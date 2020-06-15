Американский косметический бренд Kiehl’s до недавнего времени был известен своей нелюбовью к распродажам — поймать знаменитый крем для глаз с авокадо или очищающую маску с куркумой дешевле, чем обычно, было невозможно. От этого внезапные распродажи становятся особенно ценными для поклонников марки.

Как раз такие «Дни друзей» со скидкой в 20% на весь ассортимент стартанули сегодня, 15 июня, и продлятся до 21 июня. Купить косметику можно через интернет-магазин Kiehl’s, чтобы лишний раз не выходить из дома.