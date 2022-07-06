После разгрома Третьего рейха всему миру пришлось решать множество проблем с послевоенной Германией, большим бюрократическим аппаратом, военными преступниками. Мы разобрались, как номенклатура Третьего рейха ловко обходила законы о денацификации после завершения Второй мировой войны.

После окончания Второй мировой войны в Европе у ключевых фигур Третьего рейха начались крупные неприятности. Все, кто занимал значимый пост в государственном или партийном аппарате нацистской Германии, автоматически считались пособниками режима Гитлера; им грозили длительные сроки заключения, а в случае доказанного участия в конкретных преступлениях — наказания вплоть до смертной казни. Практиковались и другие меры — например, конфискация имущества или ограничение гражданских прав. Как отделить невиновных немцев от преступников? Естественно, наказание не должно было коснуться тех, кто тайно боролся против нацистского режима, предотвращал преступления и спасал жертв. Вот только как отделить агнцев от козлищ? Деятели немецкого Сопротивления во время войны по понятным причинам старались не оставлять улик. Поэтому победителям пришлось прибегнуть к простому, хотя и не слишком надежному методу — раздать анкеты населению и собрать документы, чтобы выяснить, кто участвовал в преступлениях, а кто спасал людей. Чем «отмывали» репутацию? Понятие «персильный документ» (Persilschein) появилось в Германии задолго до 1945 года. В рейхе призванный на военную службу юноша, оказавшись в казарме, должен был отправить домой свои гражданские вещи. Часто для этого использовались картонные коробки из‑под популярного моющего средства «Персил». Поэтому армейские остряки стали именовать «персильными документами» призывные повестки. Но в послевоенной Германии смысл понятия полностью изменился. Теперь так называли свидетельства, позволявшие человеку «отмыть» свою репутацию и избежать всяческих наказаний и ограничений. «Отмывающие удостоверения» — такой перевод на русский язык был бы точнее. Как проходила денацификация Конечно, судьба чиновников Третьего рейха во многом зависела от той части Германии, в которой они оказались в конце войны. Хотя процесс денацификации проходил во всех оккупационных зонах, наиболее тщательным и последовательным он оказался в советской и американской, то есть на востоке и юге страны.

В американской оккупационной зоне в марте 1946 года был принят закон «Об освобождении от национал-социализма и милитаризма», в соответствии с которым все немцы старше шестнадцати лет должны были заполнить специальную анкету.

Эти анкеты проверялись специальными уполномоченными, и человек зачислялся в одну из категорий — от «главных виновных» до «незапятнанных». При этом целые категории лиц, такие как партийные функционеры, судьи и чиновники, считались виновными по умолчанию. Однако они могли снять с себя обвинения, предоставив необходимые доказательства — например, оправдывающее их свидетельство одного из «незапятнанных». Именно эти свидетельства и стали называться «отмывающими удостоверениями». Как нацисты добывали обеляющие документы? Как это нередко бывает, после первоначального замешательства наиболее сообразительные граждане начали искать возможность обзавестись подобными свидетельствами. На первых порах это было не так‑то просто, но вскоре количество документов стало расти, как снежный ком. Принцип был прост: человек, «отмывший» свою репутацию в глазах оккупационных властей, мог теперь и сам выписывать «отмывающие удостоверения».

В результате появлялись целые каскады и эстафеты документов. Одним словом, в Интернете эти бумаги не продавались только из‑за его отсутствия в середине ХХ века. В книге «Ведомство и его прошлое», посвященной немецким дипломатам Третьего рейха и послевоенной ФРГ, группа современных германских историков приводит массу ярких примеров «отбеливания» репутаций.

Многие значимые деятели Министерства иностранных дел, активно участвовавшие в преступлениях Третьего рейха, смогли в результате уйти от какой бы то ни было ответственности.

Немецкий МИД как фабрика по производству паспортов хороших немцев Одним из самых характерных примеров была деятельность Ганса Шредера, который во время Второй мировой войны возглавлял кадровую службу германского МИД. Вступивший в ряды Национал-социалистической партии в 1933 году, он сделал блистательную карьеру, однако в то же время саботировал наиболее одиозные указания своего начальства и спас некоторых коллег-дипломатов от ареста. Это позволило ему после войны избежать наказания. Вскоре Шредер превратился в настоящую машину по производству «отмывающих удостоверений». В частном порядке он сказалConze E., Frei N., Hayes P., Zimmermann M. Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik. München, 2012. S. 345-346. одному из бывших коллег:

«Знаешь, это просто смешно. Раньше все хотели, чтобы я засвидетельствовал их верность партии. Теперь я должен подтверждать, что они всегда были против нее! Я еще не отказал никому».