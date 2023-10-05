Осенняя аллергия: что это, почему появляется и как отличить ее от простуды?

Дело в том, что есть растения-аллергены, цветение которых приходится на осень. Например, амброзия — трава из семейства астровых. Она начинает цвести в июле, а заканчивает — в октябре. Амброзия — самый распространенный возбудитель осенней аллергии. В России она в основном растет на юге, но ветром ее пыльца разносится на тысячи километров. Также к таким растениям относятся полынь, золотарник, дурнишник и другие.