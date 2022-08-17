Реклама
Другие берега
Пассажиры, изменившие мир: что делали русские эмигранты на других берегах
Александр Архангельский
Сегодня в 12:47
Советское правительство не ожидало, что, оказавшись ненужными на родной земле, высланные им соотечественники сыграют важные роли на мировой сцене. Литературовед, писатель, телеведущий и профессор НИУ ВШЭ Александр Архангельский рассказывает, как изгнанники с «философского парохода», несмотря на потерю родины, меняли мир и умели использовать шансы.

На «философском пароходе» вывозили в основном гуманитариев, которые теснее связаны с национальной почвой, чем инженеры, математики и музыканты. Оказавшись за границей, они по большей части занимались тем, что сохраняли собственную культуру, а серьезное влияние на Запад передоверили другим эмигрантам — физику Георгию Гамову, создателю вертолетов Игорю Сикорскому, творцу американского ТВ Владимиру Зворыкину.

Но чем жестче правило, тем ярче исключения.

Русские масоны в Париже: режиссер Николай Евреинов и писатель Михаил Осоргин

Режиссер Николай Николаевич Евреинов не делал ставку на Париж в отличие от Сергея Дягилева. Не был он, в отличие от Михаила Чехова, и врагом революционных идей, и даже в 1920 году поставил массовое действо на Дворцовой площади под названием «Взятие Зимнего дворца». Участников было до 8000 человек, торжествовал революционный пафос, казалось, что сотрудник и соратник Комиссаржевской по камерному театру запросто вписался в рамки площадного нового искусства.

Но то ли Евреинов надорвался на этом политическом шоу, то ли почувствовал, что изменил себе, и ужаснулся, но очень скоро после «Взятия» он поставил собственную пьесу «Самое главное» с подзаголовком «Кому комедия, а кому и драма». А еще через год, никем не понуждаемый, без превентивных арестов и особых угроз, но воспользовавшись квотой высылаемых, Евреинов перебрался в Европу. Жил за счет переводов «Самого главного», ставил драмы и оперы в театрах Парижа и в Пражском национальном театре, создал объединение русских артистов, учил студентов в Сорбонне тому, как нынешними средствами реконструировать средневековый театр. Подавал пример Бертольту Брехту. И активно вошел в парижское масонство — подобно другому изгнаннику образца 1922 года, писателю Михаилу Осоргину.

Совпадая с большинством жертв спецоперации по высылке мыслителей, Михаил Осоргин был вовлечен в политику, он входил в состав первого неправительственного Помгола, который призывал весь мир помочь поволжским и уральским голодающим. Но как только были подписаны соглашения с американцами во главе с Гербертом Гувером и европейскими благотворителями во главе с Фритьофом Нансеном, первый Помгол был распущен, а его члены — либо арестованы, либо высланы.

Для начала Михаила Осоргина отправили в Поволжье, где хлеб из лебеды считался лучшим, а из серой глины — вполне приемлемым.

И лишь потом его перебросили в Париж, где он стал одним из виднейших русско-французских масонов.

Русские исследователи в Гарварде: социолог Питирим Сорокин

С голодом 1921–1922 годов был связан и другой великий «высылант», социолог Питирим Александрович Сорокин. Было в нем что‑то от Михайлы Ломоносова: создавая теорию социальной мобильности, он словно оглядывался на себя. Родился Питирим Сорокин в коми-пермяцком селе Туръя. Отец, патентованный алкоголик, перемещался с места на место, восстанавливая золотую и серебряную утварь в церквях. Впадая в белую горячку, избивал сыновей. Почти случайно Питириму удалось окончить школу, когда после стандартной для всего поколения революционной отсидки в тюрьме Сорокин перебрался в Петербург. Но сдать древние языки и математику он не смог. Этому его не учили. Зато научили другому — использовать шансы.

В конце концов, как положено нормальному гению, он захватил несколько научных территорий — этнографию Печорского края, уголовное право, психоневрологию — и попытался их соединить под покровительством социологии. А в свободное от науки время продолжал заниматься политикой: был членом Учредительного собрания от эсеров, секретарем Керенского. Как бы между делом возглавил подготовку антибольшевистского восстания на Севере, прошел через смертный приговор, демонстративное раскаяние — и личное прощение Ленина. И очень рано, вместе с физиологом Иваном Павловым, занялся проблемой голода как фактора — в биологическом, общественном, медицинском, политическом, психическом отношении.

Убийственный поволжский голод стал темой его последней экспедиции — и сюжетом первой вывезенной на Запад книги. Много чего повидавший Сорокин не выдержал ужасов голодной жизни, свернул работу и вернулся в Петроград, откуда чудом вырвался — ЧК спохватилась, но поздно.

Как вспоминал Сорокин, «в туфлях, присланных чешским ученым, костюме, пожертвованном мне Американской организацией помощи, с пятьюдесятью рублями в кармане я покидал родную землю. Промелькнул красный флаг, и Советская Россия осталась позади. Неделей позже в Берлине я прочитал свою первую лекцию о <…> положении в России». Уже через год он перебрался в США, в 1930 году принял американское гражданство, а в 1931-м создал первый факультет социологии в Гарварде.

Это было очень по-русски и одновременно очень по-американски: сын беспробудного пьяницы, получивший никудышное образование, стал великим русским ученым и бесстрашным политиком, а на излете карьеры возглавил Американскую ассоциацию социологии.

Среди прочего он прогнозировал упадок коммунизма и возрождение России. Потому что, согласно Сорокину, русский дух и большевизм несовместимы.

Русские и Нобелевская премия: семь раз номинированный Николай Бердяев

Другой пассажир «парохода», философ Николай Александрович Бердяев, подытожил свой путь в культуре противоположным выводом: большевизм укоренен в русском способе мыслить, в горячечной мечте о Москве как Третьем Риме. Методами красного террора осуществились мессианские мечтания, восходящие к XVI веку. И в этом смысле Ленин — не случайность, а закономерное, укорененное явление.

Единственное, что их с Сорокиным объединяло, — это ранний поколенческий марксизм, аресты, высылки и революционный пафос, в случае Сорокина сохранившийся до послевоенных лет, а в случае Бердяева довольно быстро себя исчерпавший. В то время как Сорокин вместе с Николаем Кондратьевым искал формулы больших экономико-политических циклов и боролся за права крестьянства, Бердяев в сборнике «Вехи» (1909) выставлял счет радикальной интеллигенции за ее беспочвенность. Оказавшись на Западе, они расходились все дальше: Сорокин погружался в социологию уголовного права, Бердяев резонировал с эпохой. И между 1933-м и 1937-м (даты говорят сами за себя) писал работу, которая произведет невероятное впечатление на европейских интеллектуалов, — «Истоки и смысл русского коммунизма». Недаром он неоднократно выдвигался на Нобелевскую премию, правда, так ничего и не получил.

Русские в Германии и Швейцарии: философ Иван Ильин

Бердяев не избежал патриотического соблазна, попытался как бы мысленно реабилитировать большевиков. Но под обаяние Муссолини и Гитлера не угодил. Чего не скажешь о другом изгнаннике 1922 года, не менее принципиальном и мужественном и не менее ярком и сильном, но еще более противоречивом философе Иване Ильине. Его работы переводились на немецкий, книги и статьи о народной демократии и противлении злу силою важны до сих пор. Но ни одна энциклопедия не сможет обойти вниманием факт его работы в Русском научном институте (Берлин), некоторое время финансировавшийся Министерством народного просвещения и пропаганды, или статью Ильина в газете «Возрождение» (1933): «Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию — европейской культуре дается отсрочка…». Впрочем, позже Ильин свою ошибку осознал. Ему пришлось спасаться бегством из спасительной Германии — и в оставшиеся десятилетия жизни на Западе преодолевать соблазн мессианизма.

Русская миссия на Ближнем Востоке: проповедник Владимир Марцинковский

А проповедник Владимир Филимонович Марцинковский, руководивший студенческим христианским движением в России, от православного мистического энтузиазма шаг за шагом двигался навстречу протестантской трезвости. Именно на этом пути он раскрылся «городу и миру» как очень русский, очень европейский — и в конце концов ближневосточный деятель.

Он был выслан одним из последних, уже в 1923 году. Не за научные труды, не за сопротивление политическим основам режима, а за открытую проповедь христианства в стране победившего атеизма. Более того, когда в 1930 году он обратился в российское консульство в Польше с просьбой разрешить ему вернуться, его спросили, чем он намерен заняться. Марцинковский ответил: «Проповедовать Христа». Нетрудно догадаться, что ему сказали на это консулы.

В итоге Марцинковский обосновался в Палестине, где женился на дочери немецкого пастора и богослова. Выучил арабский, довел до совершенства иврит. И создал смешанную паству из арабов, европейцев, русских и евреев. По сути, он последовал идее великого философа XIX века Владимира Соловьева: когда христиане станут настоящими христианами, а иудеи на деле станут иудеями, и те и другие обнаружат, что они на самом деле братья.

Пока одни в XX веке разбрасывались соотечественниками, другие собирали чужаков. Ясно, кто остался в выигрыше.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Михаил ЧеховИгорь СикорскийИван ИльинГеоргий ГамовВладимир ЗворыкинБертольт БрехтСергей ДягилевНиколай БердяевВладимир СоловьевИван ПавловНиколай КондратьевНиколай ЕвреиновМихаил ОсоргинГерберт ГуверБертольд Брехт
теги
Справедливая РоссияГарвардский университет
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение