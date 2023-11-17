«У меня есть правая рука, неоценимый помощник и единомышленник Паша Дерябин — он окончил аспирантуру и без пяти минут кандидат биологических наук. С ним мы начинали создание и тематики, и лаборатории. Еще у меня два аспиранта — Данила Поздняков и Анастасия Мельник, с которыми мы стали работать, когда они только поступили в институт и пришли ко мне на практику. А также два молодых специалиста — Артем, студент магистратуры, и Алина, она сейчас учится в бакалавриате. Все они входят в состав нашей научной группы, и это просто фантастические ребята. Они заряжены на исследования, им действительно интересно. Без горящих глаз в науке очень сложно двигаться, потому что много рутинных задач, и, если относиться к этому просто как к работе, будет почти невыносимо».