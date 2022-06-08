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Джулия Гарнер может сыграть Мадонну

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:14

Джулии Гарнер, известной по сериалам «Озарк» и «Изобретая Анну», предложили роль Мадонны в байпике о певице. Об этом сообщили Variety источники, близкие к проекту.

Создатели фильма рассматривали Гарнер последние несколько месяцев. Собеседник издания сказал, что прослушивания были изнурительными, потому что для музыкальной постановки нужна опытная певица и танцовщица.

Актриса пока еще думает над своей решением, но предполагается, что она даст согласие. Среди других претенденток издание перечисляет актрис Флоренс Пью, Алексу Деми и Одессу Янг, а также певиц Биби Рексу и Скай Феррейру.

Ленту снимет сама Мадонна. За сценарий боролись несколько студий, но в конечном итоге производством займется Universal Pictures, а продюсером выступит Эми Паскаль.

Даты съемок и примерная дата выхода байопика пока неизвестны. Мадонна сказала, что надеется «передать невероятное путешествие, в которое меня привела жизнь как художника, музыканта, танцовщицу — человека, пытающегося пробиться в этом мире».

В центре сюжета, по словам артистки, будет музыка. «Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто может рассказать их лучше, чем я. Очень важно разделить поездку на американских горках в моей жизни с моим голосом и видением», — добавила Мадонна.

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