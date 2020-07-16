Очередная экопобеда.
Спортивный бренд продолжает работать над тем, чтобы сделать производство максимально экологичным. Очередным шагом на этом пути стали новые кроссовки Air VaporMax 2020 Flyknit — они на 50% состоят из переработанных материалов.
Верх модели выполнен из фирменного материала Nike — легкого дышащего Flyknit. В его основе переработанные промышленные отходы, в том числе пластиковые бутылки. Яркий верх кроссовок дополняют необычного вида система шнуровки и термополиуретановые вставки. Завершает дизайн полноразмерная воздушная подушка. К слову, переработанные материалы также были использованы при создании подошвы (резина) и язычка (пеноматериал).
Новые кроссовки Nike поступят в продажу 23 июля. Купить их можно будет на официальном сайте спортивного бренда. Цена за пару составит 18 299 рублей.