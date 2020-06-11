Увеличение светового дня прошло незаметно: начало лета мы провели в изоляции. Если теперь вам захочется выйти на улицу, напоминаем, что обезопасить себя стоит не только маской, но и солнцезащитным кремом.
Универсальное и легкое в применении средство. Распылите, подождите до высыхания и смело выходите на улицу.
У бренда, выпускающего только санскрины, есть даже пол-литровый крем, но доставить его в Россию тяжело. Эксклюзив для Cult Beauty — отличная возможность.
Обычно средства с SPF не жалуют обладатели жирной кожи, ведь они блестят сами по себе. Этот крем, напротив, будет регулировать выделение себума.
Легкое средство, которое подойдет в качестве ежедневного солнцезащитного средства для тех, кто не любит плотные текстуры.
Средство не только защищает от солнца, но и спасает кожу от загрязнения из внешней среды. Все благодаря антиоксидантному комплексу с витаминами C и E.
Легкая текстура, минеральные фильтры (они в отличие от химических реже вызывают реакцию кожи) и тонирующий эффект.
Стик с бальзамом рассчитан на те места, которые чаще обгорают, — нос, щеки, уши. Миниатюрный размер позволяет носить средство с собой и обновлять защиту.
Средство с технологией «анти-песок» рассчитано на детей, но подойдет и активным взрослым, которым повезло насладиться солнцем на пляже.
Еще одно средство, которое защищает от солнца и может быть использовано вместо тонального крема. Главное, не забудьте взболтать.
Как многие корейские средства от солнца, этот крем имеет легкую текстуру и еще слегка охлаждает кожу.
Санскрин, который защищает не только кожу, но и природу. 95% состава — биоразлагаемые вещества, а флакон сделан из вторичного пластика.
Средство российского производства с физическими фильтрами. Подойдет тем, кто предпочитает максимально натуральную косметику.
Солнцезащитные средства сами по себе защищают от фотостарения, а это обещает бороться с уже появившимися морщинами.
В средстве использована интересная технология, которая увеличивает солнцезащитные свойства при контакте с водой и высокой температурой.
Швейцарский бренд давно специализируется на санскринах. Этот подходит для чувствительной кожи и борется с прошлой пигментацией.
Приятное с полезным: охлаждающим спреем можно не только обновить защиту, но и освежиться.
Несмотря на то, что в составе средства много масел, сильно жирным по текстуре его не назвать.
Водостойкое средство с легкой текстурой, почти не заметно на коже