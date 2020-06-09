Та самая пара на каждый день
Reebok Classic продолжает переосмыслять один из своих самых узнаваемых силуэтов — Club C 85. В этот раз им помогает журнал об уличной культуре Sneeze. Совместная модель кроссовок, полностью сохранившая узнаваемый силуэт, получила белый кожаный верх и контрастный черный язычок.
Вместо брендинга Reebok на боковой панели нанесен узнаваемый логотип Sneeze. Для тех, кто хочет еще больше контраста, в комплекте к каждой паре идут альтернативные белые шнурки.
В России коллаборационные кроссовки Reebok Classic и Sneeze поступят в продажу 12 июня. Купить их можно будет в интернет-магазине спортивного бренда, а также в корнере в универмаге «Цветной». Цена вопроса — 9999 рублей.