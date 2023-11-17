Конечно, мне еще много раз станет грустно из‑за того, что я не могу влюбиться. Но это бывает ненадолго, потому что чем дальше, тем лучше я запоминаю, что это все ********* [надувательство], я люблю себя, и мне и так хорошо. Нет смысла грустить из‑за того, что я не смогу воссоздать этот романтический миф в своей жизни: чужие способы достижения счастья, какими бы потенциально крутыми они ни были, не работают, потому что они чужие. Надо просто искать свои и не сравнивать».