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Тем временем в России
«Помочь незрячим людям посмотреть спектакль или фильм»: кто такие тифлокомментаторы
Мария Кольцова
Сегодня в 13:45
Люди с нарушениями зрения не могут смотреть фильмы и спектакли так, как это делают остальные. Для этого нужна помощь тифлокомментаторов, озвучивающих происходящее на сцене или в зале. В России таких специалистов мало, но есть люди и фонды, которые развивают этот способ инклюзии. «Афиша Daily» разобралась, как работают тифлокомментаторы.

Просмотр фильмов и спектаклей с тифлокомментированием со стороны не отличается от обычного. На входе в зал людям выдают специальные наушники, и они слушают озвучивание того, что происходит на экране или на сцене и не отражается в имеющемся звуке.

— Эта вторая дорожка должна идти так, чтобы не перебивать основной звук. Самый простой пример — мультик «Простоквашино» на ютьюбе, он очень популярный, и его может каждый посмотреть, — объясняет Елена Чернышова, пресс-секретарь фонда «Особый взгляд».

Трейлер «Простоквашино» с тифлокомментарием

Иногда бывает озвучивание в режиме реального времени. Тогда приглашаются суперпрофессиональные тифлокомментаторы, которые прямо на месте начитывают происходящее, и начитка сразу идет в наушники зрителям, добавляет она. Тифлокомментарии позволяют, например, незрячим детям со зрячими родителями вместе сходить на фильм или спектакль, просто один будет слушать фильм в обычной озвучке, а второй — в специальной.

Формально все снятые на бюджетные деньги фильмы должны сопровождаться тифлокомментариями по закону «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Но на деле этого не происходит, и только некоторые фильмы, в основном в кинотеатрах Москвы, адаптируются для незрячих.

— Есть еще проблема с тем, что иногда люди просто не понимают, как обращаться с незрячими. Не все представляют, что незрячие люди могут вообще смотреть кино, зачем они приходят, как вести себя с собакой-поводырем, не будет ли она мешать. Все это надо рассказывать людям и бороться со стереотипами, — объясняет Елена.

При этом в мире и даже в российском прошлом есть примеры успешной инклюзии для людей с нарушениями зрения.

— В советское время не было понятия «тифлокомментирование», но была такая вещь, как радиотеатр, который как раз таки позволял незрячим людям «смотреть» спектакли дома, — рассказывает Ксения Дмитриева, руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», которая сама является тифлокомментатором. — В Европе сейчас есть понятие description для незрячих. Во многих странах Европы на пульте телевизора есть специальная кнопка, которая добавляет аудиодорожку тифлокомментариев. И есть специальные нормы — например, что 20% программ должны быть с тифлокомментариями.

В Великобритании введена обязательная 10% квота на аудиодескрипцию (тифлокомментирование) для всех телеканалов. В обязательном порядке дикторы озвучивают прямые спортивные эфиры — Олимпийские и Паралимпийские игры, гонки «Формулы-1». Во Франции закон обязывает 10 основных телеканалов еженедельно показывать по две передачи с аудиодескрипцией. Похожие нормы действуют в Японии и Австралии, а в США 20 телеканалов обязаны поставлять в квартал 50 часов программ, сопровождаемых аудиодескрипцией.

Ксения Дмитриева
© Из личного архива

Как стать тифлокомментатором?

Единственное в России учреждение, где можно получить образование тифлокомментатора, — это институт «Реакомп». Курсы там идут 142 часа, обучение проходит на конкурсной основе после тестов и собеседования. После завершения обучения выдают документ о дополнительном профессиональном образовании.

— Но все равно часто бывают некачественные тифлокомментарии. Допустим, идет сцена и мы еще не знаем настоящей эмоции героя, а тифлокомментатор додумал за него и говорит, что он обрадовался. Или приводят пример — «Гарри Поттер бежит по коридору на встречу с Хагридом». А если вы не смотрели фильм, то вы не можете знать, куда он бежит.

Тифлокомментатор должен говорить только то, что сам видит, передавать факты, которые видит на экране или на сцене театра, — объясняет Ксения.

По ее словам, тем, кто хочет стать тифлокомментатором, нужно обладать широким кругозором и большим словарным запасом. Поэтому при наборе на курсы проводят разные тестирования, в рамках которых, в частности, предлагают интерпретировать пословицы и поговорки.

— Мое личное мнение — в «тифло» должны идти люди с образованием, в первую очередь в области журналистики и литературоведения. То есть те, кто хорошо владеет словом, — говорит Ксения.

Ставка оплаты тифлокомментатора в кино — 1000 рублей за минуту. То есть за озвучку фильма в 90 минут специалист получит 90 тысяч. Но это работа, которая длится плюс-минус несколько недель. В театре оплата ниже, примерно 2000 рублей за спектакль.

Несмотря на сложности, некоторые театры и кинотеатры в России вводят тифлокомментирование. Одним из первых был Московский губернский театр в Москве. Благодаря специальному набору на обучение в институте «Реакомп» обучающихся из регионов тифлокомментирование появилось в Татарстане, республике Марий Эл, Башкортостане, Калининграде, Екатеринбурге и других городах. В кинотеатрах фильмы с тифлокомментариями пока показываются мало где. На постоянной основе показы идут в московском кинотеатре «Художественный» и кинотеатрах сети «Москино». Афиша мероприятий, адаптированных для людей с нарушениями зрения, публикуется на сайте фонда «Особый взгляд».

Мария Антонова
© Из личного архива

Кинопродюсер Мария Антонова прошла курсы и стала тифлокомментатором в 2017 году. Сейчас тифлокомментирование одного фильма занимает у нее две-три недели, и это стало ее основной деятельностью.

— После вступления закона о тифлокомментировании в силу ко мне стали обращаться коллеги из области кинопроизводства: продюсеры и компании, занимающиеся постпродакшеном. За последние 5 лет я подготовила тифлокомментарии к 60 фильмам, а также к нескольким спектаклям, экскурсиям и даже к опере.

Начало работы над тифлокомментированием фильма — изучение сценария, монтажных листов, а также произведения, по которым снята картина, если таковые есть.

— Следующий шаг — посмотреть и полюбить фильм, с которым буду работать, — говорит Мария. — Тифлокомментатор — немного проводник для незрячего в мир, созданный режиссером, оператором, актерами и съемочной группой. И его основная задача — сохранить баланс между визуальным на экране и вербальным в тифлокомментарии. Я стараюсь быть заинтересованным, но объективным зрителем. Не навязывать свою интерпретацию, а оставить незрячему возможность дофантазировать — это моя основная задача. Часто в этом помогают звуки, поэтому я стараюсь сохранить баланс между тифлокомментарием и фонограммой фильма. Ведь хороший тифлокомментарий должен образовать с исходным материалом органическое целое, соответствовать его темпу, жанру, ритму, языку.

Самая сложная и болезненная часть работы для тифлокомментатора — редактирование. Нужно вписать комментарий по секундам в полотно кинофильма, не наезжая на реплики, музыку и важные шумы. Когда «укладка» комментария закончена, он готов к записи в студии. Иногда это делает приглашенный диктор, а иногда сам тифлокомментатор.

Национальный театр и тифлокомментарии

В Татарстане первой тифлокомментаторкой театров стала Гелюся Закирова. Она работает в татарстанской Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих с 2010 года и пять лет назад прошла конкурсный отбор на обучение тифлокомментированию от института «Реакомп».

— На курсах нас учили не только комментированию фильмов и спектаклей, но и тому, как описывать выставки, художественные объекты, архитектуру. Нужно знать, как описать деталь здания или элемент военной формы, — рассказывает Гелюся.

Гелюся Закирова
© Из личного архива

Обучение шло частично онлайн, частично проходило в институте в Москве. После окончания обучения Гелюся стала развивать тифлокомментирование в татарстанских театрах.

— Естественно, приходилось объяснять, а что это вообще такое. Кто‑то путает тифлокомментирование с сурдопереводом, кто‑то просто не понимает. Когда я пришла на разговор в Театр юного зрителя имени Кариева, директор сразу не понял, о чем идет речь. Но я ему показала мультик на татарском языке, который я комментировала на курсах, и он сразу загорелся, мы договорились делать тифлокомментирование нескольких спектаклей, — говорит Гелюся.

Сейчас девушка работает сразу в четырех театрах — ТЮЗе им. Кариева, Государственном ТЮЗе, Татарском государственном академическом театре им. Галиасгара Камала и Татарском государственном театре кукол «Экият». В начале ее пути даже актеры тоже не понимали, что такое тифлокомментарии и как им работать на спектакле, адаптированном для незрячих.

— Мы должны были ставить один из первых спектаклей, договорились, что я приду за час-полтора проверить оборудование. Сижу дома в бигудях и тут мне звонят: «А вы придете на репетицию?» Оказалось, актеры думали, что надо как‑то под меня подстраиваться. Говорят: объясните, мы не понимаем, что нам делать. Я им говорю: «Играйте как обычно, меня вообще тут как будто нет», — объясняет Гелюся.

Гелюся делает комментарии и на татарском языке — это для России уникальная практика.

— Мне хотелось сделать что‑то на родном языке, у нас много спектаклей на татарском. Самым первым спектаклем, который я тифлокомментировала, была постановка «Удивительное путешествие кролика Эдварда» по Кейт ДиКамилло, это семейная история для детей и взрослых.

В татарстанских театрах обычно делают несколько спектаклей с тифлокомментариями в месяц. На каждую постановку выделяется около 20 бесплатных билетов для слабовидящих и их сопровождающих. Фонд «Особый взгляд» выдает гранты на работу с театрами — тифлокомментарии, покупку билетов и организационную работу. Так как специалистов не хватает, Гелюся иногда ездит комментировать спектакли в Марий Эл, Мордовию и другие соседние регионы. Где‑то ей удалось подготовить волонтеров, которые комментируют самостоятельно, иногда приходится ездить на постановки самой.

Еще одна сложность состоит в том, что официально в России нет профессии тифлокомментатора.

— То есть бюджетное учреждение, например театр, не может написать человеку в трудовой книжке «тифлокомментатор» или принять его на работу и платить из бюджета театра, — добавляет Ксения Дмитриева. — Из‑за этого сейчас все тифлокомментирование осуществляется НКО за счет грантов. Чтобы была системная работа по внедрению тифлокомментирования, нужно, чтобы профессию признали и разработали стандарт. На данный момент этот стандарт находится в стадии разработки, но никакой конкретной информации о том, когда именно он будет введен, нет.

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