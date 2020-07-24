Новая коллекция [Ree]cycled — уже в продаже.

Спортивные бренды продолжают совершенствовать процессы производства и делать их более экологичными. Reebok, например, продвигает линейку [Ree]cycled, в рамках который не используется первичный полиэстер (только переработанный).

В новую коллекцию бренда вошли мужские и женские вещи для тренировок: футболки, майки, спортивные куртки и брюки, шорты, кроп-топы и легинсы.