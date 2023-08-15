Мадонна анонсировала новые даты тура «The Celebration»

В прошлом году Мадонна активно работала над собственным байопиком, но не смогла договориться с руководством студии Universal Pictures насчет сценария. В итоге проект отменили, но певица все еще рассчитывает реализовать его — уже с другой кинокомпанией. Звезду в ленте могут сыграть Флоренс Пью, Алекса Деми, Одесса Янг, Биби Рекса и Джулия Гарнер.