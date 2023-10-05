Осенняя аллергия: что это, почему появляется и как отличить ее от простуды?

Симптомы осенней аллергии и главные аллергены осени
Аллергия — это хроническое заболевание, которое проявляется специфической реакцией организма на попадание в него веществ, обычно не наносящих человеку вреда. Она может быть наследственной и развиться в любом возрасте. Аллергия проявляется по-разному: высыпаниями на коже, отеком слизистых, расстройством пищеварения, появлением сложностей при дыхании и так далее. Наиболее известные аллергены — орехи, цитрусовые, шерсть животных, лекарства, пыль, а также пыльца и пух.
Последние — возбудители сезонной аллергии, обычно ею страдают в весенне-летний период. Чаще всего ее вызывает пыльца деревьев (березы, дуба, вяза и других), травы и цветов (мать-и-мачехи, одуванчика и других). Однако начаться аллергия может и после того, как основная масса растений отцвела и опылилась.
Дело в том, что есть растения-аллергены, цветение которых приходится на осень. Например, амброзия — трава из семейства астровых. Она начинает цвести в июле, а заканчивает — в октябре. Амброзия — самый распространенный возбудитель осенней аллергии. В России она в основном растет на юге, но ветром ее пыльца разносится на тысячи километров. Также к таким растениям относятся полынь, золотарник, дурнишник и другие.
Еще одна распространенная причина аллергии осенью — плесень, которой особенно много в гниющей листве. Вдыхание спор во время прогулки по осеннему лесу или работы в саду может вызвать ухудшение состояния.
Также нельзя забывать, что пылевые клещи распространены не только летом — их активность в квартире сохраняется и с приходом холодов. Эти микроскопические существа живут в постели, тканях, коврах. У многих пациентов с бронхиальной астмой также есть аллергия на пылевого клеща.
- насморк,
- слезотечение,
- чихание,
- кашель,
- зуд в носу и глазах.
Как отличить аллергию от простуды
По симптомам осеннюю аллергию особенно легко спутать с ОРВИ, гриппом и другими заболеваниями, пик которых приходится на холодное время года.
- простуда или грипп обычно проходят спустя 3–14 дней, а аллергия может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев;
- симптомы простуды и гриппа проявляются спустя некоторое время после контакта с возбудителем, а симптомы аллергии — сразу;
- при аллергии не ломит тело, не поднимается температура.
Однако гарантированно отличить аллергию от них может только врач-аллерголог. Для постановки диагноза он проведет осмотр, назначит анализы и специальные тесты (это могут быть анализ крови или кожные тесты, при которых на кожу наносятся частицы аллергена, а реакция фиксируется). Если аллергия подтвердится, специалист назначит препараты, которые помогут уменьшить ее симптомы.
Методы лечения осенней аллергии
Самолечением заниматься категорически нельзя. Когда врач поставит диагноз, в зависимости от симптоматики он может назначить:
- стероидные спреи от отеков слизистой носа;
- антигистаминные препараты от зуда, чихания;
- иммунотерапию в виде уколов, таблеток, капель и так далее для воздействия на причину аллергии (в организм вводят малые дозы именно того вещества, которое вызвало аллергию, это заставляет иммунную систему сопротивляться и тренирует ее).
Принимать любые препараты нужно строго по инструкции и рекомендациям врача, не превышая дозировки.
Как помочь себе при осенней аллергии
При осенней аллергии, как и при другой сезонной, кроме визита к врачу и соблюдения всех его рекомендаций, полезно также:
- не выходить на улицу и закрывать окна в период самой высокой активности растений (обычно это с 10 утра до 15 часов);
- регулярно делать дома влажную уборку;
- надевать маску, если работаете в саду.