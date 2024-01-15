«Люди по-разному реагируют, когда узнают, что я ученый. Все еще встречается стереотипное восприятие той или иной профессии, в том числе ученых. Когда говоришь, что занимаешься искусственным интеллектом, это, безусловно, вызывает особый интерес. У каждого не вовлеченного в эту деятельность человека уже есть опыт взаимодействия с данными технологиями в повседневной жизни, собственное понимание. К этой сфере приковано много внимания, ведь буквально год назад в мире произошла революция в области компьютерных наук, когда вышла в свет большая языковая модель GPT Open AI.