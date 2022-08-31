Горбачевы прожили вместе почти 50 лет — вплоть до смерти Раисы Максимовны в 1999 году от лейкоза. Выпускница философского факультета, она с самого начала отказалась играть привычную для жен советских политиков незаметную роль на семейной кухне. Народ и номенклатуру Раиса Максимовна раздражала в равной степени — ее активность, железный характер, изящные наряды, которыми ее муж открыто восхищался (много лет спустя журналисты будут сравнивать Горбачеву с Жаклин Кеннеди), знание иностранных языков. Все это было непривычным для советской пары первых лиц, но самым удивительным казался тот факт, что Горбачевы не скрывали, насколько тепло и нежно они относятся друг к другу и до какой степени семья для них важнее, чем абсолютная власть.