Денис Касымов — доцент Томского государственного университета. Он работает на кафедре физической и вычислительной механики на мехмате — на этом факультете он и сам когда‑то был студентом. Основную должность Денис совмещает с обязанностями заместителя декана по научной работе, а еще он заведует учебной лабораторией моделирования и прогноза катастроф, является старшим научным сотрудником в Институте оптики атмосферы и доцентом в Биологическом институте. Сейчас ему всего 34 года.
В детстве Денис обожал играть в баскетбол и ходил в спортивную школу. Чуть позже решил стать переводчиком, поэтому одновременно изучал английский и немецкий языки. «Ничего не предвещало мое попадание в науку. Я не хотел становиться математиком или физиком», — рассказывает будущий кандидат физико-математических наук.
Когда наступило время думать о поступлении, Денис поставил перед собой три цели: переехать из родного Бийска, попасть на бюджет и очное отделение. Тогда он впервые задумался о механико-математическом факультете, заинтересовался направлением, начал ходить на курсы по подготовке к поступлению и в итоге связал свою жизнь с наукой. Тем не менее знание иностранных языков пригодилось, а баскетбол по-прежнему есть в его жизни. Вот что он рассказывает.
Про баскетбол
«Хотя я пошел в точные науки, я продолжил заниматься баскетболом. В рамках физподготовки в университете выбрал этот вид спорта и выступал за сборную факультета. Когда окончил специалитет и поступил в аспирантуру, начал играть уже за команду аспирантов. Я там был нарасхват, потому что был уже сотрудником университета, но в отличие от многих — еще молодым и бойким. Участвовал в спартакиаде среди работников вуза, на ежегодных соревнованиях факультетов — однажды мы даже выбились в высшую лигу.
Спорт сделал меня более крепким, потому что в детстве я был довольно худощавым. А еще баскетбол — это отличная возможность переключиться от рутины. Несмотря на то что у меня достаточно интересная, разнообразная и динамичная работа, важно уметь иногда выходить за ее рамки, чтобы не перегорать и оставаться в тонусе».
Про увлечения
«Что касается книг, у меня практически нет времени читать что‑либо, кроме научных текстов, статей и курсовых работ студентов. По вечерам я стараюсь иногда смотреть фильмы и сериалы. Очень люблю ленты о жизни ученых, эрудитов или спортсменов. Предпочитаю драмы и неожиданно закрученные сюжеты. Картины про науку и комедии мне не всегда нравятся: та же „Теория большого взрыва“, конечно, классная, но этот сериал перенасыщен юмором, поэтому „Друзей“ я смотрю с гораздо большим удовольствием. Кстати, когда моя работа стала связана с лесными пожарами, я заинтересовался фильмами о них и о бойцах, которые их тушат. А вот музыка мне нравится вообще разная: от классических песен под гитару и Децла до „Арии“ и „Металлики“. В детстве даже сам научился играть и оказался в какой‑то непонятной панк-рок-группе, но через время понял, что мне там не место».
Про образ жизни
«Есть стереотип, что ученый — человек, который сидит в мрачном помещении или лаборатории и не занимается ничем, кроме науки. Конечно, это не так. Я знаю много людей, которые, помимо основной работы, ходят на квизы, играют на барабанах, танцуют, путешествуют и заводят семью. Я еще на втором курсе женился, а в 2017 году родилась моя дочь. Вместе с семьей мы ходим в походы, выбираемся из Томска в аквапарк в Новосибирске, потому что дочка это любит. Мы ездим за границу, часто совмещая это с моими командировками. В общем, живем обычную жизнь.
Благодаря науке я знаком со множеством интересных людей с богатым бэкграундом, знаниями из самых разных областей. Моя работа дает возможность путешествовать — я был три раза в Португалии, в Японии и США. В целом я считаю, что мы, ученые, занимаемся крайне увлекательными вещами. Где‑то нужно проводить исследования, где‑то продвигать науку среди молодежи, обучать и мотивировать студентов, курировать их научно-исследовательские работы».
Про гранты
«Что касается мер поддержки в науке, я больше знаю о конкурсах и грантах для молодых ученых, то есть о самой актуальной на данный момент сфере. Основная финансирующая организация сейчас — Российский научный фонд, он запускает прекрасные программы и всегда держит связь с исследовательским сообществом, помогая классно стартануть. Благодаря фонду финансирование может получить даже проект, над которым работает один начинающий ученый, чтобы тот прошел становление: впервые взял на себя ответственность, попробовал выполнить определенные показатели. Есть и возможность работать коллективом до восьми человек и получать на проекты от 5 до 7 млн рублей в год, хотя задачи уже будут посерьезнее и риски повыше.
В целом в России множество конкурсов для ученых. Действует программа „Умник“ Фонда содействия инновациям, которая позволяет студентам выигрывать до полумиллиона рублей на свои разработки. Есть стартап-лаборатории, в рамках которых можно выиграть миллион на развитие проекта. Также специалисты могут получать профильные стипендии. Я всегда рассказываю студентам о подобных инициативах и агитирую в них участвовать, потому что уже в начале пути можно получать 100 тыс. рублей за счет стипендий, грантов и конкурсов и делать первые научные открытия. С уверенностью могу заявить, что это вполне реально».
Национальный проект «Наука и университеты» ставит своей задачей привлечение молодежи в науку, поэтому в стране создаются благоприятные условия для развития молодых ученых: создание передового оборудования и инфраструктуры для научных исследований, обновление приборной базы, открытие молодежных лабораторий.
Про миссию
«Одна из главных сфер моего профессионального интереса — лесные пожары. Я занимаюсь методиками их прогнозирования, изучаю механизм распространения: как один тип горения переходит в другой, какие существуют критические параметры того или иного сценария пожара. Это целое научное направление, которое появилось в результате многолетнего опыта применения математического моделирования и в котором я сейчас работаю. Мы не можем избавиться от всех пожаров в мире, да и не нужно, ведь это естественный механизм. Мы лишь анализируем динамику и уточняем существующие математические модели в этой области, чтобы научиться максимально быстро их прогнозировать. В наших силах — минимизировать последствия, и это очень важно.
Моя главная профессиональная амбиция — найти среди студентов и коллег единомышленников, которым небезразлична тема лесных пожаров, и сплотить молодой коллектив исследователей, чтобы наша сфера активно развивалась. Мы уже этим занимаемся, ставим перед собой интересные и важные задачи. Я стремлюсь быть полезным в области, в которой работаю, и хотел бы оставить после себя какой‑то весомый, осязаемый след».