«Ты в секте, очнись»: истории людей, чьи близкие оказались в культе

Имена всех героев изменены по их просьбе.
Все перечисленные в тексте учения относятся к новым религиозным движениям. Некоторые эксперты считают их сектами. Другие не относят к культам объединения, которые не были признаны деструктивными (так, например, общество кришнаитов считается неоиндуизмом).
«Дочка еще долго пела „Харе Кришна“»
Станиславу 35 лет, вместе с семьей он живет в башкирском городе Ишимбай. На фотографиях в соцсети «ВКонтакте» мужчина обнимает сына и дочь, как будто боится их отпустить. Его страница пестрит публикациями: «Бесправие отцов», «Осторожно, секта», «Правда о религиозной секте кришнаитов».
В 2014 году жена Станислава Екатерина познакомилась с кришнаитским гуру, который пригласил ее на тренинг личностного роста. Поначалу Екатерина скрывала новое увлечение, но позже предложила мужу присоединиться. Она убеждала его в том, что кришнаиты «пропагандируют семейные ценности».
Станислав предполагает, что Екатерина заинтересовалась учением, так как не реализовала свои амбиции: ее сократили на заводе. «Возможно, ей не хватало внимания — я мог по 20 дней проводить в Западной Сибири, работая помощником бурильщика», — добавляет он. Екатерина продолжила ходить на собрания кришнаитов, несмотря на то что Станислав был против.
Постепенно Екатерина начала менять стиль одежды и рацион. С джинсов и коротких юбок она перешла на сарафаны и балахоны. Перестала есть мясо, молоко, хлеб. Детей Екатерина тоже хотела приучить к новой диете, но Станислав не позволил.
Вместе с приемной матерью Екатерины он целый год пытался помочь жене: ей предлагали встретиться с психологом и сектоведом. Сначала Екатерина соглашалась, но после общения с наставниками меняла решение.
В итоге Екатерина решила развестись. После нескольких апелляций Верховный суд оставил детей с матерью. Екатерина скрылась вместе с ними в кришнаитской общине, и Станислав больше 15 дней пытался выйти с ними на связь.
Он обращался в полицию и прокуратуру, женщину объявили в розыск. Кришнаитские наставники вернули Екатерину с детьми в Ишимбай, только когда Станислав устроил голодовку в местном МВД и привлек внимание журналистов.
Бывшие супруги договорились, что дети будут месяц жить с папой, а месяц — с мамой. Екатерина продолжала ходить на тренинги и прививала детям кришнаитские догмы. «Когда дочка засыпала, она еще долго пела „Харе Кришна, Харе, Харе“», — вспоминает Станислав.
Дети становились все более замкнутыми. «[От матери] был такой посыл, что с папой, бабушкой и дедушкой лучше не общаться. Они не совсем правильно живут. Нужно песенки петь, нужно стишки учить», — рассказывает Станислав.
Станислав подал заявление о побоях и отказал жене во встречах с дочерью и сыном. Суд постановил, что дети могут жить с отцом. После этого Екатерина всего один раз поздравила дочь и сына с днем рождения. «Как показало время, ей дети были не нужны. Это была манипуляция, чтобы получать алименты», — считает Станислав.
Где сейчас находится Екатерина, никто не знает. Последний раз Станислав общался с бывшей женой в 2019 году. К Екатерине у него не осталось чувств: «Мне ее не жалко. Для меня этого человека просто нет. Она сама выбрала свой путь. Как она по нему двигается — мне все равно».
Психолог и специалист по выводу людей из сект, культов и радикальных организаций
«У каждого культа свои особенности в обращении с детьми. На эту тему есть подкаст „Сексуальные практики в сектах: от табу до педофилии“. Во многих культах детей считают общим достоянием. Их жизнь напоминает судьбу потерянного чемодана без ручки, который никому не нужен. Такие дети растут вроде бы в любви, но обычно заброшены и могут стать жертвами [сексуализированного насилия] внутри секты. Со временем у них возникают проблемы в коммуникации с людьми, находящимися вне культа, и боязнь принятия самостоятельных решений».
«Международное общество сознания Кришны» (МОСК) создано в 1966 году в США индуистским монахом Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Его последователи посвящают жизнь служению Кришне и каждый день проводят по несколько часов, повторяя мантру «Харе Кришна».
Один из главных аспектов философии кришнаитов — вера в вечность души. После освобождения она возвращается в духовный мир, в общество Кришны. Большинство последователей МОСК вегетарианцы. Они воздерживаются от азартных игр, секса вне брака, алкоголя, наркотиков и курения.
МОСК не признана культом. Религиоведы относят это учение к неоиндуизму, оно считается крупнейшей вайшнавской религиозной организацией. МОСК стало широко известно в 1970-е, после нескольких скандалов. Бывшие члены организации подавали на ее представителей в суд, требуя компенсировать моральный ущерб. МОСК обвиняли в том, что ее настоятели изолировали последователей, прерывали их контакты с «неверными», а также совершали сексуализированное и физическое насилие над детьми в школах-интернатах.
«Молилась на других языках и рыдала»
18 февраля Вячеслав оставил комментарий на форуме помощи пострадавшим от сект: «Мама попала в секту Марченко Евдокии „Радастея“, или, как они называют свою науку, „Ритмология“. Я прошу помощи у всех, кто имеет опыт и информацию по поводу того, как вернуть человека из секты в нормальную жизнь».
По словам мужчины, его мать очень доверчива: до секты «Радастея» она уже успела поучаствовать в трех финансовых пирамидах. Вячеслав только спустя полгода заметил, что она вступила в секту: родственники жили в разных городах и редко виделись. «Она часто намекала, что ей нужно внимание, но из‑за своего эгоизма я просто не находил времени, не хотел», — вспоминает он.
Вячеслав начал беспокоиться, когда у матери появились проблемы с деньгами. Она продала квартиру, и часть денег передала на нужды секты. Отношения внутри семьи резко ухудшались. Общение с близкими часто сводилось к тому, что женщина просила у них деньги в долг.
«Ее состояние становилось нестабильным, — вспоминает Вячеслав. — Например, из‑за забытого в автобусе рюкзака она молилась на других языках и рыдала. Называла себя дурой и говорила, что вселенная так подает ей знаки».
Когда Вячеслав осознал масштаб проблемы, он обратился к опыту преодоления зависимости — раньше мужчина был игроманом. Он пообщался с психологом, который поддерживал его во время реабилитации, и начал помогать матери. Сначала мужчина подробно изучил секту: читал статьи, книги и форумы сектоведов.
Параллельно он постоянно общался с матерью. Старался расположить ее к себе и не спорил с ней из‑за секты: они просто пили кофе и разговаривали. Когда состояние матери ухудшилось, Вячеслав перевез ее к себе домой. К тому моменту женщина уже чувствовала гнетущее влияние секты: говорила, что ей одиноко и она не понимает, что с ней происходит.
Когда Вячеслав почувствовал, что мать морально готова, он наконец поделился с ней опровержениями сектантского учения: «Я уже фактами добил в ее голове этот феномен. Смотрю, а у нее в глазах рушится этот иллюзорный мир».
О своем опыте мать Вячеслава вспоминает как об огромной ошибке и жалеет, что успела купить 180 книг по ритмологии. Вячеслав уверен, что она действительно отказалась от веры. «По ее глазам видно. Если бы она делала вид, то продолжала бы участвовать в мероприятиях, общаться с ними, читать книги. Раньше она просила меня закрыть дверь, и я понимал, что она в одиночестве молится. Теперь этого нет», — делится он.
Психолог и специалист по выводу людей из сект, культов и радикальных организаций
«Это обычно травмирует близких человека и его окружение. Мне приходится долго объяснять членам их семей, что это не сглаз или зомбирование, а зависимость от одобрения группы и лидера. Чтобы помочь человеку, важно начать с себя, изменить свое поведение и не кричать: „Ты в секте, очнись“. Люди, которые попадают в секту, в большинстве случаев не способны рационально и критически мыслить о своей „новой семье“. Сам факт наличия критической информации о культе никак не поможет вам, если человек уже там.
Заморозьте конфликт, старайтесь сводить общение к нейтральным темам. Поймите, что быстрых результатов не будет. Многие находят в культах то, чего им не хватало в реальной жизни. В большинстве случаев попадание в секту переплетено с другими жизненными трудностями. Приходится решать не только проблему с промывкой мозгов, но и с взаимоотношениями между близкими. Часто семью это останавливает — она не готова меняться сама, чтобы спасти родственника».
«Радастея» («Ритмология») основана в начале 1990-х годов писательницей Евдокией Марченко. Источники учения — ее стихи и книги. Марченко проповедовала, что человек — это луч. Исследуя планету, последователь якобы может выполнить свою вселенскую задачу и перейти в духовный мир. Если она не выполнена, человек снова реинкарнируется в материальном мире. Для вселенской миссии необходимо научиться управлять временем. Согласно учению, последователи «Радастеи» могут влиять на погоду, левитировать и даже менять свой возраст и группу крови.
РАН считает ритмологию лженаукой, религиоведы называют ее деструктивным религиозным движением. Известно о случаях, когда последователи секты внедрялись в детские дошкольные учреждения, а также о пропаже людей и самоубийствах, ассоциированных с ритмологией.
«Ничего хорошего о дочери я сказать не могу»
Татьяна живет в Калининграде. Ее 45-летняя дочь Светлана уже больше 15 лет верит в учение саентологов. Она заинтересовалась им, еще когда училась в Московском университете туризма. Во время учебы девушка случайно оказалась на тренинге по личностному росту.
«Никаких проблем у нее не было. Ей хотелось, чтобы ее хвалили, хотелось превосходства. [На тренинге] пообещали, что она добьется всего благодаря этому учению», — рассказывает Татьяна.
Постепенно Татьяна начала замечать, что поведение дочери изменилось. Она всегда интересовалась семьей и поддерживала общение, но вдруг стала разговаривать односложно, попросила родителей больше не приезжать к ней без предупреждения. Когда Татьяна однажды заглянула в комнату дочери, обнаружила, что Светлана смотрит агитационные фильмы саентологов. Увидев мать, девушка закрыла дверь.
Подозрения Татьяны подтвердились, после того как ей позвонили из МВД по делу руководителя калининградской фирмы «Намерения» Александра Москаленко, который применял в работе «саентологические технологии управления» и спросили, знает ли она, что ее дочь тоже саентолог.
Вскоре после конфликта Светлана уехала из квартиры родителей. Среди вещей дочери Татьяна нашла отчет для глав секты: «Я разрываю отношения с родителями, так как моя мама ПЛ [подавляющая личность]».
«Мне жутко. Я даже не представляла, что в моей жизни может случиться такая беда», — говорит Татьяна. В ноутбуке дочери она нашла записи о том, как во время практик Светлана «летала и видела свое прошлое».
Больше 10 лет Татьяна боролась за то, чтобы вернуть дочь. Только в 2020 году она поняла, что ничего не получится. Женщина прекратила попытки повлиять на дочь и сожгла саентологические листовки: «А что еще я могла сделать? Я решила, что буду жить как есть».
Недавно Светлана пыталась начать общаться с матерью. Татьяне было тяжело не отталкивать ее: «У меня нет желания общаться. Я вижу, что человек врет, опять какие‑то цели преследует. Она не изменилась: какой стала в секте, такой и осталась».
Светлана убеждала мать, что уже давно вышла из секты, но Татьяна узнала, что дочь преподает в школе английского, которая отчисляет деньги саентологам. Женщина предполагает, что сейчас Светлану заинтересовала перспектива унаследовать квартиру.
Психолог и специалист по выводу людей из сект, культов и радикальных организаций
«Во многих сектах семьи, которые не поддерживают новые увлечения завербованного, должны быть разрушены. В культе у такого человека появляется новая, „правильная“ семья.
Конечно, многое зависит от конкретной секты, ее идеологии и прошлого основателя. В некоторых из них семейные связи прерывают резко, в других это происходит мягко и постепенно. В любом случае вы должны постоянно показывать человеку, что любите его. Вне зависимости от его поступков для него всегда должна быть открыта дверь. Многие не готовы покинуть культ, так как уверены, что либо попадут в ад, либо их никто не ждет и не простит.
С другой стороны, догматы и цели большинства сект построены на постоянном увеличении количества последователей. Подобная практика делает родственников попавшего в культ следующей целью для вербовки».
Саентология основана в начале 1950-х годов в США. Базируется на книгах писателя-фантаста Лафайета Рональда Хаббарда. Цель учения — цивилизация без преступности и войн, духовное преобразование мира и человека.
Некоторые религиоведы классифицируют саентологию как новое религиозное движение, объединяющее идеи буддизма, индуизма, христианства и психоанализа. В одних странах она признана и зарегистрирована как религия, в других нет. В России часть ее групп легально функционирует, в то время как одна из церквей была ликвидирована по решению суда, а еще две организации признаны нежелательными.
Саентологов обвиняют в преследованиях и изоляции людей, отъеме денег у прихожан. С ней связаны случаи смертей, самоубийств, физического и психологического насилия, шантажа и принуждения к аборту.
«Я рассказывал про повышение, она — про то, как общалась с архангелом Михаилом»
В 2009 году Алексей вместе с будущей женой Ольгой поехал на тантрический тренинг в Рязань. Он проходил в коттедже, в подвале которого находился «мастер», которому предписывали сверхъестественные способности — будучи последователем учения Ошо, он якобы читал мысли и исцелял людей.
«Мы занимались динамической медитацией. Двое суток подряд почти не ели, не пили. Падаешь, спишь 15 минут, занимаешься. Ты работаешь над тем, чтобы полностью истощить организм и таким образом получить какое‑то осознание», — вспоминает Алексей.
Тогда мужчине был 21 год, мастер произвел на него сильное впечатление. Алексей и Ольга продолжили тренироваться — занимались каждую неделю. Мастер утверждал, что таким образом ученики наполняют ЭгрегорКонцепция в оккультизме и эзотерике, означающее нефизическую сущность, групповое биополе. своей энергией.
В секте не было строгих запретов, но многие участники отказывались от алкоголя, курения, мата и агрессии. Внутри коммуны была определенная иерархия. Каждый желающий мог сдать экзамены, чтобы пройти на следующую ступень обучения, которая более подробно раскрывала устройство мира. Через полтора года Алексей заметил, что некоторые сектанты не уделяют достаточно внимания учебе, но почему‑то все равно двигаются вверх по иерархической лестнице. Это заставило его усомниться в абсолютном авторитете гуру. Во время очередного экзамена Алексей решил проверить мастера.
«Суть экзамена заключалась в том, чтобы энергетически проделать какие‑то изменения. Я сидел, изображал ментальную активность, но на самом деле ее не было. [Мастер] сказал: отлично, прекрасно, один из лучших», — смеется Алексей.
Постепенно он перестал ходить на занятия. «Сюр усугублялся», — вспоминает он. На следующей ступени обучения сектанты уже общались с камнями, растениями, животными и ангелами.
Алексей не стал рассказывать жене об обмане на экзамене: он понимал, какое у нее серьезное отношение к секте и уважение к мастеру. Мужчина считал своей миссией вытащить Ольгу из секты, но хотел сделать это мягко. С появлением детей проблемы в отношениях пары усугубились: Ольга оставляла их на Алексея или няню и рвалась обратно в секту. «Ты любишь человека и пытаешься принимать его таким, какой он есть. Думаешь: ну я потерплю, она перебесится», — рассказывает Алексей.
Тогда Алексей признался Ольге в том, что обманул мастера, но это никак не повлияло на ее веру. «Я рассказывал про свое повышение, а она — про то, как общалась с архангелом Михаилом. Я понял, что она становится абсолютно неадекватной», — вспоминает он.
Когда измена раскрылась, Алексей постарался отнестись к этому как к полиамории. Ему были противны такие отношения, но он договорился с женой, что должен знать, где и с кем она занимается сексом. В какой‑то момент Ольга перестала делиться с Алексеем. Он подумал, что измены прекратились, но вскоре она призналась в обратном, так как «ложь мешала ей энергетически развиваться».
Алексей расстался с Ольгой и съехал. Спустя месяц он узнал, что бывшая жена тоже ушла из секты. Ему кажется, что Ольга осознала: учение Ошо разрушило ее карьеру и личную жизнь.
Алексей рад, что секта не успела отразиться на детях — они были еще слишком маленькими. Он гордится тем, что успел вовремя сбежать: «С профессиональной точки зрения я бы точно деградировал. Это уход из социума. Вокруг тебя все растут, а ты максимум, что можешь обсуждать, — ангелов».
Психолог и специалист по выводу людей из сект, культов и радикальных организаций
«Нахождение в секте оказывает влияние на когнитивные способности, принятие решений, эмоции и поведение. Вы уже другой и функционируете по-другому. У вас могут быть неврозы, паника.
Освобождение от зависимости — сложный путь. Мало покинуть культ, важно научиться жить после этого. Для этого требуется психотерапия.
Физически вы уже не в культе, но психически у вас просто „поводок“ стал подлиннее. Многие, покинув один культ, сразу ищут другой — он дает им свободу от принятия самостоятельных решений и гарантирует попадание в „Альфа Центавру“. Но на самом деле им просто нужен серотонин и дофамин от нахождения в группе».
Движение Раджниша было основано в 1970-е годы. Базируется на учении индийского духовного лидера и мистика Ошо. Он учил последователей жить в мире, не привязываясь к нему.
Во время общения с «учителем» последователи обретают внутреннюю свободу через практику динамической медитации и сексуальные акты. Конечная цель сторонников Ошо — тотальное просветление и отказ от эго.
Одни исследователи относят движение Раджниша к неоиндуизму, другие называют псевдорелигиозной и деструктивной организацией. Лидер движения Ошо стал персоной нон грата во многих странах, часть государств запретила ему въезд на свою территорию. Его помощников обвинили в покушении на убийство и крупнейшем биотеракте в истории США.