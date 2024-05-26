Путешествия

Зачем ехать в турецкие Мерсин и Адану: вкусная еда, римская история и «мост Джеймса Бонда»

Сегодня в 13:15
Адана и Мерсин — непопулярные среди российских туристов города Турции, которые только начинают раскрывать свой потенциал. Редакторка «Афиши Daily» посетила эти города и теперь рассказывает, зачем ехать туда, а не в Анталию. Спойлер: за очень вкусной едой и колоритом.
© yagmradam/Getty Images

Если Анталию в 2023 году посетили более 2,3 млн россиян, то в Адану и Мерсин съездили всего около 20 тысяч. Хотя эти регионы Турции мало чем уступают привычным направлениям с переполненными заведениями и пляжами.

Мерсин попал в заголовки российских СМИ в 2018 году, когда в окрестностях города началось строительство первой в Турции атомной электростанции совместно с «Росатомом». Об Адане впервые массово заговорили в 2022 году, когда Артем Дзюба перешел в футбольный клуб «Адана Демирспор». «Не знаю как вам, а мне очень нравится. Пугали, что тут не очень город. Очень даже», — отмечал тогда спортсмен в своих сторис. Сейчас Адана и Мерсин активно застраиваются отелями и обрастают инфраструктурой: здесь расширяют тротуары, прокладывают велодорожки, открывают современные кафе. Портовый Мерсин все больше привлекает внимание экспатов, которые активно покупают здесь квартиры и открывают свой бизнес.

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Что посмотреть и поделать в Адане?

© ozgurdonmaz/Getty Images

Это пятый по величине город Турции с населением более 2,2 млн человек. Он находится в Средиземноморском регионе страны в 50 км от моря. История Аданы насчитывает восемь тысячелетий, что делает его одним из старейших постоянно населенных городов в мире. Сегодня город очаровывает архитектурой османской империи, бурлящими базарами, цитрусовыми аллеями и местной кухней.

Заглянуть в мечеть Сабанчи и прогуляться по цитрусовой аллее

Сабанчи — крупнейшая мечеть в Турции, превосходящая даже мечеть Султанахмет в Стамбуле. Она вмещает в себя около 28 тыс. человек. Сабанчи была построена в 1998 году в качестве символа возрождения города после разрушительного землетрясения.

Мечеть находится возле огромного парка, мостами и цитрусовой рощей. Хоть соблазн и велик, но пробовать растущие на деревьях мандарины не стоит — они жутко кислые и горькие.

Постоять на древнем мосту Таш Кёпрю

1700-летний действующий мост через реку Сейхан — одна из главных гордостей турков. Он был построен архитектором Авксентиосом в период Римской империи и отлично сохранился до наших дней. С него открывается красочный вид на Сейхан. Правда, сейчас реку иссушили, чтобы почистить дно от мусора, поэтому с моста видно лишь тоскующие катамараны.

Купить памятные мелочи и познакомиться с местными на базаре Казандылар

Запах шашлыка, узкие исторические улочки и бесконечная суета — кажется, это самое точное описание базара Казандылар, сердца Аданы. Лучшее место в городе, чтобы познакомиться с местными, а еще прикупить ароматные специи, турецкий кофе, сладости и ремесленные изделия ручной работы (главное не забывать торговаться). А еще почти на каждом углу тут готовят кебаб!

Посмотреть на виадук, где снимали «Джеймса Бонда»

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Виадук Варда называют архитектурным чудом и воплощением инженерного искусства. Он был построен в 1907 году и должен был стать частью багдадской железной дороги: связать Берлин со Стамбулом и Багдадом. Однако мост известен не только историей, но и тем, что здесь снимали одну из сцен фильма «007: Координаты „Скайфолл“», когда Мани Пенни случайно выстрелила в Джеймса Бонда и тот упал с поезда в воду. Благодаря фильму виадук получил народное название — мост Джеймса Бонда.

Что попробовать в Адане?

Адана славится своей едой: все перечисленные ниже блюда были придуманы именно здесь.

Адана кебаб

Адана кебаб — не просто еда, а целая культура: его даже подают на специальных плоских шампурах. Для яркого вкуса мясо ягненка вылеживается сутки, а затем мелко рубится вручную. Блюдо лучше всего пробовать в Onbasilar Kebap, забронировав столик у окна (или на улице): из ресторана открывается панорамный вид на большое озеро Сейхан-Дам.

Сыкма — аданская лепешка для завтрака. Для ее приготовления тесто раскатывают до размера тарелки и заворачивают в него сыр, лук, петрушку и по желанию добавляют немного молотого перца.

Биджи биджи — освежающий десерт и настоящая скорая помощь в жаркие летние дни. Его делают из крахмала, сахарной пудры, розовой воды, шербета и тертого льда. Его можно найти как у уличных торговцев, так и в дорогих ресторанах.

Банановое молоко

Банановое молоко — замороженное молоко с бананом стало любимым блюдом местных. Несмотря на сладость, оно действительно утоляет жажду в жару. Подается напиток в небольшом уличном буфете Kazım Büfe, возле которого всегда большие очереди.

Манты — турецкие манты отличаются от тех, что готовят в России. Они гораздо меньше — в одной столовой ложке может поместиться целая горстка. Подают их в йогуртовом соусе с чесноком и острым томатным соусом, что добавляет им пикантности. Пробовать манты, как и ичли-кёфтеМясные котлетки в панировке., рекомендуем в Adana Kadın Kooperatifi Birliği — это место создано для поддержки неработающих женщин, чтобы дать им самостоятельность и независимость.

Бюрек

Бюрек — несладкая выпечка из слоеного и почти невесомого теста фило с самыми разными начинками: мясо, сыр, шпинат, творог и другими. Идти за бюреком нужно в Sular Börekçisi.

Ичли кёфте — сложное в приготовлении блюдо: оболочку делают из измельченного булгура, а начинку из фарша, лука, специй и трав. Подается во многих заведениях города.

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Что посмотреть и поделать в Мерсине?

© Ender BAYINDIR/Getty Images

Динамичный портовый город на юго-восточном побережье Турции с современной архитектурой и высотными зданиями. Здесь много пляжей, отмеченных голубым флагомМеждународная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания..

Прогуляться по набережной Мерсин Сахили

Одна из главных визитных карточек города, протяженность которой составляет 12 километров. Сейчас набережная активно застраивается: обещают, что длина аллеи возрастет до 30 километров. Пальмы, море и длинная велодорожка — именно так может выглядеть идеальный план на день. Набережная оборудована зелеными зонами, беседками, пунктами проката велосипедов и электросамокатов, бесплатными теннисными и баскетбольными площадками. Еще тут много ресторанов — естественно, рыбных!

Посетить Кызкалеси (или Девичью крепость)

© bfk92/Getty Images

Замок 1199 года, стены которого сохранились до наших дней. Место расположено на островке посреди моря в районе Эрдэмли. Им владели селевкиды, римляне, византийцы, сельджуки, армяне, французы, караманиды и османы. Девичья крепость была включена в предварительный списокПеречень тех объектов на территории государства, которые страны ООН считают подходящими для включения в список Всемирного наследия. Всемирного наследия ЮНЕСКО 2014 года.

Спуститься в Рай и заглянуть в Ад

© mehmetakgul/Getty Images

Самые знаменитые пещеры Мерсина, которые находятся недалеко от развалин античного города Корикос, где сохранились остатки зданий, в том числе Храма Зевса. Пещера Рай — огромная впадина длиной 200 метров и высотой 70 метров. К ней ведут 450 ступеней, которые, как рассказывают гиды, были построены еще римлянами.В самом низу каньона есть часовня Девы Марии, в которой молились первые христиане. На ее стенах видны росписи с ликами святых. Подняться обратно можно на современном лифте.

Спуститься в Ад нельзя: на устрашающую впадину глубиной 128 метров можно увидеть только со смотровой вышки. Воронка с почти отвесными стенами образовалась из‑за провала почвы под воздействием подземных вод и дождей. Легенды гласят, что в эту пещеру сбрасывали преступников. Местные жители также верят, что именно здесь Зевс держал побежденного им великана Тифона.

Посещать пещеры в жару не рекомендуем, так как есть риск получить тепловой удар. Многие, кто бывал в этих местах, говорят, что на самом деле Ад — это путь до них, а Рай — холодная пещера.

Посмотреть муралы Назифе Хазар

© Anadolu/Getty Images

Отличный пример того, как один человек может изменить целый город. 57-летняя художница Назифе Бильгин Хазар уже много лет превращает скучные городские стены в холсты, на которых воссоздает произведения знаменитых художников. На старых домах Мерсина уже появились репродукции «Девушки с жемчужной серёжкой» Йоханнеса Вермеера, «Дрессировщика черепах» Османа Хамди Бея, а также работы других художников: Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Фриды Кало и Диего Риверы. Таким образом, работы Хазар популяризируют искусство среди широкой публики, делая его доступным каждому.

Поддержать «Down Cafe»

Особенное кафе относится к центру поддержки и адаптации детей и взрослых с синдромом Дауна. Помимо вкусных блюд в заведении можно приобрести поделки, сделанные руками детей. Полученный доход от продаж идет на поддержку художественного образования подопечных.

Что попробовать в Мерсине?

Тантуни — мелко рубленое мясо, которое заворачивают в лаваш и обжаривают на сковороде в масле. Подают его с помидорами, луком, петрушкой и маринованным перцем чили. Лучше всего пробовать в одноименной кафешке Goksel Tantuni. С блюдом отлично сочетается пенный сусурлук айран. ФОТО ЕСТЬ

Батырык — турецкий гаспачо с помидорами, огурцами, булгуром и арахисом. За холодным супом и другими блюдами турецкой кухни можно заглянуть в панорамный ресторан Roof14 на 14 этаже отеля Divan Mersin. Вид необыкновенный!

Голубой краб — популярный морепродукт в Мерсине. Он небольшого размера, но достаточно мясистый. Подают его в специях и со специальным соусом. Проверенное место — Kiskaç Cafe Bar с уютной верандой.

Кюнефе — запеченный в духовке десерт из тонких нитей теста кадаиф и сладкого сыра. За ним можно сходить в Iskele Marin. Еще там вкусная рыба!

Как добраться из Аданы

поезд Turkish Railways (290 рублей), трансфер Havas (130-490 рублей), такси (6000 рублей).

Проживание

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Бонус

Тарсус

© R. Hackenberg/Getty Images

Старинный город в часе езды от Мерсина и Аданы, где, по местным легендам, за 31 года до н. э встретились Клеопатра и Марк Антоний, а в I веке родился апостол Павел. Именно с этими событиями связаны главные достопримечательности Тарсуса: ворота Клеопатры, колодец и церковь Святого Павла, даже в главном музее значительная часть экспозиции посвящена Клеопатре. Также в городе можно посмотреть на исторические каменные дома, мавзолей пророка Даниила, большую мечеть и исторический базар Кырккаашлык.

Поездка в Тарсус не может обойтись без дегустации местных блюд. Обязательное место для посещения — аутентичный Kervan Humus с самым вкусным хумусом в городе. Здесь он подается не как закуска, а как полноценное блюдо с курицей, телятиной и другими наполнителями на выбор. К хумусу можно взять местный популярный напиток шалгам. Это острый сок репы, черной моркови и молотого булгура, по вкусу что‑то вроде кваса.

Хумус

Еще в Тарсусе необходимо попробовать чай кайнар, который готовит Серпил — хозяйка популярной чайной на базаре Кырккаашлык. Ее заведение — это лишь несколько столов и маленькая комнатка для приготовления того самого напитка, который местные называют чаем Клеопатры (мы предупреждали, что все здесь вдохновлено египетской царицей). Напиток подается с перемолотыми грецкими орехами и корицей. Из‑за своего кашеобразного вида чай может вызвать отторжение, но внешность обманчива. Это очень вкусно и неудивительно, что все заведение Серпил обклеено ее фотографиями с турецкими знаменитостями.

© Ziya Efendi

Перед отъездом из города обязательно нужно зайти за джезерье — разновидностью лукума из сладкой моркови и фисташек. В отличие от привычного всем лукума, он менее сладкий. Покупать сладость и другие съедобные подарки лучше в Ziya Efendi. В этом магазине всегда можно встретить толпы местных, а что, если не это, знак качества и лучшей цены.

Как добраться из Аданы

поезд от 180 рублей, такси от 3000 рублей

Как добраться из Мерсина

поезд от 170 рублей, такси от 750 рублей

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