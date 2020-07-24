Новая коллекция [Ree]cycled — уже в продаже.
Спортивные бренды продолжают совершенствовать процессы производства и делать их более экологичными. Reebok, например, продвигает линейку [Ree]cycled, в рамках который не используется первичный полиэстер (только переработанный).
В новую коллекцию бренда вошли мужские и женские вещи для тренировок: футболки, майки, спортивные куртки и брюки, шорты, кроп-топы и легинсы.
Разумеется, одной одеждой не обошлось. Переработанный полиэстер был использован и для обновленных версий кроссовок Classic Leather и Zig Kinetica. Первые доступны в четырех цветовых решениях, вторые — в двух.
Новая коллекция [Ree]cycled уже поступила в продажу. Купить одежду и обувь можно на официальном сайте Reebok, а также в избранных магазинах спортивного бренда. Цены варьируются от 2399 рублей за майку до 9999 рублей за кроссовки Zig Kinetica.