«27 февраля мы уехали из Донецка во второй раз. Я взяла собаку, сына и уехала. На этот раз насовсем», — рассказывает Ольга Иванцова, одна из организаторок группы помощи беженцам. Рассказываем, как устроены волонтерские организации, кто там работает и как люди объединяются против общей беды.

Беженцы оказываются в Москве и Московской области двумя путями: либо самостоятельно пересекают границы, либо с официально организованной эвакуацией. Последние могут получить от государства жилье, питание и доступ к медицине, а вот самоприбывшие люди остаются без помощи.

В крупных городах вроде Москвы и Петербурга правительство не устанавливает квот по размещению для приезжающих из Украины. «Пунктов временного размещения в Москве нет вообще, только в области. Москва беженцев официально не принимает, но самоприбывших здесь очень много », — рассказывает Юлия Селезнева, координатор благотворительных программ «Второго дыхания». Фонд «Второе дыхание» — это крупнейшая некоммерческая организация в России, занимающаяся сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды.

Кто становится волонтером?

Оказавшись в Москве, Ольга Иванцова столкнулась со всеми трудностями, с которыми сталкиваются беженцы и сразу начала искать группы помощи. Она нашла небольшую инициативную группу, которая помогала беженцам в разных городах России. Там Ольга познакомилась с многодетной мамой Марией Макеевой, которая помогла с теплой одеждой.

Помимо одежды, муж Марии достал ноутбук для сына Ольги, потому что тому нужно было продолжать удаленно учиться. А потом Ольга рассказала, что у нее большой опыт как организаторской, так и волонтерской деятельности, поскольку она уже занималась гуманитарной помощью.

Женщины объединились и создали свою инициативную волонтерскую группу. К ним присоединился айтишник Вадим Химченков. Он решил, что нужно сделать отдельный телеграм-канал с чат-ботом, найти помещение, где можно выдавать помощь, и волонтеров, которые будут это делать.

К проекту привлекли Викторию Полтихину — с самого начала спецоперации девушка вела канал информационной поддержки, рассказывая, где и как получить помощь в разных городах России. Так появился штаб помощи беженцам, который не оформлен ни как НКО, ни как фонд. У него даже нет названия, зато есть множество задач и тысячи людей, которым помогли.

Как только штаб начал работать, к четверке организаторов присоединилась актриса и телеведущая Кристина Дасарская. Многочисленные подписчики девушки смогли собрать сумму, на которую штаб смог закупить первые наборы с едой и самое необходимое.

К проекту сразу присоединился фонд «Второе дыхание», который стал помогать одеждой, бытовой химией и канцелярией.

Уже 28 февраля фонд открыл отдельную программу сбора помощи для беженцев. Одежда, обувь, средства гигиены и канцелярия отправляются волонтерской группе в Москве и еще в девять регионов России.

Большое помещение рядом с метро «Новослободская» Вадиму бесплатно предоставили друзья-предприниматели. В самой большой комнате стояли рейлы с одеждой и коробки с обувью. Была отдельная комната для детских игрушек, книжек и канцелярии. В третьей, самой маленькой комнатке хранились продуктовые базовые наборы: чай, масло, крупы, консервы, печенье. Теперь волонтерский фонд снова ищет помещение. Но несмотря на временное отсутствие помещения, волонтеры, которых в штабе около 300 человек, по-прежнему раздают одежду и продукты со склада временного хранения.

Никаких денежных сборов организаторы не устраивают, говорят, что изначально планировали помогать, кто чем может: « Мы вообще хотели, чтобы все, что мы делаем, было завязано не на деньгах , а в большей степени на помощи „по-соседски“. Вот у вас есть ненужная кофточка — вы принесли, а у кого‑то есть пачка карандашей — он принесет ее. Я вот вчера немного перебрала шкафы своих дочек и привезла пакет школьной одежды», — рассказывает Мария, собирая гуманитарные наборы с едой.

Штаб работает на выдачу четыре дня в неделю. Принимают только по записи. А чтобы записаться, нужно заполнить заявку через чат-бот. В самом начале заявки сразу появляется дисклеймер: