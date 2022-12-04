«Помочь незрячим людям посмотреть спектакль или фильм»: кто такие тифлокомментаторы

— То есть бюджетное учреждение, например театр, не может написать человеку в трудовой книжке «тифлокомментатор» или принять его на работу и платить из бюджета театра, — добавляет Ксения Дмитриева. — Из‑за этого сейчас все тифлокомментирование осуществляется НКО за счет грантов. Чтобы была системная работа по внедрению тифлокомментирования, нужно, чтобы профессию признали и разработали стандарт. На данный момент этот стандарт находится в стадии разработки, но никакой конкретной информации о том, когда именно он будет введен, нет.