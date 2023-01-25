Анжела Пиаже: «Истории из жизни подчас жестче, чем любое воображение»

Психология — это мое второе высшее образование после журфака. Учиться снова я пошла через пару лет после окончания первого вуза. К тому времени я уже работала, но студенческий запал и задор у меня оставались, да и учиться в целом я очень любила, хотела. Выбрав психологию как интересное гуманитарное направление, я тогда не была уверена, что в будущем буду практиковаться именно в этой сфере, тем более в каком‑то определенном и узком направлении. Я предполагала, что мне дадут стартовые представления о профессии, а дальнейшая практика и специализация будут потом, когда я сама пойму, что к чему, и сориентируюсь в области своих интересов.