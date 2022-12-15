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Как узнать, заболели ли вы гриппом, не выходя из дома
Афиша Daily
Сегодня в 10:00
Пандемия коронавируса изменила нашу заботу о здоровье. Если раньше простая простуда могла не быть причиной для пропуска работы или важного мероприятия, то теперь мы лучше перестрахуемся и останемся дома, чтобы не усугубить болезнь и не подвергнуть риску других. Речь не только о ковиде. Рассказываем, как выяснить, чем вы болеете, не выходя из дома.
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Тест на коронавирус стал для нас такой же обыденностью, как градусник, чтобы измерить температуру. Полчаса — и вы можете сразу понять, насколько серьезно вы заболели и как лечиться дальше. Но одним коронавирусом дело не ограничивается.

COVID-19 заставил нас на время позабыть про грипп, но этой осенью традиционная сезонная болезнь вернулась в наши города. И ее нельзя недооценивать: грипп может приводить к серьезным осложнениям у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Поэтому, как и в случае с ковидом, стоит заранее узнать, заболели ли вы гриппом, стоит ли ограничить контакты с людьми из групп риска.

Экспресс-тесты на коронавирус стали привычной вещью: они продаются в аптеках, их можно заказать на дом. Но теперь можно проверяться не только на COVID-19. Например, в сети клиник «Полимед» можно провериться на грипп, коронавирус, аденовирус и стрептококк не выходя из дома. Работает это так. Вы заказываете на сайте «Полимед.рф» чекап «Исключи грипп за 15 минут».

К вам домой или в офис приезжает медсестра со всем необходимым оборудованием для тестирования. Никакой специальной подготовки для анализов — ограничений в еде, питье и так далее — не требуется.

Результаты теста будут готовы на месте. Выяснили, что с вами? Теперь можно пройти телемедицинскую консультацию со специалистом клиники «Полимед». Там вы обсудите, как лечиться, какой режим выбрать, на что еще провериться. Важно: рецепт на дистанции вам не выпишут, и если вам нужно какое‑то особенное лекарство, то придется обратиться в стационар к врачу.

© «Полимед»

Рано или поздно вы выздоровеете, но любая болезнь может повлиять на вашу жизнь в дальнейшем. Чтобы обезопасить себя после коронавируса или гриппа, «Полимед» предлагает пройти еще один чекап — на микроэлементы. Для анализа потребуется небольшая прядь волос — именно там накапливается системная информация о микроэлементах, дисбаланс которых может говорить о проблемах с организмом после болезни. Анализ микроэлементов в волосах может быть более точным, чем проверка крови, состав которой подвергается сильным и быстрым изменениям в зависимости от окружающей среды, питания и т. п.

Анализ микроэлементов пригодится, не только если вы недавно переболели гриппом или коронавирусом. Будет полезно провериться и тем, кто сидит на диете, у кого хронические заболевания, кому давно прописали лекарства, — и не только. Полный список тех, кому рекомендуется проверка микроэлементов в волосах, можно увидеть на сайте «Полимеда».

Это не единственные анализы, которые сеть клиник «Полимед» разработала для тех, кто беспокоится о своем здоровье. Например, сейчас доступен «Новогодний чекап», в рамках которого проверяется состояние ваших поджелудочной железы и печени — это весьма полезно накануне праздников.

Вот цены на чекапы:

«Исключи грипп за 15 минут»: проверка на грипп и не только

5200₽

«25 микроэлементов в волосах»: выясняем состояние организма через ваши волосы

5500₽

«Постковид под контролем»: для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию

2120₽

«Новогодний чекап»: проверяем поджелудочную и печень перед праздниками

3990₽

Рекламодатель — ООО Полимед», 18+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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