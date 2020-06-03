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Кеды Converse x JW Anderson

Блестящие разноцветные кеды Джонатана Андерсона для Converse каким‑то образом дождались скидок.

Цена 4155 р. вместо 8229 р.
Палетка теней Huda Beauty Desert Dusk

Почти два десятка оттенков — от универсальных персиковых до металлических лиловых — в отменном качестве.

Цена 4232 р. вместо 5290 р.
Парфюмерная вода Vilhelm Parfumerie Do Not Disturb

В миниатюрном флаконе — аромат цветка гвоздики и дымчатых специй.

Цена 3525 р. вместо 7050 р.
Набор помад Lime Crime M$LF

Четыре матовые помады в нейтральных оттенках.

Цена 2849 р. вместо 4390 р.
Пиджак Mango

Если потепление все-таки нагрянет, в пиджаке из льна будет нежарко.

Цена 5999 р. вместо 8999 р.
Кроссовки Ugg x Atmos

Новой силуэт кроссовок Ugg в интерпритации японского ретейлера Atmos.

Цена €78 вместо €129
Поло Polo Ralph Lauren

Всеми любимое поло в актуальной тай-дай-окраске. Под льняной пиджак в офис не наденешь, а вот на прогулку с легкой курткой — легко.

Цена 4909 р. вместо 9739 р.
Тоник для жирной кожи головы Leonor Greyl

Средство ухаживает за кожей головы и помогает волосам дольше оставаться свежими.

Цена 2940 р. вместо 4900 р.
Кроссовки adidas Originals

Переиздание классических трейнеров adidas Originals. Универсальная модель, которая, к счастью, не успела надоесть.

Цена 2945 р. вместо 5665 р.
Жилет Ambush

Пуховый жилет, которому тоже не придется долго ждать своего часа. Его вполне можно использовать как верхний слой летними вечерами.

Цена 18 215 р. вместо 45 655 р.
Кепка Cav Empt

Шестипанельная кепка, украшенная в меру ярким геометрическим принтом.

Цена 4144 р. вместо 7535 р.
Парфюмерная вода Guerlain Samsara

Ваниль, ирис, бобы тонка и сандал — классический теплый женский аромат.

Цена 3219 р. вместо 5365 р.
Платье LoveShackFancy

Пышное платье из блестящей тафты, подходящее под тренд на романтические образы.

Цена 14 400 р. вместо 57 600 р.
Кроссовки Eytys

Увесистые кроссовки от мастеров Ugly Shoes. Черный замшевый верх и здоровенная подошва с белыми пятнами.

Цена 7225 р. вместо 18 060 р.
Чехол Saint Laurent

Если в ваших требованиях к чехлу для айфона есть пункты «дорого», «солидно» и «немного практично», то вот подходящий вариант.

Цена 9739 р. вместо 19 555 р.
Парфюмерная вода Histoires de Parfums Ambre

Восточный пряный аромат во флаконе, напоминающем книжный корешок.

Цена 5100 р. вместо 8500 р.
Кроссовки Nike

Женская и, пожалуй, самая универсальная модель из семейства Shox.

Цена 4455 р. вместо 8685 р.
Свитшот Boramy Viguier

Интересная по своему дизайну и конструкции вещь (то ли свитшот, то ли куртка) висит на внушительной скидке.

Цена 11 990 р. вместо 30 130 р.
Юбка LoveShackFancy

Хлопковые слои и трогательная вышивка.

Цена 8550 р. вместо 34 200 р.
Свитер Raey

Свитер, который будет вас греть не только зимой, а, судя по всему, еще и этим летом по вечерам.

Цена 11 915 р. вместо 23 825 р.
Парфюмерная вода Byredo Encens Chembur

Атмосфера индуистского храма, переданная через благовония и цитрусовые.

Цена 6300 р. вместо 12 600 р.
Искусственная шуба H&M

Геометрические узоры — нечастый прием в украшении вещей из меха.

Цена 2500 р. вместо 4999 р.
Туалетная вода Armani/Privé Orangerie Venise

Все сорта цитрусовых и белые цветы на фоне древесных нот.

Цена 9183 р. вместо 15 305 р.
Лоферы Grenson

Традиционные лоферы без лишних деталей. Такие не потеряют актуальности и спустя годы.

Цена 8610 р. вместо 17 295 р.
Шуба Weekday

Искусственная овчина в приятном горчичном цвете.

Цена $40 вместо $140
Парфюмерная вода Perfume.Sucks Red

Яблоко, перец и амбра в интерпретации бунтарского бренда.

Цена 3540 р. вместо 5900 р.
Бейбсболка The Hundreds

Искали бейсболку, которая будет выглядеть так, будто вы одолжили ее у папы или дедушки? Вот же она.

Цена 2583 р. вместо 3690 р.
Джинсы Polar Skate Co.

Джинсы и брюки знатоков свободного кроя из Polar Skate Co. нечасто доживают до сейла. А уж тем более в нужном размере.

Цена 5050 р. вместо 8730 р.
Сумка Napa by Martine Rose

Компактная сумка из стеганого пухового материала. Возможно, сейчас вам на нее жарко смотреть, но осенью-зимой вы взглянете иначе.

Цена 9621 р. вместо 17 492 р.
Сапоги Vagabond

Сочетание сразу двух трендов — казаки с квадратным носком.

Цена 6050 р. вместо 12 100 р.
Помада Givenchy Le Rouge Night Noir

Готическая помада в роскошном блестящем футляре на губах смотрится просто бальзамом.

Цена 1981 р. вместо 2830 р.
Кольцо Ambush

Серебряное кольцо-пластырь от легендарных создателей утилитарных аксессуаров.

Цена 13 750 р. вместо 27 501 р.
Платье Weekday

Шелковистое платье-макси лаконичного фасона в стиле 1990-х.

Цена $45 вместо $70
Тинт Lancôme Matte Shaker

Помада создает на губах стойкий оттенок, которые не сотрется даже из‑за маски.

Цена 1308 р. вместо 2180 р.
Очки Retrosuperfuture x United Standard

Футуристическая пара солнцезащитных очков из коллекции Retrosuperfuture и United Standard с прозрачной оправой и яркими линзами.

Цена 8511 р. вместо 15 474 р.
Куртка H&M

Яркий плюш — лучший материал, чтобы согреться в межсезонье.

Цена 1799 р. вместо 2999 р.
Сумка-тоут Calvin Klein Jeans Est. 1978

Яркая сумка-тоут. Если ищете что‑то не такое громоздкое, как рюкзак, и гораздо более удобное, чем шопер, — это то самое.

Цена €75 вместо €150
Свитшот Champion

Базовый свитшот Champion насыщенного зеленого оттенка. Спустя время он состарится и приобретет благородный вид.

Цена £30 вместо £60
Лоферы Dr. Martens

Нескучная интерпретация лоферов Adrian — с металлическими деталями и леопардовой вставкой.

Цена €100 вместо €199
Брюки Nigel Cabourn

Широкие брюки-карго с асимметричными карманами. При должном стайлинге такие можно носить даже в офис с рубашкой и пиджаком.

Цена 18 824 р. вместо 32 539 р.
Набор для водостойкого макияжа глаз Eyeko

Стойкая тушь и гелевый карандаш для глаз придутся кстати по нынешней погоде.

Цена 6559 р. вместо 15 873 р.
Регбийка Polo Ralph Lauren

Образцовый пример олдскульной регбийки. Если в вашем гардеробе ее по-прежнему нет, сейчас самое время это исправить.

Цена 5965 р. вместо 12 005 р.
Куртка Stüssy

Двухцветная легкая куртка из вельвета с классическим воротником и манжетами на пуговицах.

Цена 6559 р. вместо 15 873 р.
Спрей-пудра для придания объема Sachajuan

Пудровое средство, которое поможет слегка освежить волосы, но не оставит на них белого налета.

Цена 780 р. вместо 1300 р.
Шарф Wood Wood

Обычный клетчатый шарф — еще одна покупка на сезон вперед.

Цена 2355 р. вместо 4710 р.
Футболка Marques’ Almeida

Еще один свежий взгляд на тай-дай-окраску. Плотная футболка с необработанными краями слегка позабытого в России Marques’ Almeida.

Цена 9840 р. вместо 19 755 р.
Палетка теней Lime Crime

Недооцененные палетки теней бренда распродаются со скидкой, хотя все так же актуальны по цветам.

Цена 2199 р. вместо 3390 р.
Сумка Cult Gaia

Сумка Ark сделала бренд популярным в соцсетях, а теперь ее старые выпуски можно купить со скидкой.

Цена 18 500 р. вместо 28 461 р.
Брюки Mango

Идеальный баланс между строгим и расслабленным фасоном в благородном цвете.

Цена 2999 р. вместо 3999 р.
Худи La Paz

Еще одно базовое худи бежевого цвета. Только из материала, частично состоящего из переработанного пластика.

Цена 4560 р. вместо 7600 р.
Туалетная вода Maison Margiela Replica Whispers in the Library

Запах деревянных полок библиотеки с ванильными отголосками.

Цена 6993 р. вместо 9990 р.
Сумка Topshop

Главный принт сезона, который подвинул даже леопарда. Носить под песню Doja Cat.

Цена 2790 р. вместо 3499 р.
Кюлоты Weekday

То ли еще бермуды, то ли уже кюлоты. И то и то — тренд, особенно в коже.

Цена $27 вместо $50
Юбка H&M

Русалочьи пайетки и приятная миди-длина.

Цена 1899 р. вместо 2999 р.
Юбка H&M

Ярусная юбка из материала Tencel с природным, почти фотографическим принтом.

Цена 6999 р. вместо 9999 р.
Куртка Pop Trading Company

Легкая клетчатая куртка на половинчатой молнии.

Цена 5247 р. вместо 12 698 р.
Куртка Carhartt WIP

Возможно, самая узнаваемая куртка Carhartt WIP — модель Michigan. В самом популярном цвете бренда Hamilton Brown.

Цена 9093 р. вместо 12 990 р.
Сумка Han Kjøbenhavn

Практичная сумка небанальной формы. Идеально подойдет в качестве альтернативы — поясной.

Цена €82 вместо €164
Куртка Carhartt WIP

Если вы из тех, кто умеет закупаться на сезон вперед, то советуем присмотреться к этой куртке на осень — раннюю зиму.

Цена 8495 р. вместо 16 990 р.
Топсайдеры Timberland

Если лоферы для вас по-прежнему слишком формальная обувь,то, возможно, есть смысл попробовать топсайдеры.

Цена €80 вместо €190
Жилет Daily Paper

Функциональный жилет из денима с выстиранным эффектом. Подойдет в качестве летней альтернативы джинсовке.

Цена 2164 р. вместо 8730 р.