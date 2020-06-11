Увеличение светового дня прошло незаметно: начало лета мы провели в изоляции. Если теперь вам захочется выйти на улицу, напоминаем, что обезопасить себя стоит не только маской, но и солнцезащитным кремом.

Спрей-вуаль Bioderma Photoderm SPF 50+

Универсальное и легкое в применении средство. Распылите, подождите до высыхания и смело выходите на улицу.

Цена 1847 р.
Крем Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 30

У бренда, выпускающего только санскрины, есть даже пол-литровый крем, но доставить его в Россию тяжело. Эксклюзив для Cult Beauty — отличная возможность.

Цена €18,30
Крем-гель Frudia SPF50+

Обычно средства с SPF не жалуют обладатели жирной кожи, ведь они блестят сами по себе. Этот крем, напротив, будет регулировать выделение себума.

Цена 935 р.
Лосьон Darling High Protection SPF 30–50

Легкое средство, которое подойдет в качестве ежедневного солнцезащитного средства для тех, кто не любит плотные текстуры.

Цена €35,50
Мультизащитный гель Estée Lauder Perfectionist Pro SPF 50

Средство не только защищает от солнца, но и спасает кожу от загрязнения из внешней среды. Все благодаря антиоксидантному комплексу с витаминами C и E.

Цена 3950 р.
Флюид Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense SPF 50

Легкая текстура, минеральные фильтры (они в отличие от химических реже вызывают реакцию кожи) и тонирующий эффект.

Цена 3630 р.
Карандаш для чувствительных участков лица Clarins Invisible Sun Care Stick SPF 50

Стик с бальзамом рассчитан на те места, которые чаще обгорают, — нос, щеки, уши. Миниатюрный размер позволяет носить средство с собой и обновлять защиту.

Цена 1616 р.
Спрей Vichy Capital Ideal Soleil SPF 50+

Средство с технологией «анти-песок» рассчитано на детей, но подойдет и активным взрослым, которым повезло насладиться солнцем на пляже.

Цена 1327 р.
Тонирующий флюид La Roche Posay Anthelios SPF 50+

Еще одно средство, которое защищает от солнца и может быть использовано вместо тонального крема. Главное, не забудьте взболтать.

Цена 1726 р.
Крем Yadah Oh My Sun Slush SPF 50+

Как многие корейские средства от солнца, этот крем имеет легкую текстуру и еще слегка охлаждает кожу.

Цена 855 р.
Молочко Biotherm Waterlover Sun Milk SPF 50

Санскрин, который защищает не только кожу, но и природу. 95% состава — биоразлагаемые вещества, а флакон сделан из вторичного пластика.

Цена 2175 р.
Защитный крем Onme SPF 50

Средство российского производства с физическими фильтрами. Подойдет тем, кто предпочитает максимально натуральную косметику.

Цена 990 р.
Эмульсия Uriage Age Protect SPF 30

Солнцезащитные средства сами по себе защищают от фотостарения, а это обещает бороться с уже появившимися морщинами.

Цена 2250 р.
Крем Shiseido Expert Sun Protection SPF 50+

В средстве использована интересная технология, которая увеличивает солнцезащитные свойства при контакте с водой и высокой температурой.

Цена 2328 р.
Средство для ультрачувствительной кожи Ultrasun SPF 50+

Швейцарский бренд давно специализируется на санскринах. Этот подходит для чувствительной кожи и борется с прошлой пигментацией.

Цена 2790 р.
Спрей Holika Holika Aloe Ice Cooling Sun Spray SPF 50+

Приятное с полезным: охлаждающим спреем можно не только обновить защиту, но и освежиться.

Цена 1890 р.
Крем Payot Sunny Creme SPF 50

Несмотря на то, что в составе средства много масел, сильно жирным по текстуре его не назвать.

Цена 1368 р.
Эмульсия Biore SPF 50

Водостойкое средство с легкой текстурой, почти не заметно на коже

Цена 1169 р.
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