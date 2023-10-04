«Афиша Daily» вновь присоединилась к акции проекта «Доброшрифт»

Акция уже второй год проходит в Международный день ДЦП. Ее цель — привлечь внимание к детям с церебральным параличом и помочь им в реабилитации через фонд «Подарок Ангелу». Пожертвование можно сделать на сайте фонда или с помощью одной из кнопок ниже.