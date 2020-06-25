Филипп Плейн — один из тех дизайнеров, которые не могут протянуть и пары месяцев без скандалов. Как ему удается оставаться на плаву и кто покупает эти странные вещи с черепами из стразов?

Да кто это такой, ваш Филипп Плейн?

Плейн — немецкий дизайнер, известный своей любовью к роскоши, эпатажу и кристаллам Swarovski. Модная индустрия и критики не воспринимают его всерьез, что, однако, совсем не мешает его бизнесу процветать.

Филлипп начинал как дизайнер роскошной мебели для собак, которую он стал делать после того, как его собаки уничтожили их личные диваны Burberry. Затем он постепенно переключился на мебель для людей, а потом уже и одежду.

Его позиция ясна: юрист по образованию, он не считает себя дизайнером или человеком из мира моды. Для Плейна мода умерла, оставив за собой только призрак в виде чистой коммерции. Его подход бизнесмена, а не дизайнера, на практике показывает себя отлично.