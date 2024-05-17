«Ты в секте, очнись»: истории людей, чьи близкие оказались в культе

«Это обычно травмирует близких человека и его окружение. Мне приходится долго объяснять членам их семей, что это не сглаз или зомбирование, а зависимость от одобрения группы и лидера. Чтобы помочь человеку, важно начать с себя, изменить свое поведение и не кричать: „Ты в секте, очнись“. Люди, которые попадают в секту, в большинстве случаев не способны рационально и критически мыслить о своей „новой семье“. Сам факт наличия критической информации о культе никак не поможет вам, если человек уже там.