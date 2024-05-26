Зачем ехать в турецкие Мерсин и Адану: вкусная еда, римская история и «мост Джеймса Бонда»

Мерсин попал в заголовки российских СМИ в 2018 году, когда в окрестностях города началось строительство первой в Турции атомной электростанции совместно с «Росатомом». Об Адане впервые массово заговорили в 2022 году, когда Артем Дзюба перешел в футбольный клуб «Адана Демирспор». «Не знаю как вам, а мне очень нравится. Пугали, что тут не очень город. Очень даже », — отмечал тогда спортсмен в своих сторис. Сейчас Адана и Мерсин активно застраиваются отелями и обрастают инфраструктурой: здесь расширяют тротуары, прокладывают велодорожки, открывают современные кафе. Портовый Мерсин все больше привлекает внимание экспатов, которые активно покупают здесь квартиры и открывают свой бизнес.