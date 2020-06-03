Три дизайна Рей Кавакубо.
Comme des Garçons выпустил коллекцию массивных чемпионских колец. Украшения получили лестный эпитет из‑за своего дизайна — подобные перстни вручаются командам-победителям крупных спортивных лиг: баскетбольной NBA, футбольной NFL и хоккейной NHL.
Созданные Рей Кавакубо кольца выполнены из серебра, люстриума (сплава никеля с хромом), черного оникса и кубического циркония. Дизайн двух украшений завершают нанесенные на них слоганы: «My Energy Comes from Freedom», «Live Free» и «Live Free/Strong Will».
Новая коллекция колец Comme des Garçons уже поступила в продажу. Купить украшения можно на сайте Dover Street Market. Цены варьируются от 695 до 840 фунтов.