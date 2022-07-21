«27 февраля мы уехали из Донецка во второй раз. Я взяла собаку, сына и уехала. На этот раз насовсем», — рассказывает Ольга Иванцова, одна из организаторок группы помощи беженцам. Рассказываем, как устроены волонтерские организации, кто там работает и как люди объединяются против общей беды.
Беженцы оказываются в Москве и Московской области двумя путями: либо самостоятельно пересекают границы, либо с официально организованной эвакуацией. Последние могут получить от государства жилье, питание и доступ к медицине, а вот самоприбывшие люди остаются без помощи.
В крупных городах вроде Москвы и Петербурга правительство не устанавливает квот по размещению для приезжающих из Украины. «Пунктов временного размещения в Москве нет вообще, только в области. Москва беженцев официально не принимает, но самоприбывших здесь очень много», — рассказывает Юлия Селезнева, координатор благотворительных программ «Второго дыхания». Фонд «Второе дыхание» — это крупнейшая некоммерческая организация в России, занимающаяся сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды.
Кто становится волонтером?
Оказавшись в Москве, Ольга Иванцова столкнулась со всеми трудностями, с которыми сталкиваются беженцы и сразу начала искать группы помощи. Она нашла небольшую инициативную группу, которая помогала беженцам в разных городах России. Там Ольга познакомилась с многодетной мамой Марией Макеевой, которая помогла с теплой одеждой.
Помимо одежды, муж Марии достал ноутбук для сына Ольги, потому что тому нужно было продолжать удаленно учиться. А потом Ольга рассказала, что у нее большой опыт как организаторской, так и волонтерской деятельности, поскольку она уже занималась гуманитарной помощью.
Женщины объединились и создали свою инициативную волонтерскую группу. К ним присоединился айтишник Вадим Химченков. Он решил, что нужно сделать отдельный телеграм-канал с чат-ботом, найти помещение, где можно выдавать помощь, и волонтеров, которые будут это делать.
К проекту привлекли Викторию Полтихину — с самого начала спецоперации девушка вела канал информационной поддержки, рассказывая, где и как получить помощь в разных городах России. Так появился штаб помощи беженцам, который не оформлен ни как НКО, ни как фонд. У него даже нет названия, зато есть множество задач и тысячи людей, которым помогли.
Как только штаб начал работать, к четверке организаторов присоединилась актриса и телеведущая Кристина Дасарская. Многочисленные подписчики девушки смогли собрать сумму, на которую штаб смог закупить первые наборы с едой и самое необходимое.
К проекту сразу присоединился фонд «Второе дыхание», который стал помогать одеждой, бытовой химией и канцелярией.
Уже 28 февраля фонд открыл отдельную программу сбора помощи для беженцев. Одежда, обувь, средства гигиены и канцелярия отправляются волонтерской группе в Москве и еще в девять регионов России.
Большое помещение рядом с метро «Новослободская» Вадиму бесплатно предоставили друзья-предприниматели. В самой большой комнате стояли рейлы с одеждой и коробки с обувью. Была отдельная комната для детских игрушек, книжек и канцелярии. В третьей, самой маленькой комнатке хранились продуктовые базовые наборы: чай, масло, крупы, консервы, печенье. Теперь волонтерский фонд снова ищет помещение. Но несмотря на временное отсутствие помещения, волонтеры, которых в штабе около 300 человек, по-прежнему раздают одежду и продукты со склада временного хранения.
Никаких денежных сборов организаторы не устраивают, говорят, что изначально планировали помогать, кто чем может: «Мы вообще хотели, чтобы все, что мы делаем, было завязано не на деньгах, а в большей степени на помощи „по-соседски“. Вот у вас есть ненужная кофточка — вы принесли, а у кого‑то есть пачка карандашей — он принесет ее. Я вот вчера немного перебрала шкафы своих дочек и привезла пакет школьной одежды», — рассказывает Мария, собирая гуманитарные наборы с едой.
Штаб работает на выдачу четыре дня в неделю. Принимают только по записи. А чтобы записаться, нужно заполнить заявку через чат-бот. В самом начале заявки сразу появляется дисклеймер:
Беженцам нужно заполнить свои данные, рассказать, откуда и когда они приехали, где остановились, сколько членов семьи и какая помощь им требуется. И ждать звонка от волонтеров.
«Хотелось бы вернуться, но куда? Там ничего нет, все, пустое место»
Самоприбывших много по разным причинам. Те, кто планирует остаться в России, начинают заниматься документами, а это очень тяжелый процесс. Прибывшие украинцы могут получить либо статус беженца, либо временное убежище. Без этого они не могут ни устроить детей в школу или детские сады, ни найти работу.
Статус временного убежища делается в течение трех дней, и выдается он на год с возможностью продления. На деле этот процесс занимает гораздо больше времени, к тому же некоторые плохо пишут или говорят по-русски и из‑за этого не могут заполнить документы, а кто‑то просто не знает, какие документы нужны.
В штаб приходят в основном самоприбывшие. Многие из них подали заявки на выплаты в 10 тысяч рублей, но Ирина, беженка из Украины, говорит, что они не пришли даже тем, кто ждет с апреля. Она уехала из Мариуполя 18 мая вместе с мужем с двумя дочками: 18 лет и 1,5 года.
Женщина пришла в штаб помощи за детскими летними вещами, еще говорит, что очень нужна кроватка и посуды не хватает. С едой пока помогает брат, а устроиться на работу без документов нет возможности. «Мы пришли в фонд „Милосердие“, там нам помогли подать документы на статус временного убежища, а дальше будем подавать на гражданство, а что еще делать? Хотелось бы вернуться, но куда? Там ничего нет, все, пустое место», — говорит женщина.
Многим сложно начать выстраивать новый быт еще и из‑за эмоционального состояния неопределенности и веры, что все это вот-вот закончится, объясняет Ольга:
Каким образом помогают беженцам: от арт-терапии до устройства детей в школу
Вадим, Мария, Ольга и Виктория сразу решили, что будут стараться оказывать комплексную помощь. Их штаб на «Новослободской» был основным помещением, теперь волонтеры ищут новое. Бесперебойно работает телеграм-канал, через который беженцы получают помощь от штаба. Поток заявок на гуманитарную помощь в чат-боте увеличивается с каждым днем.
Когда штаб только открывался, организаторы рассчитывали помогать 30–50 семьям в неделю, но этот план почти сразу провалился. «Когда мы думали, что 50 семей — это будет пик, мы не знали, что когда‑нибудь сможем отгружать помощь 150–200 семьям в неделю», — рассказывает Мария. Так, за первый месяц волонтеры обработали 180 заявок, за второй — 380, а за 20 дней третьего месяца уже больше 450 заявок.
А еще в телеграм-канале есть ветка психологической помощи, где любой желающий может пообщаться с профессиональными психологами или послушать вебинар по диагностике и самопомощи при острых стрессовых состояниях. Ребята из фонда стараются поддерживать и волонтеров, которые им помогают. На днях запускают курс про выгорание от волонтерской деятельности.
Каждую неделю проводятся занятия группы арт-терапии, куда беженцев приглашают лепить, рисовать, делать коллажи — там у них есть возможность выговориться и эмоционально разрядиться. Волонтеры достают бесплатные билеты на культурные мероприятия, концерты или в музеи. Благодаря актрисе Кристине Дасарской фонд получил около сотни билетов в театр.
В канале есть чат по юридической помощи. Юристы-волонтеры создали памятку по получению статуса беженца и временного убежища в Москве и области. Отдельно желающие могут задать свои вопросы, юристы отвечают на них ежедневно.
В другом чате преподаватели московских школ проводят бесплатные занятия для детей беженцев, чтобы подтянуть их по учебе и подготовить к российской образовательной программе. А есть ветка, где люди могут искать и предлагать жилье, причем на самых разных условиях.
Сергей Богатырев, пенсионер из Москвы, не раз через группу помогал беженцам. В декабре прошлого года у него умерла мама, по наследству ему досталась квартира. Сергей планировал ее продать, но когда началась спецоперация, решил, что сможет помочь людям, предоставив им жилье: «Я увидел количество беженцев, которое буквально хлынуло на Россию. Я сказал Марии, что готов предоставить свою квартиру, если будет нужно». Прошло пару недель, Мария перезвонила и сообщила, что есть семья из шести человек, которым негде жить.
Сергей пустил жить семью бесплатно, и примерно с середины марта он активно ее поддерживает: «В России денег много, но денежный мешок не бесконечный, поэтому я считаю, что все должны помогать друг другу. Меня так воспитывали». На предоставлении жилья помощь Сергея не закончилась: он устроил детей в школу и до сих пор помогает решать вопрос с документами.
Как и чем можно помочь прямо сейчас?
Группа «Беженцы Москва и МО» нуждается в мужской одежде, спортивной обуви, школьных портфелях, канцелярии, учебных пособиях по российской школьной программе, школьной форме. Также можно присоединиться к команде волонтеров и помогать в разгрузке и распределении вещей.
С одеждой активно помогает фонд «Второе дыхание», волонтеры привозят в штаб необходимую одежду.
Также помогают комплексные центры социального обслуживания населения, социальные отделы храмов, профильные фонды, такие как «Ночлежка» и «Центр содействия реформе уголовного правосудия».
Можно помочь волонтерам организовать культурное мероприятие для подопечных или предоставить билеты. Одежду или предметы быта можно передавать через фонд «Второе дыхание». Одежду легко отправить в контейнеры фонда, их около 120 в Москве, по России 900 точек приема.
Если у вас нет возможности принести вещи, вы можете сделать пожертвование. На собранные деньги закупаются необходимые вещи и оплачивается их доставка в отдаленные регионы.