Та самая пара на каждый день

Reebok Classic продолжает переосмыслять один из своих самых узнаваемых силуэтов — Club C 85. В этот раз им помогает журнал об уличной культуре Sneeze. Совместная модель кроссовок, полностью сохранившая узнаваемый силуэт, получила белый кожаный верх и контрастный черный язычок.

Вместо брендинга Reebok на боковой панели нанесен узнаваемый логотип Sneeze. Для тех, кто хочет еще больше контраста, в комплекте к каждой паре идут альтернативные белые шнурки.