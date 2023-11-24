«Мы с коллегами часто по вечерам собираем конструкторы LEGO. На самом деле они очень похожи на коды нейронных сетей, с помощью которых мы чаще всего и обрабатываем тексты. Нейронная сеть — это математическая модель, которая содержит в себе несколько слоев искусственных нейронов. Они принимают сигналы, производят некоторые вычисления и передают их дальше по цепочке. Ее-то и можно представить как LEGO. Есть блоки в виде нейронов, и нужно составить из них оптимальную комбинацию для решения конкретной задачи. Это достаточно популярная аналогия».