускной все-таки будет, обрадовались. О планах на будущее Я сдаю русский, профильную математику, информатику и физику. К физике я начал готовиться всего лишь за год, а там очень много формул, задач — довольно сложный предмет. Собираюсь подавать документы в Санкт-Петербург, мы с девушкой решили туда переезжать. Там очень атмосферно. Буду поступать на информационную безопасность. В общем, собираемся налаживать свою жизнь и классно проводить время.

Матвей Зиновьев, Москва @mzeene

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Опыты «Афиши Daily» (@afishatried) 25 Июн 2020 в 7:22 PDT «Штаны хлопковые H&M, 35$, рубашка из какого‑то аутлета, цену не вспомню, очки украл у мамы, панама Asos, 1200 р.»

Об учебе Я слишком поздно взял репетитора по литературе, благодаря лишнему месяцу мы прошли весь материал, хотя по плану не должны были успеть некоторые вещи . Буквально сегодня я понял, что немного завидую всем, кто уже беззаботно гуляет, веселится, а у меня и одноклассников только экзамены на уме. Дистанционное обучение было слишком расхлябанным. Если кто‑то не пришел на урок, учителя не ругались. Получается, что никто практически не посещал эти уроки. А если и посещали, то это были часы без новых знаний. О последнем звонке Обычно в последние дни в школе классная атмосфера. Обидно, что этого не получится испытать. Но все равно у меня в школе друзей не очень много, поэтому я переживу и не особо расстроюсь. Недавно поступила информация, что в конце июля, вроде бы 24-го числа, будет выпускной в парке Горького. Бесплатный, насколько я понимаю. Но там нужно быть в масках, перчатках и полном обмундировании. Я был уверен, что, как и все мальчики, буду в приличном костюме и белой рубашке. Никогда не понимал, зачем все покупают костюмы и платья заранее. Никакой подготовленной одежды у меня нет. Родителям было все равно на перенос выпускного. Они особо не лезут в мою школьную жизнь. Никакой особой реакции не было. О планах на будущее Я буду сдавать русский, английский язык, литературу. Базовую математику отменили. В самом начале года я взял обществознание, потом понял, что не буду его сдавать, но не успел отказаться. Пойду на него просто в качестве развлечения: а вдруг напишу на 100 баллов. Я давно хотел быть актером, меня эти мысли все еще не покинули. Сейчас это не приоритетное направление. Скорее всего, я буду поступать на режиссера в ГИТР или в Высшую школу экономики на медиакоммуникации. Об изоляции Я сидел дома два месяца практически безвылазно. Один раз вышел в банк, чтобы получить карту. У меня диабет, и в то время как все мои друзья гуляли, я сидел и завидовал. Мои друзья начали приходить ко мне, мы сидели в подъезде на расстоянии . Когда ограничения начали снимать, я стал выходить, уже более-менее не волнуюсь, статистика падает. Но мне не нравится, что все стали вольно относиться к пандемии. Уже никто не носит маски в метро и не соблюдает дистанцию. Я хожу везде в маске и пытаюсь к людям не приближаться.

Анастасия Савенкова, Тула @anastaciaa

Об учебе Перенос экзаменов я восприняла как шанс устранить недочеты в знаниях. Учиться дистанционно мне не понравилось. Живое общение не заменит никакой компьютер. Учитель в классе, доска, мел — атрибуты, которые необходимы для объяснения материала. О последнем звонке Конечно, были слезы разочарования, что я не смогу провести последние дни в школе. Но в приоритете здоровье и выход на экзамен. Наша школа подготовила видео на последний звонок. Учителя сделали все возможное, чтобы создать хоть какую‑то атмосферу праздника. Мы не теряем надежды, что для нас сделают сюрприз и скажут, что выпускному быть. У нас очень дружный класс: мы помогаем друг другу даже на дистанционном обучении. Когда будут известны результаты экзаменов, соберемся, выпустим шары, встретим рассвет — все как положено. К празднику я начала готовиться заранее. Платье было куплено еще в феврале. Была договоренность с визажистом и парикмахером, но, к сожалению, пока все откладывается на неопределенный срок. Родители, конечно, расстроились. Но они больше волнуются за экзамены и поступление. О планах на будущее Я буду сдавать русский, математику и обществознание. Моя мечта стать педагогом — учителем начальных классов. Буду подавать документы в Тулу и Москву. Об изоляции Карантин остается, люди болеют. Лишний раз стараюсь не выходить на улицу. Хочется достойно сдать экзамен и поступить в вуз. Мы ради этого учились, старались — не хочется в последний момент заболеть.

Мария Сельская, Краснодар @mariiiiia

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Опыты «Афиши Daily» (@afishatried) 25 Июн 2020 в 7:25 PDT «Платье заказывала на Asos за 4500 р., серьги тоже Asos, примерно 1000 р., туфли Pull & Bear, около 4000 р.»

Об учебе Я мечтаю поскорее все сдать и забыть, как страшный сон. Весь год я больше готовилась к поступлению. Обидно, что перенос выпускного выпал именно на мой год. Был период, когда у меня была депрессия. Дистанционный формат обучения мне совершенно непонятен и неприятен. Раз в неделю у нас был видеоурок по одному предмету и все — никаких домашних заданий я не выполняла, контроля никакого не было . Я не расстроилась, что не проведу последние дни в классе, сначала даже обрадовалась. За месяц до карантина я всем друзьям говорила: «Боже! Мне не хватает времени. Мне приходится тратить его на школу и бессмысленные уроки». О последнем звонке Последний звонок прошел просто ужасно. Когда мы зашли в конференцию в Zoom, увидели экран, где вообще не было звука.

Я долго пыталась понять, что вообще происходит. Нас зачем‑то попросили нарядиться. Сидели, смотрели друг на друга и не понимали, зачем мы здесь находимся.

В итоге я не досмотрела даже до середины и вышла из этой торжественной конференции. С самого начала учебного года я представляла, какое я хочу платье на выпускной, где я его буду шить, какой хочу макияж и прическу. Мне очень нравилось фантазировать и идеализировать этот праздник, свой внешний вид. Наверное, как и всем девочкам. Все мои взгляды поменялись после карантина. Сейчас я отношусь к празднику совершенно никак. У меня нет ни стилиста, ни визажиста, ни наряда. У нас были закрыты все торговые центры. Желания особого тоже не было. Буду плыть по течению. Если все-таки выпускной будет, я что‑нибудь придумаю. Реакция родителей была неоднозначной. Изначально они очень расстроились: их дочь заканчивает школу, а это никак нельзя будет почувствовать. Мы отметили дома.

В тот день, когда у нас был последний звонок, мы решили, что так оставлять это нельзя. Нас, по сути, лишили праздника . Мы собрались маленькой компанией из 10 человек и пошли на природу: заказали роллы, пиццу. Отдохнули, как этого нам и хотелось. В какой момент казалось, что и выпускные нам не нужны. Мы настолько хорошо провели время: слушали музыку, танцевали, бегали по полю. Это незабываемые эмоции: ты сидишь с близкими людьми и просто наслаждаешься тем, что здесь и сейчас ты с ними. О планах на будущее Я сдаю литературу и русский язык. Весь год голова была забита другим — готовилась к поступлению. Сейчас у меня внутри начинается паника, экзамены вот-вот начнутся. Накупила курсов в интернете, и теперь плодотворно буду работать и надеяться на хорошие баллы . Я планирую поступать в театральный институт. Во всех театральных вузах довольно сильная конкуренция, поступить хоть куда‑нибудь — это очень хорошо… Весь карантин я занималась съемкой видео, изучением проз, басен и стихотворений. Никогда не рассматривала для себя другие профессии. Всегда знала, кто я и чего хочу от жизни. Это моя самая заветная мечта. Уже побыстрее хочу поехать на очные экзамены и стать студенткой театрального вуза. Неважно, Питер это будет или Москва. Об изоляции Когда только начался карантин, я не верила, что это серьезно, и не хотела придерживаться изоляции. Потом мне стало страшно: я исключила все связи, сидела дома и горевала в одиночестве. Чуть позже, когда я уже поняла, что сижу в какой‑то клетке и не могу выбраться, я потихоньку стала выходить на улицу, встречаться с друзьями недалеко от дома. Сейчас, когда карантин отменили, я ничего не боюсь. Понимаю, что каждому человеку предназначена своя судьба. Если тебе суждено, не дай бог, заразиться, то ты заразишься. Жить в бесконечном страхе нельзя. Инфекции были и будут всегда. Но в торговые центры пока ездить не буду — там немыслимое столпотворение.

Катя Адушкина, Москва @katusha_adushkina

Об учебе На протяжении двух лет я была на домашнем обучении. Мне подходит такой формат из‑за занятости, работы, съемок. Я могу самостоятельно планировать расписание. В 9-м классе уже смирилась с тем, что у меня не будет выпускного. Иногда я скучаю по своему классу и школе, но я рада, что у меня так сложилась судьба. Школа — это наша жизнь в миниатюре. Я уверена, что благодаря моему классу и преподавателям я научилась жить, как минимум. Каждый день мне преподавали новые уроки: как дружить, как делать уроки, как работать, как уставать, как обижаться, как добиваться своих целей, исправлять оценки, договариваться, общаться… О последнем звонке Я уже съездила в свою школу, где директор в маске и перчатках вручил мне аттестат, надел ленточку и мы сделали фотографию на память . Я не могла не устроить фотосессию в связи с окончанием школы. Выбрала множество потрясающих пышных, разноцветных платьев, пригласила к себе визажиста, фотографа, и мы сделали снимки для инстаграма. О планах на будущее Я закончила школу в 16 лет, сдав 10-й и 11-й класс за один год. Мои одногодки еще не поступают в вузы. Так что я пока не занималась этим вопросом, не знаю точно, куда буду поступать: в какой стране, в каком направлении. Gap year я беру для того, чтобы подумать. Возможно, закрыть другие свои цели. У меня есть любимое дело, и я хочу уделить ему большую часть своей жизни. Хочу жить сегодняшним днем. Я практически уверена, что российское образование не для меня. Возможно, это будет домашнее обучение, университет за границей или какие‑то курсы. Прямо сейчас не могу точно ответить на этот вопрос. Об изоляции Мне страшно, потому что число зараженных в России не особо меняется. Я и моя семья придерживаемся всех мер предосторожности: носим маски, пользуемся антисептиком. Из‑за работы мне приходится ежедневно встречаться с людьми, сниматься. К сожалению, этого нельзя избежать, но стараюсь контактировать без фанатизма.

Валерия Кашапова, Москва @llkashapova

Об учебе В начале 9-го класса я стала активно заниматься блогом. Также я танцевала каждый день 2–3 часа, ходила в зал. В итоге стало трудно совмещать школу со всем остальным. Я понимала, что сидеть по 8 часов в школе, из которых 3–4 часа — перемены, просто бессмысленно. Я могла тратить свое дневное время на то, что мне нравится: развиваться, зарабатывать . При этом учиться в удобном месте, а не сидеть за партой. Домашнее обучение подходит не всем. Не все могут себя организовать и контролировать успеваемость. Мне это далось легко, потому что я довольно самостоятельна, каждый день расписан по часам. Я четко понимала, что ежедневно должна выделять 2–3 часа на обычные уроки и 2 часа на репетитора. Я просто обожаю своих родителей. Они меня во всем поддерживают. Когда я узнала о домашнем обучении, я была на 90% уверена, что они не согласятся на это. Я все объяснила, уговорила их, и через неделю мы забрали документы. О последнем звонке Я рада, что завершила этот этап своей жизни, но не уверена, что буду прям праздновать. Многие подростки с нетерпением ждут этого дня: выбирают платья, придумывают, как можно провести этот день. Я же все-таки отношусь к меньшинству. Вроде родители не расстроились из‑за выпускного. У меня есть две младших сестры и брат — еще точно будет возможность побывать на подобном мероприятии. О планах на будущее В сентябре я была уверена, что буду поступать на рекламу. Готовилась к обществознанию, профильной математике и английскому. В конце февраля я решила сменить направление на медиакоммуникации и продюсирование. Следовательно, предметы поменялись почти полностью. Я решила сдавать литературу за 3 месяца до экзамена, притом что 11 лет я не особо что‑то читала . Готовилась много. Но тут я загорелась другим вариантом, куда не нужен ЕГЭ. Я бы могла его хорошо сдать, потому что готовилась, но в этом не было смысла. Плюс паника, волнения, все эти бланки — такая атмосфера лично мне не очень приятна. Я поступаю в Московскую школу кино на продюсирование. Поступаю не потому, что надо, а потому, что мне хочется учиться именно этому. Сейчас мне это очень интересно. Чувствую, что это мое. Не знаю, стану ли я продюсером в будущем, но то, что у меня появятся новые скиллы, — 100%. Я блогер, поэтому съемка, фото, анимация, руководство процессом мне очень близки. Об изоляции Я прошла все стадии принятия карантина. Когда ограничения стали смягчать, я была счастлива. Конечно, я сейчас встречаюсь с друзьями, хожу в кафе, но все-таки стоит помнить, что отменили самоизоляцию, а не коронавирус. Начала жить обычной жизнью, но более аккуратно.

Оля Федянова, Москва @0lich

Об учебе Когда начался карантин, на учебу все подзабили. Лично мне дистанционное обучение не понравилось: я не тот человек, который сможет себя заставить учиться. В школе у тебя нет выбора, а дома можно много на что отвлечься . О последнем звонке Весь год я думала не о последнем звонке или последних школьных днях, а об экзаменах, поступлении, каком‑то саморазвитии. Я не строила планов, поэтому нечему было разрушиться. К выпускному я вообще не готовилась. Я не из тех девочек, у которых каблуки, макияж, все дела. Мама была равнодушна: вроде и обидно, а вроде все к лучшему — слез по этому поводу не было. Не сказать что у нас был дружный класс. Наполовину — химико-биологический, наполовину — социоэкономический. Я общаюсь только с одним человеком из своего класса, мы с ним давно знакомы. Было предложение собраться на шашлыки, когда экзамены сдадим. О планах на будущее Я сдаю только русский и литературу. Буду поступать на режиссерский факультет, там еще творческое испытание. Мне сказали, что все будет онлайн. Я не очень понимаю, как это будет происходить . Какие‑то свои работы отправить — это несложно, а вот собеседование, раскадровки… Больше всего нацелена на ГИТР, попробую во ВГИК (хотя туда сложновато поступить), возможно, в РУДН на телевидение. Я очень люблю Тарантино. Там, конечно, кровь, все дела. Но как построены сюжетные линии, как фильмы связаны между собой, мне очень интересно. И музыка, и то, как он снимает, мне очень близко. Но я не сильно хочу снимать большое кино — хочу связать свою жизнь с музыкой и снимать музыкальные клипы, возможно, рекламные ролики. Что‑нибудь динамичное и не очень долгое. Об изоляции Я сидела дома весь апрель и половину мая. Выходила раз в неделю в магазин, когда погода была хорошая. Сейчас уже спокойно гуляю. Страх небольшой есть, но я стараюсь соблюдать дистанцию, маску ношу и всегда с собой беру антисептик.