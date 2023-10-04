«Афиша Daily» вновь присоединилась к акции проекта «Доброшрифт»

«Афиша Daily» присоединилась к кампании «Доброшрифт». На нашем сайте и в соцсетях появился уникальный шрифт, собранный из прописей тридцати трех детей с церебральным параличом.
Акция уже второй год проходит в Международный день ДЦП. Ее цель — привлечь внимание к детям с церебральным параличом и помочь им в реабилитации через фонд «Подарок Ангелу». Пожертвование можно сделать на сайте фонда или с помощью одной из кнопок ниже.
«Доброшрифт» создан на основе букв и цифр, которые нарисовали тридцать три ребенка с ДЦП — подопечные фонда «Подарок Ангелу». Для таких детей написание даже одной буквы требует серьезных усилий, но «Доброшрифт» показывает, что они способны творить, даже несмотря на трудности. За пять лет благодаря проекту «Доброшрифт» фонд «Подарок Ангелу» помог более 8500 детей получить помощь по направлениям комплексной реабилитации.
Международный день ДЦП проходит каждую первую среду октября. Его ввели в 2012 году организации Cerebral Palsy Alliance из Австралии и United Cerebral Palsy из США. Сейчас по всему миру живут около 17 млн человек с церебральным параличом, еще 350 млн тесно связаны с ребенком с ДЦП.
В этом году акция расширяется: «Доброшрифтом» теперь можно писать на двадцати пяти официальных языках субъектов Российской Федерации, например на татарском, бурятском, удмуртском, марийском, чувашском, башкирском, мокшанском и других.