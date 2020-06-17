Лос-анджелесский бренд выпустил чемпионский перстень внушительных размеров. Подобный эпитет украшение получило из‑за дизайна — такие кольца вручаются командам-победителям крупных спортивных лиг: баскетбольной NBA, футбольной NFL и хоккейной NHL.

Перстень выполнен из серебра, обработанного позолоченным покрытием, и декорирован кристаллами. В центре дизайна гравировка Rhude, а вокруг нее фраза «I can make love 24 hrs a day». Согласимся, подобного рода достижение заслуживает награды.