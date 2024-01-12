Сейчас кому ни скажешь «У меня экспедиция на Памир», все отвечают, что это невероятно круто и смело. На самом деле по-настоящему смелым нужно было быть, чтобы поехать туда 100 или 150 лет назад, когда не было ничего из того, чем располагаем мы, — машин, способов быстро приготовить еду. Вот это меня действительно поражает, когда я читаю книги об ученых прошлого. В условиях выживания люди занимались наукой и сделали огромный вклад в нашу жизнь».