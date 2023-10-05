«Полновесно вернулась мода на тоталитаризм»: как на нас повлиял расстрел Белого дома

Причем не только писатели не хотят или не могут осмыслить события «черного октября»: мы как общество вообще очень мало знаем об октябре 93-го и плохо понимаем, как о нем говорить. За тридцать лет поставить расстрел Белого дома в центр повествования решились немногие авторы — в том числе Сергей Шаргунов с романом «1993»«1993» (2018)Это, по сути, семейная хроника, начавшаяся хрущевской оттепелью и закончившаяся Болотной площадью, на которую выходит сын двух главных героев. Кульминация хроники — 1993 год, когда муж и жена оказываются по разные стороны баррикад, и их выбор одновременно определен семейным прошлым и сам определяет семейное будущее. и Ольга Брейнингер с повестью «Visitation»«Visitation» (2018)Это повесть, в которой фантастическое переплетается с документальным. По сюжету после Болотной в России к власти пришла Партия Памяти, и один из ее главных проектов — исследовательский центр, где на протяжении трех лет социологи, антропологи и историки работают с коллективной памятью населения и пытаются выстроить единый нарратив о тех событиях..