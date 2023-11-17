Александра Бородкина — старший научный сотрудник Института цитологии Российской академии наук, кандидат биологических наук и руководитель группы механизмов клеточного старения. Вместе со своей командой она исследует два важных жизненных процесса — оплодотворение и старение.
«Мы работаем с женской репродуктивной системой и пытаемся оценить, как старение сказывается на эффективности имплантации эмбриона, можно ли повлиять на эти процессы, улучшить эффективность экстракорпорального оплодотворенияПроцедура искусственного оплодотворения яйцеклетки с последующим переносом эмбриона в полость матки. и сделать больше женщин счастливыми», — рассказывает Александра.
Сейчас она считает свое дело важным и полезным, а главное — обожает его. Но так было не всегда. В детстве Александра занималась художественной гимнастикой, чуть позже пошла на биатлон, так что все размышления о будущем роде занятий приводили к профессиональному спорту. Но в старших классах она неожиданно решила поступать в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, попала на факультет медицинской физики и уже в процессе обучения поняла, что хочет остаться в науке.
В жизни Александры по-прежнему много спорта: она катается на сноуборде, лыжах и велосипеде, бегает, ходит в спортзал. Также в свободное время любит читать книги о психологии, а иногда смотрит «примитивные, но смешные» сериалы, чтобы отключить голову, расслабиться и улыбнуться. Хотя сейчас времени на хобби не так уж и много: недавно у Александры родилась дочь, и теперь она совмещает воспитание ребенка и научную деятельность. Вот что рассказывает исследовательница.
Про будни ученых
«Многие люди представляют ученого как неухоженного человека, который всегда погружен в себя, выглядит небрежно и не очень-то современно. Но благодаря популяризации науки этот миф постепенно уходит в прошлое. Становится понятно, что ученый такой же человек, как и все остальные, и отличает его лишь профессиональный интерес.
Эта профессия формирует любознательный и пытливый образ мышления. Даже в повседневной жизни пытаешься оценивать возможные перспективы, сравнивать варианты, выбирать наиболее подходящий. Помимо прочего, наука учит не сдаваться, не опускать руки, а пробовать еще и еще. Мне в жизни это очень помогает».
Про карьеру и семью
«Многие считают, что ученые погружены только в науку и личная жизнь для них не так важна. Но я вижу, что на деле все совсем иначе. Мои коллеги — фантастические женщины, которые успешно строят карьеру и при этом могут воспитывать троих детей. Я сама недавно стала мамой, и это одно из самых значимых, замечательных событий, которые произошли со мной. Поначалу было крайне тяжело морально: изменились ценности, а свободное время теперь зависит не только от моих желаний, но и от потребностей маленького человека.
Если говорить о работе, конечно, трудности тоже были. Мне очень помогает мама, которая постоянно проводит время с дочкой. У меня замечательный муж, активно участвующий в воспитании, фантастические коллеги, которые относятся к моему положению с пониманием и часть обязанностей, по крайней мере формальных, берут на себя. Я окружена хорошими людьми, благодаря которым могу совмещать обе роли и не проседать ни в семейной жизни, ни в карьере. Уже после родов, буквально в роддоме, я получила очередной грант.
С дочкой мы часто гуляем, учимся кидать мячики нашей собаке, собираем желуди и каштаны, потому что у нее сейчас фаза активного развития и все это ей в новинку. А еще она обожает книги, поэтому дома мы постоянно перелистываем страницы».
Про команду
«У меня есть правая рука, неоценимый помощник и единомышленник Паша Дерябин — он окончил аспирантуру и без пяти минут кандидат биологических наук. С ним мы начинали создание и тематики, и лаборатории. Еще у меня два аспиранта — Данила Поздняков и Анастасия Мельник, с которыми мы стали работать, когда они только поступили в институт и пришли ко мне на практику. А также два молодых специалиста — Артем, студент магистратуры, и Алина, она сейчас учится в бакалавриате. Все они входят в состав нашей научной группы, и это просто фантастические ребята. Они заряжены на исследования, им действительно интересно. Без горящих глаз в науке очень сложно двигаться, потому что много рутинных задач, и, если относиться к этому просто как к работе, будет почти невыносимо».
Национальный проект «Наука и университеты» ставит своей задачей привлечение молодежи в науку, поэтому в стране создаются благоприятные условия для развития молодых ученых: создание передового оборудования и инфраструктуры для научных исследований, обновление приборной базы, открытие молодежных лабораторий.
Про вечную жизнь
«Я не думаю, что одно изобретение может спасти человечество, но убеждена, что та область, которой занимаемся мы, — практически чудо. Когда встречаются две клетки взрослых организмов мужчины и женщины, которые уже несут определенные метки возрастных изменений, возраст образовавшегося эмбриона обнуляется. Фактически это как эссенция жизни — можно передавать свои гены из поколения в поколение. И даже если вечная жизнь для конкретного человека возможна только в далеком будущем, то наша работа его приближает.
В ближайшие пять лет я хочу прийти в клинику и предложить ей высокотехнологичный инструмент, который будет полезен пациентам и врачам и сможет продвинуть область вперед. Несмотря на все нововведения, успех процедуры экстракорпорального оплодотворения сегодня невысокий, и моя основная цель — это исправить. Мы уже начали двигаться в данном направлении, в том числе из‑за ограничений импорта и взаимодействий с зарубежными коллегами. Это мотивировало нас работать интенсивнее, чтобы предложить альтернативу продуктам, к которым теперь сложнее получить доступ».
Про мечту
«Моя мечта — большая семья и успешная карьера, и я уже на пути к ее реализации. Надеюсь, у меня получится создать лабораторию и объединить единомышленников вокруг себя, которым будет так же интересно продвигать, развивать идею о вечной жизни наших генов и делать как можно больше семей счастливыми».