Число заболевших снова растет, в то время как страны снимают ограничения и отменяют масочный режим. Мы собрали информацию, актуальную на сегодняшний день.

За минувшую неделю в Италии зарегистрирован огромный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом: 132 274 новых зараженных в сутки, летальных исходов зарегистрировано около сотни, сообщает агентство ANSA со ссылкой на итальянский Минздрав. Это первый случай, когда число заболевших коронавирусом превысило февральские показатели этого года. Во Франции тоже преодолен внутренний рекорд: суточный прирост заболевших COVID-19 превысил 200 тысяч случаев. В Германии тоже наблюдается рост: за один день было зарегистрировано 130 тысяч новых зараженных. В России показатели заражения пока остаются относительно стабильными: регистрируется около 2000 случаев в день.

Антон Барчук Директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге

«Разумеется, происходит рост заболеваемости на фоне снятия всех ограничений. Это нормально. Главный индикатор того, что могут потребоваться новые меры, — это рост смертности и тяжелого течения заболевания.

Есть важный момент для понимания особенностей этой пандемии: коронавирус теперь всегда есть и будет.

В Италии сейчас заболело за сутки 130 тысяч человек и еще 94 человека погибло (данные за 6 июля, — Прим. ред). Это меньше, чем в предыдущие волны, тогда смертей было больше при сопоставимом и даже меньшем числе зараженных. Вакцинация или перенесенная болезнь защищает от тяжелого течения. Рост заражений в Европе — это плохо, но важно, что количество смертей и госпитализаций не растет. Во Франции зафиксировано 197 тысячи новых заболевших, но и население там больше. Очень сложно сравнивать страны по абсолютным числам, нужно сравнивать по населению, по возрастному составу. В любом случае числа смертей не сопоставимы с первой, второй и третьими волнами пандемии. Коронавирус неизбежен, самое главное — избежать высокой смертности. Сейчас открыли границы и многие ограничения сняты: что делать людям, которые собрались путешествовать в страны с высоким ростом заболеваемости ковидом? Можно посоветовать только продолжать путешествовать. Помимо ковида можно заразиться огромным количеством разных других инфекций. Просто сейчас к ним добавился коронавирус. На данный момент мы прошли острую фазу пандемии, когда было много незащищенных людей. И у них был довольно высокий риск умереть.

Задачи здравоохранения сводились не к тому, чтобы человек не заболел, а к тому, чтобы он вакцинировался и при встрече с вирусом не погиб.

Сейчас у нас совсем другая картина: в популяции переболели все. Практически невозможно найти на планете людей, которые не заразились или не вакцинировались. Поэтому сейчас, когда люди вокруг начинают заболевать, это совершенно не значит, что все начнут умирать или получат тяжелое течение болезни с огромным числом осложнений. Есть ли смысл соблюдать масочный режим в странах с высоким ростом заболеваемости? Все, кто хотят снизить риски заражения, могут, конечно, продолжать ходить в масках. Но, к сожалению, этот метод работает только в условиях, когда большинство людей тоже носит маски. Сейчас маска — это наименее эффективный способ из‑за того, что их не используют все. Волна коронавируса снова наступает, но страны, наоборот, снимают все ограничения, запускают туристические сферы. Почему? Основная задача всех мер по контролю за коронавирусом (закрытие границ, перевод сотрудников на удаленку, введение масочного режима) — это предотвращение смертности. Это попытка остановить не саму болезнь, а летальные исходы. Вакцинация тоже на это направлена.

Сейчас, когда сделано все возможное, новые дополнительные меры, чтобы изолировать людей, никакой пользы не принесут.