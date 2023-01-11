Познакомьтесь с москвичкой, которая смогла пристроить 700 бездомных собак

Потом оказалось, что он супервредный и такие собаки живут вечно! Он постоянно что‑то требует, лает, если ему что‑то надо. Изначально у него было три лапы, он на них нормально ходил, сейчас у него еще третья лапа болит, то есть по факту у него две лапы. Он сидит на диване, не сходит с него и начинает требовать, чтобы ему все принесли, а дальше поди угадай, что именно он требует! Он у нас в семье имеет прозвище Дедушка. Знаете, есть такие, кто всем недоволен, ходит с палочкой, все время ругается? Вот это он!