Для чемпионов-любовников.
Лос-анджелесский бренд выпустил чемпионский перстень внушительных размеров. Подобный эпитет украшение получило из‑за дизайна — такие кольца вручаются командам-победителям крупных спортивных лиг: баскетбольной NBA, футбольной NFL и хоккейной NHL.
Перстень выполнен из серебра, обработанного позолоченным покрытием, и декорирован кристаллами. В центре дизайна гравировка Rhude, а вокруг нее фраза «I can make love 24 hrs a day». Согласимся, подобного рода достижение заслуживает награды.
Чемпионский перстень Rhude уже поступил в продажу. Купить его можно на официальном сайте лос-анджелесского бренда. Цена вопроса — 495 долларов.