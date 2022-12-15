Как узнать, заболели ли вы гриппом, не выходя из дома

Рано или поздно вы выздоровеете, но любая болезнь может повлиять на вашу жизнь в дальнейшем. Чтобы обезопасить себя после коронавируса или гриппа, «Полимед» предлагает пройти еще один чекап — на микроэлементы. Для анализа потребуется небольшая прядь волос — именно там накапливается системная информация о микроэлементах, дисбаланс которых может говорить о проблемах с организмом после болезни. Анализ микроэлементов в волосах может быть более точным, чем проверка крови , состав которой подвергается сильным и быстрым изменениям в зависимости от окружающей среды, питания и т. п.