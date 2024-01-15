Олег Рогов — старший научный сотрудник в Институте искусственного интеллекта AIRI, он руководит направлением «Доверенные и безопасные интеллектуальные системы» и занимается собственным стартапом вместе с командой специалистов в области машинного зрения. Также он руководит дипломными работами нескольких студентов программы Data science университета «Сколтех».
«[В рамках стартапа] мы разрабатываем систему картирования и диагностики сосудов, в том числе подкожных вен, — объясняет Олег. — У нее довольно широкий спектр применения и в клинических условиях (например, при заборе крови у пациента), и в отдаленных индустриальных локациях, где требуется следить за здоровьем сотрудников, но врача рядом нет».
В детстве он ходил в музыкальную школу, параллельно занимался карате и даже участвовал в соревнованиях. Тем не менее наука всегда была в его жизни, ведь его родители, бабушка и дедушка — инженеры и физики.
«Мне было легко выбрать направление, — рассказывает он. — В какой‑то момент я просто вспомнил, что мне интересно заниматься тем, что позволяет лучше понять мир и систематизировать знания о нем».
Окончив физический факультет МГУ, он поступил в аспирантуру Российской академии наук, затем получил дополнительное образование в Высшей школе экономики. Несколько лет Олег подрабатывал репетитором — помогал первокурсникам, среди них были и студенты гуманитарных вузов, в учебную программу которых была включена высшая математика.
Сам он признается, что академическая среда для него интересна и естественна и ему нравится работать со студентами, видеть их результаты и профессиональный рост. Вот что еще он рассказал нам.
Про преподавание
«Для меня большая честь — работать в „Сколтехе“. Очень приятно, что моя деятельность связана с профессионалами, чей вклад в науку признан научным сообществом у нас в стране и за рубежом.
Под моим научным руководством несколько студентов пишут дипломы на присвоение квалификации магистра. Некоторые мои выпускники уже пришли в индустрию и успешно себя реализовали, другие поступили в аспирантуру, публикуют статьи и работают в академическом направлении.
Я придерживаюсь индивидуального подхода в обучении. В совместной работе мы со студентами — коллеги и находимся в постоянном взаимодействии. С каждым стараюсь выстраивать диалог. Я ищу для них наиболее подходящие места работы или направление в аспирантуре, даю оценку и рекомендации при выборе карьерного пути.
Для научного руководства беру определенное количество студентов, чтобы на работу с ними хватило сил, энергии и времени и они проводили актуальные исследования, успешно защищая дипломы. В XXI веке наука неотделима от индустрии — во всяком случае, в том направлении, которым занимаюсь я. Поэтому очень важно правильно сформулировать и поставить задачу для дипломной работы, чтобы в будущем она могла стать для студента трамплином, а не формальностью.
В преподавании мне очень помогает опыт работы в больших компаниях и собственный стартап. Я стараюсь применять лучшие практики корпоративной культуры, например, во время летней стажировки студентов. Этот формат учебного процесса вовлекает будущих специалистов в индустриальные проекты, знакомит их с конкретными задачами разработчиков или инженеров».
Коллектив университета «Сколтех» выстраивает работу в соответствии с задачами Национального проекта «Наука и университеты», цель которого — привлечение молодежи в науку. В его рамках в стране развивают благоприятные условия для молодых ученых: создают передовое оборудование и инфраструктуру для научных исследований, обновляют приборную базу, открывают молодежные лаборатории.
Про увлечения
«Люблю разную музыку: мне нравится и электронная, и инструментальная, и классическая, и рэп — все, что сделано качественно. Педагоги, у которых я получал музыкальное образование, научили меня слышать гармонию и замечать интересные нюансы в разных музыкальных стилях. Иногда я сам записываю треки на цифровом фортепиано — правда, из‑за нагрузки в последнее время очень редко сажусь за инструмент.
Лучше всего восстанавливаться мне помогает спорт. Он заряжает на работу, тренирует концентрацию и выносливость. Я предпочитаю бокс — поединок, в котором соперники находятся лицом друг к другу на близкой дистанции, и победа зависит от скорости реакции и мастерства. Этот вид спорта я люблю с детства. Потом, когда уже работал в крупной госкорпорации, мои коллеги ходили на ринг и как‑то позвали меня. С тех пор продолжаю заниматься.
Сейчас примерно 70% литературы я читаю по работе. Но и дома нахожу время послушать аудиокниги или почитать, в том числе на иностранных языках. Мне нравится читать книги в оригинале, потому что так лучше понимаешь национальную культуру и стиль автора, мысли, которые он хотел донести до читателя. Одна из моих любимых — „Маятник Фуко“ Умберто Эко. Читал и в оригинале, и в переводе».
Про отношение людей к науке
«Люди по-разному реагируют, когда узнают, что я ученый. Все еще встречается стереотипное восприятие той или иной профессии, в том числе ученых. Когда говоришь, что занимаешься искусственным интеллектом, это, безусловно, вызывает особый интерес. У каждого не вовлеченного в эту деятельность человека уже есть опыт взаимодействия с данными технологиями в повседневной жизни, собственное понимание. К этой сфере приковано много внимания, ведь буквально год назад в мире произошла революция в области компьютерных наук, когда вышла в свет большая языковая модель GPT Open AI.
Что касается популяризации науки, порог входа в современные технологии сегодня снизился. Множество программ реализуется, для того чтобы поддерживать в этом направлении даже школьников. Организуются хакатоны, специализированные классы, программы, которые спонсируются крупными ИТ-компаниями, — а для студентов стажировки».
Про будущее науки
«На мой взгляд, грань между различными областями науки стала размыта. Самые интересные продукты в ближайшие годы будут появляться на стыке разных дисциплин: компьютерных наук, физики, математики, медицины, химии. Даже если посмотреть на приложения для медиапространства, уже сейчас их разработка не всегда требует навыков программирования.
Достаточно корректным образом сформулировать запрос, и модель искусственного интеллекта позволит создать даже видео по определенному сценарию. Это повышает продуктивность во всех сферах нашей жизни и будет только подогревать интерес людей, которые еще не определились с будущей специальностью».