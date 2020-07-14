В честь юбилея ботинок 1460 Dr. Martens уже выпустили коллаборационные версии модели с Bape, Raf Simons, Yohji Yamamoto, Undercover и Pleasures. На очереди — не менее громкий и эффектный релиз с британским брендом A-Cold-Wall*.

Главная особенность совместной пары — отсутствие шнуровки. Вместо нее Сэмюэл Росс оснастил ботинки панелью с молнией. Также креативный дизайнер A-Cold-Wall* решил отказаться от классической контрастной строчки оранжевого цвета для сохранения сдержанной композиции. Завершает дизайн лаконичный брендинг ACW*, расположенный на пятке ботинок.