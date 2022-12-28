Герои «Афиши Daily» о том, что дает им надежду

Еще мы придумали поднять себе новогоднее настроение тем, чтобы сделать елочные игрушки, которые были бы инклюзивными. Это, скорее всего, будут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи на колясках. В этом году мы надеемся подарить такую игрушку каждому нашему подопечному, а в следующем — сделать так, чтобы инклюзивные елочные игрушки попали в детские сады, школы и другие места, где их увидят. Это очень важно для тех, кто пользуется колясками, да и вообще для всех — для осознания собственной идентичности, увеличения терпимости и уважения к чужим особенностям.