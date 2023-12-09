Андриан Селезнев — доцент Уральского федерального университета и старший научный сотрудник лаборатории урбанизированной среды Института промышленной экологии Уральского отделения РАН. Вместе с командой он борется за качество окружающей среды городов.
Детство Андриан провел в Екатеринбурге, где окончил самую обычную школу. Долгое время он не понимал, кем хочет стать, а в старших классах внезапно заинтересовался наукой. «Может быть, это был период интенсивной популяризации науки среди молодежи, не помню. Но в моем окружении не было ученых», — рассказывает он.
После поступления на физтех стало ясно, что множество разделов физики без практики изучать не очень интересно, и Андриан едва ли не бросил учебу, но все-таки окончил университет. Чтобы совсем не пропало желание учиться, он занялся наукой в Институте промышленной экологии, освоил новое для себя направление — радиационная безопасность. Там у него появилась своя тематика, связанная с исследованием современных процессов формирования пылевых и грязевых отложений и их загрязнения в городской среде.
Сейчас Андриан Селезнев изучает проблемы экологической геохимии урбанизированной среды: чем дышит человек, как переносится и где накапливается загрязнение, как формируются пыль и рыхлые пылегрязевые наносы. Пылегрязевые осадки городов являются своего рода их экологическим «архивом»: исследование их состава позволяет получить информацию о процессах миграции и накопления загрязнения, об изменении экологической обстановки в городе.
Про стереотипы
«С профессией ученого связаны определенные стереотипы. Если он геолог, значит, должен быть бородатым социофобом в лыжном свитере с высоким воротником, постоянно куда‑то ездить и носить с собой лопату или молоток. На самом деле современный геолог, географ или специалист по наукам о Земле — это человек, который занимается очень широким спектром задач, он довольно открытый и может понятно объяснить, что и для чего он делает.
Что касается стереотипа о зарплатах, сразу скажу: ученый — это не человек, который питается перловой кашей, ездит в отпуск с палаткой и не может себе ничего позволить. В этой профессии, как и в любой другой, все зависит от человека. Если он способен развивать научное направление, может быть коммуникабельным и гибким, не зацикливается на чем‑либо, он будет зарабатывать».
Про образ жизни ученых
«Наука — это двигатель, мотиватор даже в повседневности. В какой‑то момент она стала частью моей жизни. Как я к этому пришел? Просто все больше и больше читал тематической литературы, начал общаться с единомышленниками. Эмоции, постоянное развитие — это и есть образ жизни. Я пишу диссертации и научные статьи, провожу исследования, подаю заявки на гранты и выигрываю их, занимаюсь полевыми работами и путешествую. Благодаря Российскому научному фонду мы объездили 14 крупных городов, региональных центров России, в поисках грязи — пылевых и грязевых отложений в разных природных климатических, промышленных и геологических зонах.
Мой круг общения в основном состоит из научных сотрудников, потому что все мы живем и мыслим наукой, хотим сделать мир лучше. У нас нет разделения на коллег и друзей, потому что нас объединяют общий интерес и любопытство, за счет которых мы реализуемся».
Про экспедиции
«Если говорить про поездки при поддержке грантов, то они начались еще в 2016 году. Впервые я поехал в Тюмень, чтобы выяснить, есть ли грязевые отложения в других городах, определить состав этой грязи. Я взял рюкзак, куда складывал свои полевые пробы, и ходил целыми днями по городу.
Тогда я был один, но позднее, когда мы получили грант от Российского научного фонда, у нас сформировался полевой отряд из трех человек. После Тюмени были Уфа, Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Мурманск, Владивосток. Обычно мы приезжаем в город, снимаем жилье, арендуем автомобиль и колесим по городу — за несколько дней накатываем по 300 километров. Работа в полях — это физический труд. Мы отбираем пробы, изучаем их зерновой, минеральный и элементный состав.
В итоге получаем данные, обрабатываем их и пишем научную статью. Помимо основной работы, в новых городах можем пойти в музей или ресторан, чтобы попробовать местные аутентичные блюда — какую‑нибудь медвежатину или крабов.
В течение восьми лет я жил на гранты. Именно они составляли большую часть моих доходов, а не бюджетное финансирование или деньги госзадания».
Про заработок
«Наука дает неплохой заработок, но нужно найти способ его получить. Когда я написал дипломную работу, мне удалось получить грант от Российского фонда фундаментальных исследований, и я жил на него в течение следующих двух лет. Но важно понимать, что грант — это деньги, которые надо отработать. Не просто просиживать с 8.00 до 17.00, а провести полевые работы и лабораторные исследования, получить заявленный научный результат».
Национальный проект «Наука и университеты» ставит своей задачей привлечение молодежи в науку, поэтому в стране создаются благоприятные условия для развития молодых ученых: создание передового оборудования и инфраструктуры для научных исследований, обновление приборной базы, открытие молодежных лабораторий.
Про хобби
«Одним из моих хобби на протяжении восьми лет была музыка. Я играл на саксофоне и даже поступил в музыкальное училище, хотя и не окончил его. Я много времени проводил с творческими людьми и музыкантами Екатеринбурга. Сейчас они все достаточно знаменитые люди, кто‑то играет в джаз-клубе. Я могу прийти к ним, но уже буду чувствовать себя в этой среде не очень уютно — тем не менее этот период моей жизни оставил определенный след. Я могу слушать музыку и определять, играет группа хорошо или плохо, мелодия написана в три аккорда или чуть сложнее, а главное — понимать, почему мне нравится та или иная композиция. В последнее время я слушаю рок-группы, например Pink Floyd или Scorpions. Мне нравятся их разнообразное звучание и сложная гармония.
В институте я увлекся спортом. Перепробовал много занятий: и легкая атлетика была, и йога, и кроссфит, и плавание. Со временем все это забросил, но буквально три месяца назад я попробовал себя в большом теннисе и понял, что этот вид спорта идеально мне подходит. Во время тренировки ни о чем другом не думаешь: есть только ты, ракетка, мячик и корт. Меня это очень расслабляет.
Время от времени мне хочется прогуляться пешком на свежем воздухе и проветрить голову. Иногда — отправиться в путешествие. Больше всего я люблю активный отдых, совмещенный с какой‑нибудь конференцией. Но порой хочется и просто лежать на пляже. Недавно я открыл для себя Турцию: можно поехать в отель с комплексом услуг „Все включено“ и не делать ничего — это тоже очень действенный способ перезагрузиться».
Про будущее человечества
«Наша планета столкнулась с множеством экологических проблем: накопление отходов, и загрязнение воздуха, почв, вод, сокращение биоразнообразия, проблема обеспечения большого числа людей продовольствием и многие другие. Нужен целый комплекс мер, чтобы отвечать на эти глобальные вызовы. Грубо говоря, готовы ли мы есть кузнечиков вместо привычного мяса через 30 лет? Если нет, то нужно сохранить окружающую среду и улучшить ее качество. Земля — это наш дом, который мы должны подготовить для будущих поколений».