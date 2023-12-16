«Что касается книг, у меня практически нет времени читать что‑либо, кроме научных текстов, статей и курсовых работ студентов. По вечерам я стараюсь иногда смотреть фильмы и сериалы. Очень люблю ленты о жизни ученых, эрудитов или спортсменов. Предпочитаю драмы и неожиданно закрученные сюжеты. Картины про науку и комедии мне не всегда нравятся: та же „Теория большого взрыва“, конечно, классная, но этот сериал перенасыщен юмором, поэтому „Друзей“ я смотрю с гораздо большим удовольствием. Кстати, когда моя работа стала связана с лесными пожарами, я заинтересовался фильмами о них и о бойцах, которые их тушат. А вот музыка мне нравится вообще разная: от классических песен под гитару и Децла до „Арии“ и „Металлики“. В детстве даже сам научился играть и оказался в какой‑то непонятной панк-рок-группе, но через время понял, что мне там не место».