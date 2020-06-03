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Блестящие разноцветные кеды Джонатана Андерсона для Converse каким‑то образом дождались скидок.
Почти два десятка оттенков — от универсальных персиковых до металлических лиловых — в отменном качестве.
В миниатюрном флаконе — аромат цветка гвоздики и дымчатых специй.
Четыре матовые помады в нейтральных оттенках.
Если потепление все-таки нагрянет, в пиджаке из льна будет нежарко.
Новой силуэт кроссовок Ugg в интерпритации японского ретейлера Atmos.
Всеми любимое поло в актуальной тай-дай-окраске. Под льняной пиджак в офис не наденешь, а вот на прогулку с легкой курткой — легко.
Средство ухаживает за кожей головы и помогает волосам дольше оставаться свежими.
Переиздание классических трейнеров adidas Originals. Универсальная модель, которая, к счастью, не успела надоесть.
Пуховый жилет, которому тоже не придется долго ждать своего часа. Его вполне можно использовать как верхний слой летними вечерами.
Шестипанельная кепка, украшенная в меру ярким геометрическим принтом.
Ваниль, ирис, бобы тонка и сандал — классический теплый женский аромат.
Пышное платье из блестящей тафты, подходящее под тренд на романтические образы.
Увесистые кроссовки от мастеров Ugly Shoes. Черный замшевый верх и здоровенная подошва с белыми пятнами.
Если в ваших требованиях к чехлу для айфона есть пункты «дорого», «солидно» и «немного практично», то вот подходящий вариант.
Восточный пряный аромат во флаконе, напоминающем книжный корешок.
Женская и, пожалуй, самая универсальная модель из семейства Shox.
Интересная по своему дизайну и конструкции вещь (то ли свитшот, то ли куртка) висит на внушительной скидке.
Свитер, который будет вас греть не только зимой, а, судя по всему, еще и этим летом по вечерам.
Атмосфера индуистского храма, переданная через благовония и цитрусовые.
Геометрические узоры — нечастый прием в украшении вещей из меха.
Все сорта цитрусовых и белые цветы на фоне древесных нот.
Традиционные лоферы без лишних деталей. Такие не потеряют актуальности и спустя годы.
Яблоко, перец и амбра в интерпретации бунтарского бренда.
Искали бейсболку, которая будет выглядеть так, будто вы одолжили ее у папы или дедушки? Вот же она.
Джинсы и брюки знатоков свободного кроя из Polar Skate Co. нечасто доживают до сейла. А уж тем более в нужном размере.
Компактная сумка из стеганого пухового материала. Возможно, сейчас вам на нее жарко смотреть, но осенью-зимой вы взглянете иначе.
Сочетание сразу двух трендов — казаки с квадратным носком.
Готическая помада в роскошном блестящем футляре на губах смотрится просто бальзамом.
Серебряное кольцо-пластырь от легендарных создателей утилитарных аксессуаров.
Помада создает на губах стойкий оттенок, которые не сотрется даже из‑за маски.
Футуристическая пара солнцезащитных очков из коллекции Retrosuperfuture и United Standard с прозрачной оправой и яркими линзами.
Яркая сумка-тоут. Если ищете что‑то не такое громоздкое, как рюкзак, и гораздо более удобное, чем шопер, — это то самое.
Базовый свитшот Champion насыщенного зеленого оттенка. Спустя время он состарится и приобретет благородный вид.
Нескучная интерпретация лоферов Adrian — с металлическими деталями и леопардовой вставкой.
Широкие брюки-карго с асимметричными карманами. При должном стайлинге такие можно носить даже в офис с рубашкой и пиджаком.
Стойкая тушь и гелевый карандаш для глаз придутся кстати по нынешней погоде.
Образцовый пример олдскульной регбийки. Если в вашем гардеробе ее по-прежнему нет, сейчас самое время это исправить.
Двухцветная легкая куртка из вельвета с классическим воротником и манжетами на пуговицах.
Пудровое средство, которое поможет слегка освежить волосы, но не оставит на них белого налета.
Обычный клетчатый шарф — еще одна покупка на сезон вперед.
Еще один свежий взгляд на тай-дай-окраску. Плотная футболка с необработанными краями слегка позабытого в России Marques’ Almeida.
Недооцененные палетки теней бренда распродаются со скидкой, хотя все так же актуальны по цветам.
Сумка Ark сделала бренд популярным в соцсетях, а теперь ее старые выпуски можно купить со скидкой.
Идеальный баланс между строгим и расслабленным фасоном в благородном цвете.
Еще одно базовое худи бежевого цвета. Только из материала, частично состоящего из переработанного пластика.
Запах деревянных полок библиотеки с ванильными отголосками.
Главный принт сезона, который подвинул даже леопарда. Носить под песню Doja Cat.
То ли еще бермуды, то ли уже кюлоты. И то и то — тренд, особенно в коже.
Ярусная юбка из материала Tencel с природным, почти фотографическим принтом.
Легкая клетчатая куртка на половинчатой молнии.
Возможно, самая узнаваемая куртка Carhartt WIP — модель Michigan. В самом популярном цвете бренда Hamilton Brown.
Практичная сумка небанальной формы. Идеально подойдет в качестве альтернативы — поясной.
Если вы из тех, кто умеет закупаться на сезон вперед, то советуем присмотреться к этой куртке на осень — раннюю зиму.
Если лоферы для вас по-прежнему слишком формальная обувь,то, возможно, есть смысл попробовать топсайдеры.
Функциональный жилет из денима с выстиранным эффектом. Подойдет в качестве летней альтернативы джинсовке.