Как вернуться к работе после долгих праздников и сразу же не устать

«Во время отпуска или длинных выходных очень важно по-настоящему хорошо отдохнуть. Отключиться от работы и не пытаться проверять рабочую почту или мессенджеры. Мне в этом помогает удаление Slack (мессенджер, который я использую для работы) с телефона. Отдых, конечно, у каждого свой. Я очень люблю путешествовать — так можно отключиться не только от работы, но и от домашних дел. Отдыхаешь совершенно по-другому. И потом хочется вернуться домой за компьютер или в офис и сделать что‑то новое. В первые рабочие дни у меня всегда такой энтузиазм и столько энергии, что я резко делаю больше задач, чем до отпуска. Думаю, если после отдыха совершенно не хочется выходить на работу или она вызывает отвращение, то человек либо недоотдыхал, либо, возможно, ему пора задуматься о смене работы. Все-таки мы тратим на работу очень много времени, и это дело должно быть любимым, иначе зачем вообще все.

Большое значение имеет дисциплина, особенно для тех, кто, как и я, работает из дома. Если не будет строгого расписания, велик риск, что работа может растянуться на ночные часы. Что действительно мешает, особенно после отпуска, так это соцсети. Если на отдыхе не было компьютера, то, вернувшись, начинаешь залипать в фейсбуке*, куда все выкладывают свои праздничные фотки. Противная штука, когда думаешь, что зайдешь на три минуты, а через два часа обнаруживаешь себя где‑то в недрах фейсбука*. С этим можно бороться усилием воли или поставить блокираторы. Есть сайты, которые блокируют фейсбук* на определенный период времени либо на сорок пять минут в каждом часе.

Я совмещаю две работы, тренировки в спортзале и семью. Чтобы все успевать, заранее составляю списки дел. Я отвожу ребенка в детский сад к девяти утра (он ходит в сад с девяти месяцев и находится там с девяти утра до пяти вечера — это и есть мой рабочий день). В 9.05 я уже за компьютером, сначала отвечаю на срочные сообщения. К десяти могу пойти в спортзал и потренироваться там час-полтора. После этого делю время пополам: часть времени на одну работу, часть на другую. В этот же отрезок времени стараюсь поместить походы в парикмахерскую или маникюрный салон, потому что вечер предпочитаю проводить с мужем и сыном. Иногда я занимаюсь рабочими вопросами по вечерам, например планирую следующий день, но это проходит в спокойном режиме.