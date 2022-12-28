Герои «Афиши Daily» о том, что дает им надежду

К концу года мы с командой фонда «Продвижение» пытались сформулировать смыслы, позволяющие нам как‑то держаться. Но у меня внутри есть некий противоречивый голос, который говорит: «Мы уже столько делаем этот проект — почему же он не начинает работать сам?»
Это то, что я говорю и себе, и команде, и нашим подопечным, у которых тоже был очень тяжелый год, к сожалению.
Еще мы придумали поднять себе новогоднее настроение тем, чтобы сделать елочные игрушки, которые были бы инклюзивными. Это, скорее всего, будут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи на колясках. В этом году мы надеемся подарить такую игрушку каждому нашему подопечному, а в следующем — сделать так, чтобы инклюзивные елочные игрушки попали в детские сады, школы и другие места, где их увидят. Это очень важно для тех, кто пользуется колясками, да и вообще для всех — для осознания собственной идентичности, увеличения терпимости и уважения к чужим особенностям.
Нам можно помочь регулярными пожертвованиями, чтобы мы знали, что у нас есть бюджет для существования фонда. Ведь в наступающем году нам предстоит каждый месяц изобретать новый маршрут, а регулярные пожертвования помогут спокойно работать.
Для многих этот год был сложным — приходилось менять планы, отказываться от целей, тратить ресурсы на то, на что не хотелось их отдавать! Думая о событиях, которые были неприятны, вызывали агрессию и разочарование, мы расстраиваемся и начинаем смотреть на мир так, будто эта темная полоса навсегда. Ключ к тому, чтобы продолжать двигаться дальше, жить, видеть смыслы, мечтать — в том, чтобы присвоить себе то хорошее, что тоже было. Увидеть, что было не только плохое.
Да, иногда мы проживаем сложные периоды в жизни. Однако даже в них есть опыт, про который мы потом говорим: я научился этому, я понял про себя, что для меня важно, после этого события я решил жить вот так. Любой кризис показывает нам что‑то о нас настоящих, что‑то, что становится нашей опорой и позволяет мечтать о большем. Внутренняя опора — это то, что помогает нам оставаться живыми и мечтать.
Что случилось из того, что я планировал? Что случилось из того, чего я не планировал, но это мне запомнилось и понравилось? В чем я был молодец? Что я понял и узнал о себе в прошедшем году? Чему я научился? Что я успел сделать с опорой на свои внутренние ценности?
Опора — про настоящее. Да, важно себе честно сказать, что было сложно, куда уходил ресурс, что не получилось. Можно выписать это на листочек — безоценочно, просто как факт. Может быть, я потерял работу или не удалось увеличить доход, может, ухудшилось здоровье, может, пришлось отказаться от какой‑то важной мечты, потому что обстоятельства сильно изменились.
Также опора — это про контакт с внутренними ценностями. Даже когда цели не достигаются, ощущение смысла остается. Я предложила бы посмотреть на прошедший год с точки зрения выборов, которые вы делали. Что для вас в целом важно в жизни? Как удавалось реализовывать свои ценности день за днем? Что было в приоритете? Что мне удалось, несмотря на? Кто меня окружал и поддерживал в том, что было ценно для меня в 2022-м?
Если самостоятельно нащупать опору и надежду сложно, то люди вокруг нас могут нам в этом помочь. Когда нас эмоционально затапливает, другой может указать нам то, что ускользает из нашего внимания. Поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью, если чувствуете, что вам сейчас сложно. А еще советую почитать книгу Эдит Евы Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».
Надежду на будущее мне сейчас дает только работа. Вдохновляют выставочные планы нашего Музея русского импрессионизма. Особенно жду февральскую выставку «Отличники» о европейских путешествиях молодых русских художников. Поднимают настроение и высокие рейтинги радиостанции «Серебряный дождь», на которой я теперь веду программу о музеях «Отойдите от картины». Для нас с коллегами так важно, что зрители слушают и слышат нас.
Еще один проект, который заставляет сердце биться чаще, — первая селекция на западном фестивале короткометражного фильма «Поехали», который мы с друзьями, поддавшись вдохновению и духу авантюризма, сняли летом. Его режиссер Ксения Хаматова написала сценарий, в который я влюбилась, и теперь мечтаю о том, чтобы эту картину увидели хотя бы фестивальные зрители. Селекция смотра в Румынии говорит о том, что в Европе люди все-таки разделяют культуру и политику. Коллеги продолжают с уважением относиться к нашей работе и это, конечно, вселяет надежду на то, что все наладится.
Архитекторка
В 2022 году многие вещи нам казались прописными истинными: про мир во всем мире или какие‑то христианские мудрости. Казалось, что на самом деле все так и есть, но нет. Эти истины надо постоянно повторять и постоянно рефлексировать на эту тему.
Я сосредоточилась на себе: как мне стать субъектом этой любви, понять, что я могу сделать? Я могу не делать дурных вещей, я могу продолжать делать созидательные проекты, работу, которая умножает любовь. Жизнь победит смерть, и все есть любовь, и все надо делать, исходя из нее. Любовь — это точка исхода и прихода. Я внутри держусь этого вектора и все с ним соизмеряю.
Психолог
Для меня надежда — это внутренняя готовность быть счастливым. Замечать прекрасное, позитивное, движущееся к лучшему. Силы работать дальше у меня появляются тогда, когда я вижу результаты своей работы, вижу, как люди меняются, как становятся счастливее, как им удается что‑то, что раньше не получалось, как они сбрасывают с плеч то, что было тяжело нести. Силы надеяться на лучшее мне дарят люди: в этом году я видела доброту, поддержку, заботу незнакомцев о незнакомцах.
Детская писательница
У каждого человека накапливается опыт проживания безвременья. И это не самый тяжелый опыт, если честно. Сейчас внезапно актуальными стали навыки принятия сегодняшнего дня, как полноценной жизни. Жить будущим по привычному алгоритму уже не получается. Мечты и планирование никто не отменяет, но на какое‑то время придется смириться с тем, что контроль утрачен процентов на девяносто. Что ж, жить сегодняшним днем и заново наращивать ресурс — тоже вариант. Самое неприятное — это уныние и отчаяние. И если удается избежать этих двух состояний, значит есть вполне крепкая надежда. Жизнь идет, разворачивается непредсказуемый сценарий, в котором обязательно есть место чуду, которое случается не только благодаря, но и вопреки.
Лично мне дают силы и надежды несколько факторов. Во-первых, близкие и их поддержка. Без них никуда.
Во-вторых, любопытство и тяга к приключениям. С примесью черного юмора: «Что ж там дальше такое?!» Я хорошо понимаю, что, если опущу руки и буду сидеть на месте, ничего интересного не случится. Ничто меня не вдохновит, не даст сил идти вперед. Человек сам себе двигатель.
Третий фактор вытекает из второго. Мне дают силы и надежду собственные достижения. Возвращаясь на год назад, я вспоминаю, как мне было страшно и непонятно, как строить сообщество в нынешних условиях, как строить дом, писать гайды и с чем идти к партнерам. Результаты круче, чем я могла себе представить. И есть основания предполагать, что и через год будет не меньше. Главное, начать.
А еще — природа. Я много времени провожу в «Зеленой тропе», в лесу, на свежем воздухе. Это дает больше сил, чем можно представить.
Надежду на будущее дает возможность посмотреть на детей, любовь к ним. Как в фильме «Убить дракона» с Абдуловым: он сражался с драконом, победил, а взрослые не изменились. И вот я думаю, что надежда — там, где будущее поколение. Если мы хотим что‑то изменить, то менять надо не в головах уже выросших людей, а в головах растущих. Потому что бобы всходят не сразу, сначала их нужно посадить туда, где они смогут прорасти. И уметь ждать.