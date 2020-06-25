Филипп Плейн — один из тех дизайнеров, которые не могут протянуть и пары месяцев без скандалов. Как ему удается оставаться на плаву и кто покупает эти странные вещи с черепами из стразов?
Да кто это такой, ваш Филипп Плейн?
Плейн — немецкий дизайнер, известный своей любовью к роскоши, эпатажу и кристаллам Swarovski. Модная индустрия и критики не воспринимают его всерьез, что, однако, совсем не мешает его бизнесу процветать.
Филлипп начинал как дизайнер роскошной мебели для собак, которую он стал делать после того, как его собаки уничтожили их личные диваны Burberry. Затем он постепенно переключился на мебель для людей, а потом уже и одежду.
Его позиция ясна: юрист по образованию, он не считает себя дизайнером или человеком из мира моды. Для Плейна мода умерла, оставив за собой только призрак в виде чистой коммерции. Его подход бизнесмена, а не дизайнера, на практике показывает себя отлично.
Типичная вещь Philipp Plein будет украшена стразами, черепами и принтами в духе клипарта нулевых. В каком‑то смысле Плейн опередил свое время: он стал искренним воплощением постиронии за несколько лет до шутливо-издевательских Vetements.
За что Плейна не любят
Плейн попадает в один скандал, не успевая выйти из другого. Вот их неполный список:
Пытался использовать движение Black Lives Matter в своих юридических разборках с Ferrari. Автомобильный производитель пытается отсудить у Плейна $2 млн за использование их марки в рекламе бренда Плейна. В ответ Плейн устроил протест с лозунгом «Несправедливость в отношении одного из нас — это несправедливость в отношении нас всех».
Не раз делал сомнительный выбор в организации своих шоу: в 2016-м один из его показов назывался Alice in Ghettoland [«Алиса в стране Гетто»], другой назывался Make NYFW Great Again [«Сделаем Нью-Йоркскую неделю моды снова великой»].
Был обвинен в использовании смерти Коби Брайнта для продажи своей новой коллекции.
Фэт-шеймил журналистку, раскритиковавшую его коллекцию.
Последний из скандалов: обвинение в плагиате Dior x Stüssy, предъявленное Diet Prada.
Можно провести параллель между Плейном и Вирджилом Абло: оба говорят, что они не дизайнеры одежды, оба неоднократно обвинялись в плагиате. Но если после таких обвинений Абло неловко пытается оправдаться и перевести стрелки, то Плейн их просто игнорирует. Возможно, он о них даже не знает. И это абсолютно рационально в рамках модели «мода — это только бизнес». Для него позаимствовать чужой дизайн — это то же самое, что для Apple добавить в iOS популярную функцию из Android.
Плейна легко не любить, но чья-та нелюбовь его вряд ли трогает. Он продолжит постить в инстаграм фотографии своих дорогих машин и своего личного самолета, а русские олигархи, поп-звезды и арабские шейхи продолжат покупать его вещи.