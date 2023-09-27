На спине, на животе или на боку? Разбираем «правильные» и «неправильные» позы для сна

На животе люди обычно спят недолго — в среднем менее 10 процентов от времени ночного сна. И считается, что это не самая полезная поза: во время лежания на животе давление на позвоночник, в том числе шейный отдел, увеличивается. Поддержка спины минимальна, а еще повернута вбок голова. Не рекомендуется спать на животе людям с травмами позвоночника, а также с любыми болями в спине и шее. В некоторых случаях сон на животе может привести к развитию деструктивных изменений в позвоночнике.