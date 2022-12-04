«Помочь незрячим людям посмотреть спектакль или фильм»: кто такие тифлокомментаторы

Просмотр фильмов и спектаклей с тифлокомментированием со стороны не отличается от обычного. На входе в зал людям выдают специальные наушники, и они слушают озвучивание того, что происходит на экране или на сцене и не отражается в имеющемся звуке.
— Эта вторая дорожка должна идти так, чтобы не перебивать основной звук. Самый простой пример — мультик «Простоквашино» на ютьюбе, он очень популярный, и его может каждый посмотреть, — объясняет Елена Чернышова, пресс-секретарь фонда «Особый взгляд».
Иногда бывает озвучивание в режиме реального времени. Тогда приглашаются суперпрофессиональные тифлокомментаторы, которые прямо на месте начитывают происходящее, и начитка сразу идет в наушники зрителям, добавляет она. Тифлокомментарии позволяют, например, незрячим детям со зрячими родителями вместе сходить на фильм или спектакль, просто один будет слушать фильм в обычной озвучке, а второй — в специальной.
— Есть еще проблема с тем, что иногда люди просто не понимают, как обращаться с незрячими. Не все представляют, что незрячие люди могут вообще смотреть кино, зачем они приходят, как вести себя с собакой-поводырем, не будет ли она мешать. Все это надо рассказывать людям и бороться со стереотипами, — объясняет Елена.
При этом в мире и даже в российском прошлом есть примеры успешной инклюзии для людей с нарушениями зрения.
— В советское время не было понятия «тифлокомментирование», но была такая вещь, как радиотеатр, который как раз таки позволял незрячим людям «смотреть» спектакли дома, — рассказывает Ксения Дмитриева, руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», которая сама является тифлокомментатором. — В Европе сейчас есть понятие description для незрячих. Во многих странах Европы на пульте телевизора есть специальная кнопка, которая добавляет аудиодорожку тифлокомментариев. И есть специальные нормы — например, что 20% программ должны быть с тифлокомментариями.
В Великобритании введена обязательная 10% квота на аудиодескрипцию (тифлокомментирование) для всех телеканалов. В обязательном порядке дикторы озвучивают прямые спортивные эфиры — Олимпийские и Паралимпийские игры, гонки «Формулы-1». Во Франции закон обязывает 10 основных телеканалов еженедельно показывать по две передачи с аудиодескрипцией. Похожие нормы действуют в Японии и Австралии, а в США 20 телеканалов обязаны поставлять в квартал 50 часов программ, сопровождаемых аудиодескрипцией.
Как стать тифлокомментатором?
Единственное в России учреждение, где можно получить образование тифлокомментатора, — это институт «Реакомп». Курсы там идут 142 часа, обучение проходит на конкурсной основе после тестов и собеседования. После завершения обучения выдают документ о дополнительном профессиональном образовании.
— Но все равно часто бывают некачественные тифлокомментарии. Допустим, идет сцена и мы еще не знаем настоящей эмоции героя, а тифлокомментатор додумал за него и говорит, что он обрадовался. Или приводят пример — «Гарри Поттер бежит по коридору на встречу с Хагридом». А если вы не смотрели фильм, то вы не можете знать, куда он бежит.
По ее словам, тем, кто хочет стать тифлокомментатором, нужно обладать широким кругозором и большим словарным запасом. Поэтому при наборе на курсы проводят разные тестирования, в рамках которых, в частности, предлагают интерпретировать пословицы и поговорки.
— Мое личное мнение — в «тифло» должны идти люди с образованием, в первую очередь в области журналистики и литературоведения. То есть те, кто хорошо владеет словом, — говорит Ксения.
Ставка оплаты тифлокомментатора в кино — 1000 рублей за минуту. То есть за озвучку фильма в 90 минут специалист получит 90 тысяч. Но это работа, которая длится плюс-минус несколько недель. В театре оплата ниже, примерно 2000 рублей за спектакль.
Несмотря на сложности, некоторые театры и кинотеатры в России вводят тифлокомментирование. Одним из первых был Московский губернский театр в Москве. Благодаря специальному набору на обучение в институте «Реакомп» обучающихся из регионов тифлокомментирование появилось в Татарстане, республике Марий Эл, Башкортостане, Калининграде, Екатеринбурге и других городах. В кинотеатрах фильмы с тифлокомментариями пока показываются мало где. На постоянной основе показы идут в московском кинотеатре «Художественный» и кинотеатрах сети «Москино». Афиша мероприятий, адаптированных для людей с нарушениями зрения, публикуется на сайте фонда «Особый взгляд».
Кинопродюсер Мария Антонова прошла курсы и стала тифлокомментатором в 2017 году. Сейчас тифлокомментирование одного фильма занимает у нее две-три недели, и это стало ее основной деятельностью.
— После вступления закона о тифлокомментировании в силу ко мне стали обращаться коллеги из области кинопроизводства: продюсеры и компании, занимающиеся постпродакшеном. За последние 5 лет я подготовила тифлокомментарии к 60 фильмам, а также к нескольким спектаклям, экскурсиям и даже к опере.
— Следующий шаг — посмотреть и полюбить фильм, с которым буду работать, — говорит Мария. — Тифлокомментатор — немного проводник для незрячего в мир, созданный режиссером, оператором, актерами и съемочной группой. И его основная задача — сохранить баланс между визуальным на экране и вербальным в тифлокомментарии. Я стараюсь быть заинтересованным, но объективным зрителем. Не навязывать свою интерпретацию, а оставить незрячему возможность дофантазировать — это моя основная задача. Часто в этом помогают звуки, поэтому я стараюсь сохранить баланс между тифлокомментарием и фонограммой фильма. Ведь хороший тифлокомментарий должен образовать с исходным материалом органическое целое, соответствовать его темпу, жанру, ритму, языку.
Самая сложная и болезненная часть работы для тифлокомментатора — редактирование. Нужно вписать комментарий по секундам в полотно кинофильма, не наезжая на реплики, музыку и важные шумы. Когда «укладка» комментария закончена, он готов к записи в студии. Иногда это делает приглашенный диктор, а иногда сам тифлокомментатор.
Национальный театр и тифлокомментарии
В Татарстане первой тифлокомментаторкой театров стала Гелюся Закирова. Она работает в татарстанской Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих с 2010 года и пять лет назад прошла конкурсный отбор на обучение тифлокомментированию от института «Реакомп».
— На курсах нас учили не только комментированию фильмов и спектаклей, но и тому, как описывать выставки, художественные объекты, архитектуру. Нужно знать, как описать деталь здания или элемент военной формы, — рассказывает Гелюся.
Обучение шло частично онлайн, частично проходило в институте в Москве. После окончания обучения Гелюся стала развивать тифлокомментирование в татарстанских театрах.
— Естественно, приходилось объяснять, а что это вообще такое. Кто‑то путает тифлокомментирование с сурдопереводом, кто‑то просто не понимает. Когда я пришла на разговор в Театр юного зрителя имени Кариева, директор сразу не понял, о чем идет речь. Но я ему показала мультик на татарском языке, который я комментировала на курсах, и он сразу загорелся, мы договорились делать тифлокомментирование нескольких спектаклей, — говорит Гелюся.
Сейчас девушка работает сразу в четырех театрах — ТЮЗе им. Кариева, Государственном ТЮЗе, Татарском государственном академическом театре им. Галиасгара Камала и Татарском государственном театре кукол «Экият». В начале ее пути даже актеры тоже не понимали, что такое тифлокомментарии и как им работать на спектакле, адаптированном для незрячих.
— Мы должны были ставить один из первых спектаклей, договорились, что я приду за час-полтора проверить оборудование. Сижу дома в бигудях и тут мне звонят: «А вы придете на репетицию?» Оказалось, актеры думали, что надо как‑то под меня подстраиваться. Говорят: объясните, мы не понимаем, что нам делать. Я им говорю: «Играйте как обычно, меня вообще тут как будто нет», — объясняет Гелюся.
Гелюся делает комментарии и на татарском языке — это для России уникальная практика.
— Мне хотелось сделать что‑то на родном языке, у нас много спектаклей на татарском. Самым первым спектаклем, который я тифлокомментировала, была постановка «Удивительное путешествие кролика Эдварда» по Кейт ДиКамилло, это семейная история для детей и взрослых.
В татарстанских театрах обычно делают несколько спектаклей с тифлокомментариями в месяц. На каждую постановку выделяется около 20 бесплатных билетов для слабовидящих и их сопровождающих. Фонд «Особый взгляд» выдает гранты на работу с театрами — тифлокомментарии, покупку билетов и организационную работу. Так как специалистов не хватает, Гелюся иногда ездит комментировать спектакли в Марий Эл, Мордовию и другие соседние регионы. Где‑то ей удалось подготовить волонтеров, которые комментируют самостоятельно, иногда приходится ездить на постановки самой.
— То есть бюджетное учреждение, например театр, не может написать человеку в трудовой книжке «тифлокомментатор» или принять его на работу и платить из бюджета театра, — добавляет Ксения Дмитриева. — Из‑за этого сейчас все тифлокомментирование осуществляется НКО за счет грантов. Чтобы была системная работа по внедрению тифлокомментирования, нужно, чтобы профессию признали и разработали стандарт. На данный момент этот стандарт находится в стадии разработки, но никакой конкретной информации о том, когда именно он будет введен, нет.