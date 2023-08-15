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Мадонна анонсировала новые даты тура «The Celebration»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:01

Американская певица Мадонна, которая в июне была госпитализирована с бактериальной инфекцией, анонсировала новые даты выступлений в рамках гастрольного тура «The Celebration». Об этом написал Independent.

Артистке пришлось перенести концерты из‑за состояние здоровья. Несколько шоу Мадонне пришлось отменить из‑за конфликтов в расписании певицы и концертных площадок.

«Мадонна сожалеет о неудобствах, причиненных поклонникам, и надеется компенсировать случившееся на этих рынках в будущем», — отметили в пресс-релизе представители звезды.

Тур Мадонны начнется осенью 2023 года с четырех концертов в Лондоне — они запланированы на 14, 15, 17 и 19 октября. Затем певица отправится в Антверпен, Копенгаген, Стокгольм, Барселону, Лиссабон, Париж, Кельн, Милан, Берлин и Амстердам.

5 и 6 декабря артистка вернется на сцену лондонского стадиона «The O2». Следом за этим начнется североамериканская часть ее гастролей. Мадонна планирует выступить в Нью-Йорке и Вашингтоне до конца года.

В 2024 году поклонники также смогут увидеть легендарную певицу в Бостоне, Торонто, Детройте, Монреале, Филадельфии, Чикаго, Питтсбурге, Кливленде, Сент-Поле, Сиэттле, Ванкувере, Сакраменто, Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе и других городах, в том числе — Мехико.

24 июня 64-летнюю Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка. Менеджер певицы Гай Озери в соцсетях сообщил, что у Мадонны «серьезная бактериальная инфекция». 29 июня певицу отпустили домой после нескольких дней в отделении интенсивной терапии.

В июле певица сообщила в соцсетях, что идет на поправку, и поблагодарила поклонников за «позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и поддержки».

В прошлом году Мадонна активно работала над собственным байопиком, но не смогла договориться с руководством студии Universal Pictures насчет сценария. В итоге проект отменили, но певица все еще рассчитывает реализовать его — уже с другой кинокомпанией. Звезду в ленте могут сыграть Флоренс Пью, Алекса Деми, Одесса Янг, Биби Рекса и Джулия Гарнер.

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