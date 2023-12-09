«Одним из моих хобби на протяжении восьми лет была музыка. Я играл на саксофоне и даже поступил в музыкальное училище, хотя и не окончил его. Я много времени проводил с творческими людьми и музыкантами Екатеринбурга. Сейчас они все достаточно знаменитые люди, кто‑то играет в джаз-клубе. Я могу прийти к ним, но уже буду чувствовать себя в этой среде не очень уютно — тем не менее этот период моей жизни оставил определенный след. Я могу слушать музыку и определять, играет группа хорошо или плохо, мелодия написана в три аккорда или чуть сложнее, а главное — понимать, почему мне нравится та или иная композиция. В последнее время я слушаю рок-группы, например Pink Floyd или Scorpions. Мне нравятся их разнообразное звучание и сложная гармония.