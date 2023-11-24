Карьера Елены Тутубалиной — тот редкий случай, когда увлечения из детства переросли в профессию. В школе она больше всего любила математику и информатику, а сейчас занимается научными исследованиями в области NLP (Natural Language Processing) — обработки текстов на естественном языке. И чаще всего — с помощью искусственного интеллекта.
Окончив факультет вычислительной математики и кибернетики Казанского федерального университета, Елена стала активно участвовать в самых разных проектах. Сейчас она рассказывает о своих достижениях на конференциях в «Сириусе», руководит проектами, которые поддерживает Российский научный фонд, посещает международные конференции в США, Канаде, Британии и Европе.
В свободное время Елена любит путешествовать, кататься с друзьями на коньках, она смотрит фильмы и сериалы, ходит на концерты. Хотя по большому счету не чувствует особой потребности переключаться, потому что любит свою работу и даже в выходные часто читает научные статьи или смотрит ролики о нейробиологии на ютубе.
Елена занимает должности старшего научного сотрудника в Казанском федеральном университете, исполнительного директора по исследованию данных в Sber AI и научного консультанта Института искусственного интеллекта AIRI. Сейчас она — кандидат физико-математических наук, но в ближайшие полгода рассчитывает защитить докторскую диссертацию. А в будущем хотела бы брать еще больше аспирантов и дипломников, чтобы мотивировать их развивать науку.
Про будни ученых
«Между направлениями в науке — колоссальная разница. Я, например, занимаюсь исследованиями в активно развивающейся тематике, и мне приходится читать много литературы на английском языке — буквально каждый день. Благодаря этому я могу без проблем смотреть фильмы или сериалы на английском. Программные коды тоже писать необходимо на разных языках программирования. Все это расширяет кругозор, делает более открытым к изменениям в мире.
Компьютерные науки — часть информационных технологий, соответственно, моя жизнь выглядит как жизнь программиста. Мы любим вставать попозже, приходить к обеду на работу, уходить ближе к позднему вечеру. Связано это еще и с тем, что многие мои коллеги живут в других часовых поясах, и созваниваемся мы вечером, когда у них только начинается утро. Конечно, это влияет на стиль жизни.
В выходные мы чаще всего отдыхаем (если нет строгих дедлайнов), у нас много времени на личную жизнь, друзей, семью, занятия спортом и другие активности. Очень люблю мюзиклы — несколько раз ходила на „Анну Каренину“, „Графа Орлова“. Из фильмов смотрю комедии или добрые фильмы про дружбу и любовь, например, пересматриваю „Мулен Руж“ с Николь Кидман. Читать мне сейчас нравится все, что связано с путешествиями: я обожаю изучать новые места и культуры, историю разных стран.
Одно из моих любимых хобби — коньки. Здорово зимой с друзьями прийти на каток, немножко покататься, выпить вместе какао, покататься еще, обсудить новости недели. Это отличный способ провести время вместе».
Про путешествия
«Безусловно, моя карьера помогает мне с путешествиями, поскольку наука — коллективный труд, это международное сообщество. Мы часто публикуем научные исследования и ездим их представлять на международные конференции. Локации бывают совершенно разные: США, Канада, Англия, Европа, Россия. Это помогает найти новых соавторов, ученых, которые занимаются похожей тематикой и с которыми интересно поработать, новых друзей и просто людей, с кем интересно пообщаться. Все учились в разных странах, у всех разные стили жизни и культура, но нас объединяют схожие научные интересы.
Самое большое впечатление на меня произвело путешествие в Исландию. Мы ездили туда с друзьями, не по работе. Это действительно оказался очень необычный мир: там и вулканы, и гейзеры, и интересные птички тупики, причудливые красивые камни, океан и очень холодный ветер. Такие поездки действительно отлично перезагружают».
Про LEGO и нейросети
«Мы с коллегами часто по вечерам собираем конструкторы LEGO. На самом деле они очень похожи на коды нейронных сетей, с помощью которых мы чаще всего и обрабатываем тексты. Нейронная сеть — это математическая модель, которая содержит в себе несколько слоев искусственных нейронов. Они принимают сигналы, производят некоторые вычисления и передают их дальше по цепочке. Ее-то и можно представить как LEGO. Есть блоки в виде нейронов, и нужно составить из них оптимальную комбинацию для решения конкретной задачи. Это достаточно популярная аналогия».
Национальный проект «Наука и университеты» ставит своей задачей привлечение молодежи в науку, поэтому в стране создаются благоприятные условия для развития молодых ученых: создание передового оборудования и инфраструктуры для научных исследований, обновление приборной базы, открытие молодежных лабораторий.
Про престиж профессии
«Большинство людей, с которыми я сталкиваюсь, положительно реагируют на то, что я занимаюсь наукой, многие проявляют интерес. Например, мой тренер по йоге периодически смотрит записи моих докладов с конференций, иногда даже задает вопросы вроде «А как именно работает языковая модель?» или «Как можно представить текст в виде часовой последовательности?». И я простыми словами объясняю, чтобы человеку стало еще интереснее и он погрузился в некую научно-популярную область, например в литературе.
Мне бы хотелось, чтобы науку активнее продвигали среди молодежи. Например, 2022-й был Годом науки, мы делали доклады, рассказывали о своей профессии. Я была на конференции для молодых учителей в «Сириусе», где мы делились своими достижениями. Многие боятся идти в эту сферу, поскольку не до конца понимают, что именно там происходит, хотя порог вхождения в профессию достаточно низкий и начать свой путь не так сложно, как кажется».
Про миссию
«Я бы хотела, чтобы мои труды нашли применение в разработке лекарств и персонализированной медицине. Наука носит коллективный характер, и научная пирамида строится из знаний и результатов деятельности многих людей. Сейчас я занимаюсь проектами, связанными с обработкой текстов биомедицинской направленности, то есть искусственный интеллект привлекается для разработки лекарств, поиска информации, например о генах и заболеваниях.
Мне бы хотелось в рамках этого направления сделать так, чтобы искусственный интеллект помог развитию персонализированной медицины и на основе генома человека можно было подобрать наиболее оптимальное лечение, делать наиболее точные прогнозы. Чтобы через некоторое время научная пирамида достигла таких результатов, которые позволят разрабатывать лекарства от всех болезней и лечить людей от очень редких заболеваний, которые сейчас практически невозможно победить.
Персонализированная медицина позволит нам подбирать более эффективное лечение, более оптимальное питание. Чем лучше мы будем лечить болезни, тем дольше мы будем жить. Вот это будет классно».