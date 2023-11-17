Что это?
Полное или почти полное отсутствие романтического влечения. Или же особые отношения с этим концептом, которые не вписываются в привычные форматы романтических связей. Например, неспособность соотнести со своим опытом распространенные в обществе представления о романтической любви.
Аромантикам непонятен и недоступен (или слабо понятен и практически недоступен) опыт влюбленности, они реже вступают в отношения и не воспринимают романтические связи как приоритетные и более важные, чем, например, дружба.
Существует и романтическое влечение?
Да, и не все люди его испытывают. Романтическое влечение — это желание романтического взаимодействия, романтических отношений, влюбленность как таковая. От сексуального оно отличается тем, что затрагивает именно эмоционально-отношенческий аспект взаимодействия с партнером или партнеркой. К тому же оно в большей степени, чем сексуальное, подвержено влиянию социальных стереотипов.
Статистики по количеству аромантиков в мире нет, но есть недавнее исследование канадских ученых, согласно которому на планете 1% людей считают себя асексуалами. Среди них 26% идентифицируют себя еще и как аромантики.
Личный опыт
«Мне хорошо не иметь ни с кем отношений с обязательствами — в них я бы счастлива не была. Я плохо представляю себя влюбленной, но, думаю, мне бы не понравилось, потому что я не могу отвечать за чувства других людей, и часть моего счастья была бы вне моего контроля.
Конечно, мне еще много раз станет грустно из‑за того, что я не могу влюбиться. Но это бывает ненадолго, потому что чем дальше, тем лучше я запоминаю, что это все ********* [надувательство], я люблю себя, и мне и так хорошо. Нет смысла грустить из‑за того, что я не смогу воссоздать этот романтический миф в своей жизни: чужие способы достижения счастья, какими бы потенциально крутыми они ни были, не работают, потому что они чужие. Надо просто искать свои и не сравнивать».
Когда появился термин «аромантичность»?
Это случилось на англоязычных асексуальных интернет-форумах в начале 2000-х. Тогда стало ясно, что романтическое влечение не обязательный атрибут асексуальности. Соответственно, тем, кто не может его испытывать, понадобилась классификация нового порядка. Ею стала романтическая ориентация, одним из вариантов которой была аромантичность. Она помогала обозначить, что ты можешь быть асексуальной персоной и при этом не хотеть романтических отношений.
В России тот же процесс произошел где‑то на пятнадцать лет позже: асексуальность, а с ней и аромантичность, начали обсуждать в конце десятых. За пределам аромантического сообщества об этом термине слышат редко, поэтому аромантики сталкиваются с большим количеством стереотипов и заблуждений по поводу их идентичности. Попробуем разобраться в некоторых из них.
Заблуждение № 1
Аромантик и человек без отношений — это одно и то же
Аромантик от человека без отношений отличается в той же степени, в которой асексуал отличается от человека, соблюдающего целибат. Аромантик может начать встречаться с кем‑либо, но не будет влюблен в своего партнера или партнерку. А человек без отношений может хотеть их и не иметь, но влюбляться.
Заблуждение № 2
Ты просто еще не встретил своего человека
Романтическое влечение люди испытывают реже, чем сексуальное. Из‑за этого стандарты соответствия для аромантиков как будто выше: должно пройти много времени, чтобы ты точно понял или поняла, что не можешь влюбиться. И к молодым людям, считающим себя аромантичными, редко относятся всерьез: «ты просто влюбишься позже» или «нельзя знать наверняка, что завтра не встретишь первую любовь».
Но с такой логикой можно дождаться старости, чтобы признать себя аромантиком. Обычно люди неплохо разбираются в себе и своем эмоциональном опыте — да, никто не может со стопроцентной уверенностью утверждать, что не влюбится завтра, но нужно понимать: идентичности, подобные аромантичности, никто не примеряет на себя просто так.
Заблуждение № 3
Ты не способен любить
В нашей культуре слово «любовь» чаще всего используется в контексте романтических отношений. Поэтому романтическая обычно воспринимается как любовь вообще — тогда ее отсутствие считается невозможностью любить в принципе.
Однако аромантичность связана лишь с одним аспектом любви. А любовь может быть не только романтической, и все виды привязанности, помимо влюбленности, доступны аромантичным персонам так же, как и всем остальным.
Заблуждение № 4
Ты бездушный
Из‑за культа романтической любви способность ее испытывать стала чем‑то вроде мерила человечности. Заметьте, как в поп-культуре репрезентируется образ людей с антисоциальным расстройством личности: этакие монстры, психопаты, неспособные любить и испытывать позитивные эмоции по отношению к окружающим. Похожий стереотип распространяется и на аромантиков: не испытывают романтическое влечение, значит, не умеют любить, значит — бесчувственные монстры.
Разумеется, этот стереотип не имеет ничего общего с реальностью и возникает только из‑за отсутствия альтернативных моделей восприятия аромантичности. Если единственный контекст, в котором люди слышат о неспособности влюбляться, идет в комплекте с отсутствием эмоций — негативные ассоциации возникают сами собой.
Заблуждение № 5
Тебе плевать на других людей
Любовь и секс без обязательств часто противопоставляются друг другу. Романтические чувства как будто серьезнее, чем сексуальные, во влюбленности больше уважения к человеку, чем в половом влечении, и вообще секс по любви совсем не то же самое, что секс без нее. Одним из следствий такой логики является слатшейминг: считается, что заниматься сексом с людьми, не испытывая к ним романтических чувств, — неэтично.
Просексуальные аромантики часто попадают под каток такого слатшейминга: аромантичность называют ярлыком для людей, которые не созрели для серьезных отношений, наплевательски относятся к своим партнерам и всего лишь пытаются оправдаться «романтической ориентацией».
Заблуждение № 6
Ты всегда будешь одиноким
Романтические отношения считаются основным, если не единственным форматом интимных партнерских отношений, где взрослые люди могут реализовать свои потребности во «второй половинке». Из этого вытекают два противоречивых стереотипа: 1) аромантики ни в ком не нуждаются; 2) они наверняка очень одиноки.
В первом случае людям кажется, что неспособность влюбляться обязательно сопровождают полная самодостаточность, независимость и образ гордого одиночки. Можно ли по-другому, если ты не влюбляешься?
Конечно, это не так: большинство аромантичных людей сталкивается со страхом одиночества — им тоже кажется, что аромантичность обрекает их на одинокое существование. Это делает принятие своей аромантичности довольно сложным процессом: как будто если ты не полностью независимый и самостоятельный человек (а кто из нас таким является?), то аромантичность станет для тебя приговором.
С другой стороны, кажется, что если аромантики не влюбляются, то они не могут состоять в отношениях, а значит, они одинокие и несчастные люди. Это тоже не так: во-первых, отсутствие влечения не закрываетТочно так же асексуалы могут заниматься сексом по не связанным с влечением причинам — вроде простого желания получить удовольствие от взаимодействия с партнером или партнеркой. доступ к отношениям вообще.
Так, в аромантичном сообществе возник термин «квирплатонические отношения» — они партнерские, интимные, с эмоциональной привязанностью, но без романтических элементов. И это только один из форматов отношений, которые выбирают аромантичные люди: кто‑то реализует себя в дружбе, кто‑то сородительствуетСородительство — это способ завести семью, при котором партнеры не находятся в романтических отношениях., а кому‑то действительно близко одиночество.
Заблуждение № 7
Аромантиками бывают только асексуалы
Поскольку аромантичность была популяризирована именно в асексуальном сообществе, она зачастую ассоциируется с асексуальностью. К тому же в культуре значительная часть аромантичных персонажей также является и асексуальнымиПричем их аромантичность обычно вторична по отношению к асексуальности.: например, Джагхед из вселенной комиксов «Арчи» или Лилит из мультсериала «Дом совы». Из‑за этого кажется, что ярлыки романтической ориентации нужны только асексуалам, а у остальных сексуальное и романтическое влечение совпадают.
Но на самом деле аромантичность может идти в паре с любой сексуальной ориентацией. Да, большинство аромантиков относят себя к асексуальному спектру (70–80%), но отчасти это обусловлено тем, что аромантичность гораздо известнее среди асексуалов, чем среди других людей. Однако романтическая ориентация может сочетаться как с асексуальностью, так и просексуальностьюЭто сексуальная идентичность тех людей, которые чувствуют сексуальное влечение. Считается, что 96% людей являются просексуалами.. Яркий тому пример — актриса и сценаристка Михаэла Коэл, создавшая сериал «Я могу уничтожить тебя». Она позиционирует себя как аромантичную просексуалку.