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Искусство управления: как государство влияет на секс
Таня Дмитриева
Вчера в 10:36
Как государства контролируют сексуальность, к чему это приводит и почему нам нужно всерьез подумать о сексе, рассказывает Таня Дмитриева, соосновательница серии инициатив Kinky Russia, вечеринок Kinky Party.

Зачем государству контролировать секс

Сексуальное образование, равно как сексуальная свобода и права, очень сильно переплетается со свободой и правами личности. Тоталитарная страна будет осуществлять контроль за разными сферами жизни человека. Либеральная — станет поддерживать права и свободы, в том числе и сексуальные. Контроль над личной жизнью человека может быть выгоден, так как людьми закрепощенными, испытывающими чувства стыда и вины, легче управлять.

Есть ложное мнение, что свобода выбора связана со вседозволенностью, но это не так — свобода выбора связана в первую очередь с личной ответственностью.

Что говорит об этом история

Регламентировать интимную жизнь народа начали еще в древней культуре. Царь Вавилона Хаммурапи (1793–1750 года до н. э.) внедрил знаменитый кодекс государства, где 33 статьи из 282 посвятил семейному праву. Текст отчетливо говорил о сугубой заинтересованности государства в узаконивании межличностных, в том числе половых связей: «Если женщина возненавидела своего мужа и сказала: „Не бери меня“, то дело ее должно быть рассмотрено в ее квартале, и, если она блюла себя и греха не совершила, а ее муж гулял и очень ее унижал, то эта женщина не имеет вины: она может забрать свое приданое и уйти в дом своего отца». А вот если женщина, по мнению соседей, вела сомнительный образ жизни, то кодекс Хаммурапи советует:

«Если разоряла и унижала своего мужа, эту женщину должны бросить в воду».

В русской культуре книга «Домострой» появилась в XVI веке, она регулировала нормы сексуального поведения и отношения в семье, интимные связи вне церковного брака гарантировали попадание в ад: «Кто с женщиной живет не в законе или на стороне блудит, в содомский впадает грех или держит корчму, и творит все, угодное дьяволу, и костями, и шахматами увлекается, — прямиком все вместе в ад попадут, да и здесь уже прокляты всеми».

Но есть и другие примеры — в древнеиндийском трактате Камасутра интимная связь мужчины и женщины воспринималась совершенно иначе, не как «грех», а как совместный акт удовольствия. И кстати, Камасутра, несмотря на ее популярность в веках, не только про позы для секса: трактат, вообще-то, настоящий туториал по отношениям, например, очень терапевтичные и вполне актуальные советы из Камасутры: «Как бы сильно мужчина ни любил женщину, он никогда не завоюет ее, если не будет говорить с ней». Камасутра давала качественные советы парам еще тысячелетия назад:

«Когда женщина ссорится с любовником в своем доме, пусть она покажет ему, сколь она разъярена, и оставит его в одиночестве».

В Европе очень долгое время любовная связь считалась низменной и греховной, ведущей была библейская заповедь «Не прелюбодействуй». Возможно, поэтому отношение к любви выражалось двумя крайностями — подавленностью чувств или абсолютным развратом (особенно в привилегированных кругах). Элите всегда было позволено больше свободы, сексуальной в том числе: английский король Генрих VIII Тюдор, несмотря на то, что католическая церковь запрещала повторные браки, шесть раз женился, а чтобы католики и папа римский не мешали ему в устройстве семейного счастья, устроил глобальную реформацию в Англии и создал англиканскую церковь. Чтобы запомнить активные похождения короля и судьбу всех его жен, английские школьники даже используют мнемоническую фразу: «divorced — beheaded — died — divorced — beheaded — survived»: развелся — казнил — умерла — развелся — казнил — пережила.

Что происходит в России

История сексуального просвещения в России носит хаотичный характер: за век страна прошла путь от одной из самых свободных в Европе в 20-е годы до запрета на секс-образование в 2000-е годы. Известная деятельница революции Александра Коллонтай выступала за свободную любовь и выпустила нашумевшую статью «Дорогу крылатому Эросу». По ее наставлению в экспериментальных школах ввели первые программы по сексуальному образованию детей. Но нашлось много противников, что привело к остановке программы. Уже в 1934 году гомосексуальные связи наказывались уголовно, а в 1936 году запретили аборты. В школах о сексе говорили исключительно с точки зрения создания семьи и пользы воздержания.

Во времена оттепели в 60-х и последующую брежневскую эпоху снова начинают обращаться к этой теме и в школьную программу вводят «Гигиеническое и половое воспитание» и «Этику и психологию семейной жизни». Но курсы оказались очень формальными, да и учителя были недостаточно компетентны в вопросе полового образования. В конце 1980-х оба курса отменяют. Психотерапевт Лев Щеглов, заставший эти уроки секс-просвещения в школе, вспоминал в своей книге: «Об этом (о сексе. — Прим. ред.) на таких уроках нам ничего не говорили. Выглядело так, что муж и жена — это нечто вроде школьных друзей, которые зачем‑то поселились вместе».

После распада СССР Борис Ельцин в 1994 году подписал программу «Дети России», в которую вошла часть по планированию семьи. В нескольких регионах школы стали проводить первые занятия по половому воспитанию, создавались учебные пособия и центры планирования семьи. Но спустя три года консервативная общественность начала возмущаться, одна из причин — «слишком крупное финансирование программы» (2,5 миллиарда рублей). Помимо разработки образовательных программ и учебных материалов, часть бюджета отводилась на закупку средств контрацепции для подростков. В итоге в 1997 году инициативу приостановили, а половое воспитание так и не включили в школьное образование.

В современной России вновь вернулись к идее подобной программы в 2014 году: Госдума утвердила «Конвенцию о правах ребенка», где предусматривается половое просвещение в школах. Однако программу вновь не ввели. Более того, в эти годы принимаются законы, которые усложняют сексуальное образование — о защите детей от информации сексуального характера и гей-пропаганде.

Указы составлены таким образом, что ограничивают возможности секс-просвета: закон об информации включает «запрет на изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной».

В 2020 году сервис «Доктор рядом» провел опрос о важности введения уроков полового образования в российских школах — 75% опрошенных поддержали идею.

Однако сейчас в России это исключительно редкая практика, которой занимаются родители дома и активисты. К тому же у взрослых порой не хватает знаний и умений правильно донести информацию до своих детей, что может ранить или даже навредить ребенку. В школах о репродуктивной системе рассказывают на уроках биологии, но отсутствует блок о межполовых отношениях.

Запрет на сексуальное просвещение приводит к росту ВИЧ

Одна из главных причин роста количества зараженных ВИЧ в последнее десятилетие — это незащищенные половые контакты: за 2021 год около 68% заражений произошло потому, что люди не предохранялись. Резкое увеличение роста заболеваний ВИЧ в России можно наблюдать с 1999 года, что, помимо других причин (например, инъекционных наркотиков), можно связать с отменой полового воспитания.

В 2013–2015 годах количество инфицированных увеличивалось примерно на 10% в год, а в 2007–2018 годах Россия находилась на третьем месте в мире по темпам роста заболеваемости после Нигерии.

В 2021 году было выявлено 71 019 новых случаев, в 2020-м — 72 000. В Германии на конец 2020 года 91 400 человек живут с подтвержденным диагнозом ВИЧ, в Великобритании — 106 890, в России — более 1,1 миллиона человек.

Эту проблему пытаются решить не секс-просветом, а пропагандой традиционных ценностей. Периодически инициатива поддерживается социальной рекламой. Например, несколько лет назад в Москве висели билборды, где говорилось, что от ВИЧ спасет верность своему партнеру. Но, вероятнее всего, заражения помогут избежать общая секс-грамотность, обследование на половые инфекции и использование презервативов.

© spid.ru

Секс-просвет как способ избежать ранней беременности, ранних абортов и заболеваний

Во всем мире 15% девушек рожают в возрасте до 18 лет, часть таких беременностей заканчивается абортами, выкидышами и послеродовыми болезнями.

Девочки-подростки особенно уязвимы к последствиям беременности и родов, так как их тела могут быть физически не готовы к этому. Встречаются и социальные последствия: неприятие и абьюз со стороны членов семьи, сверстников и партнеров, а также ранние принудительные браки.

Впервые обязательное сексуальное образование ввели в школах Швеции в 1955 году. Затем идею подхватили другие западноевропейские страны: Германия, Австрия, Нидерланды, Швейцария. Появление сексуального образования совпало и с развитием современной контрацепции. В 90-х годах включение в школьную программу продолжилось во Франции, Великобритании, Португалии, Испании и других странах. В Ирландии, где традиционно сильно влияние церкви, сексуальное образование в школах стало обязательным в 2003 году.

Особенно интересен поворот в сторону сексуального просвещения для Дании: на острове Спроге в 1923 году была построена женская тюрьма, куда помещали женщин, чей «эротизм» и «гиперсексуальность» представляли «угрозу для общества». Гиперсексуальными, «морально слабыми» и умственно отсталыми объявляли женщин из неблагополучных семей. Многие из них пережили инцест и сексуализированное насилие со стороны старших членов семьи, и даже это использовалось для подтверждения диагноза: в детстве она уже совращала своих родственников!

Но с изменениям взглядов на сексуальное просвещение Дания значительно снизила уровень сексуальных преступлений и, разумеется, закрыла позорную тюрьму — в 1961 году.

Если посмотреть на данные по европейским странам и Средней Азии, то самый низкий уровень подростковой беременности отмечается в Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Дании — там, где половое образование появилось раньше, чем в других странах.

Самый высокий уровень подростковых беременностей — в Восточной Европе (половое просвещение стало развиваться после падения коммунизма, то есть на 20–30 лет позже, чем на Западе), России и Средней Азии (Азербайджан, Таджикистан).

В России за последнее время цифра по ранним беременностям держится на отметке около 11 тысяч в год. Средний возраст сексуального согласия составляет 16 лет, 5% девочек начинают половую жизнь в 12 лет, а 35% — в 14–15 лет. В странах, где есть уроки просвещения, возраст первого полового контакта стартует от 17 лет и старше. Благодаря половой грамотности увеличивается интервал между началом сексуальной жизни и рождением детей.

Следование гендерным стереотипам и ролям

Сексуальное образование невозможно без гендерного образования, так как стереотипы мощно влияют и на личные отношения, что касается как женщин, так и мужчин. Например, это может быть связано с объективизацией внешности. Реклама, кино, соцсети транслируют нам, что физические данные человека должны быть идеальны: подтянутая фигура, плоский живот, рельефные мышцы. Люди начинают испытывать сложности в сексе, стесняться себя.

Еще один стереотип ― интересы и желания мужчины первичны, женские отходят на второй план. Большинство советов, тренингов посвящено теме «как доставить удовольствие мужчине» и всему, что с этим связано. Это приводит к тому, что женщины меньше осознают свои потребности и не озвучивают желания партнеру. То же самое и с мужчинами — ложные представления, что они должны брать на себя инициативу, быть достаточно устойчивыми, в том числе и в интимной жизни.

Также проблема — восприятие секса как товара или взаимовыгодного обмена: на шубу, машину, кольцо. В таких ситуациях мужчина думает, что он не может быть интересен без поощрения. Это приводит к разного рода проблемам.

Как только мы отказываемся от концепта, что секс ― это товар, приходим к пониманию: если никто ничего не продает, мы ― равноправные партнеры.

Идеи секс-просвета очень естественные, поэтому мы учимся лучше узнавать себя как личность, любить свое тело, отбрасывать гендерные стереотипы и понимать, что равноправное общество устроено иначе. Не подстраиваться под роли, навязанные патриархатом.

Секс-образование ― это не разврат, а наоборот, оно ведет к тому, что люди начинают больше думать о себе, партнере и более осознанно подходить к интимной жизни. Важно, чтобы такие программы распространялись среди разных возрастов и поддерживались государством.

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