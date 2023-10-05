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Велнесс

Осенняя аллергия: что это, почему появляется и как отличить ее от простуды?

Ангелина Никитина
Сегодня в 18:16
Принято считать, что сезонная аллергия — проблема весенне-летняя, но она может проявляться и с наступлением холодов. Рассказываем, какие симптомы у этого состояния, как его диагностируют и что чаще всего становится его причиной.

Симптомы осенней аллергии и главные аллергены осени

Аллергия — это хроническое заболевание, которое проявляется специфической реакцией организма на попадание в него веществ, обычно не наносящих человеку вреда. Она может быть наследственной и развиться в любом возрасте. Аллергия проявляется по-разному: высыпаниями на коже, отеком слизистых, расстройством пищеварения, появлением сложностей при дыхании и так далее. Наиболее известные аллергены — орехи, цитрусовые, шерсть животных, лекарства, пыль, а также пыльца и пух.

Последние — возбудители сезонной аллергии, обычно ею страдают в весенне-летний период. Чаще всего ее вызывает пыльца деревьев (березы, дуба, вяза и других), травы и цветов (мать-и-мачехи, одуванчика и других). Однако начаться аллергия может и после того, как основная масса растений отцвела и опылилась.

Дело в том, что есть растения-аллергены, цветение которых приходится на осень. Например, амброзия — трава из семейства астровых. Она начинает цвести в июле, а заканчивает — в октябре. Амброзия — самый распространенный возбудитель осенней аллергии. В России она в основном растет на юге, но ветром ее пыльца разносится на тысячи километров. Также к таким растениям относятся полынь, золотарник, дурнишник и другие.

Еще одна распространенная причина аллергии осенью — плесень, которой особенно много в гниющей листве. Вдыхание спор во время прогулки по осеннему лесу или работы в саду может вызвать ухудшение состояния.

Также нельзя забывать, что пылевые клещи распространены не только летом — их активность в квартире сохраняется и с приходом холодов. Эти микроскопические существа живут в постели, тканях, коврах. У многих пациентов с бронхиальной астмой также есть аллергия на пылевого клеща.

Симптомы у осенней аллергии чаще всего такие:

  • насморк,
  • слезотечение,
  • чихание,
  • кашель,
  • зуд в носу и глазах.

Как отличить аллергию от простуды

По симптомам осеннюю аллергию особенно легко спутать с ОРВИ, гриппом и другими заболеваниями, пик которых приходится на холодное время года.

Внешне аллергия и простуда отличаются по ряду формальных признаков:

  • простуда или грипп обычно проходят спустя 3–14 дней, а аллергия может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев;
  • симптомы простуды и гриппа проявляются спустя некоторое время после контакта с возбудителем, а симптомы аллергии — сразу;
  • при аллергии не ломит тело, не поднимается температура.

Однако гарантированно отличить аллергию от них может только врач-аллерголог. Для постановки диагноза он проведет осмотр, назначит анализы и специальные тесты (это могут быть анализ крови или кожные тесты, при которых на кожу наносятся частицы аллергена, а реакция фиксируется). Если аллергия подтвердится, специалист назначит препараты, которые помогут уменьшить ее симптомы.

Методы лечения осенней аллергии

Самолечением заниматься категорически нельзя. Когда врач поставит диагноз, в зависимости от симптоматики он может назначить:

  • стероидные спреи от отеков слизистой носа;
  • антигистаминные препараты от зуда, чихания;
  • иммунотерапию в виде уколов, таблеток, капель и так далее для воздействия на причину аллергии (в организм вводят малые дозы именно того вещества, которое вызвало аллергию, это заставляет иммунную систему сопротивляться и тренирует ее).

Принимать любые препараты нужно строго по инструкции и рекомендациям врача, не превышая дозировки.

Как помочь себе при осенней аллергии

При осенней аллергии, как и при другой сезонной, кроме визита к врачу и соблюдения всех его рекомендаций, полезно также:

  • не выходить на улицу и закрывать окна в период самой высокой активности растений (обычно это с 10 утра до 15 часов);
  • регулярно делать дома влажную уборку;
  • надевать маску, если работаете в саду.
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