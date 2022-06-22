Случаев заражения обезьяньей оспой в Европе все больше, а неизвестный гепатит оказался довольно опасным для детей: уже есть сообщения о летальных исходах. Мы поговорили с экспертами и попытались разобраться, чем нам все это грозит.

Павел Житов Педиатр сети клиник доказательной медицины DocDeti

Откуда взялась обезьянья оспа и как много зараженных? Возбудитель заболевания обезьяньей оспы (monkeypox) — вирус из семейства Poxviridae. К этому семейству относится натуральная оспа (smallpox), которую человечество успешно ликвидировало в 1977 году. К ним совершенно никакого отношения не имеет ветряная оспа, она же ветрянка. Fun fact: это вообще вирус герпеса. Вирус обезьяньей оспы впервые был обнаружен в 1950-х годах у больных обезьян в Африке. В 1970-х годах впервые были зарегистрированы 59 случаев заболевания у человека также на африканском континенте. Летальность тогда составляла 17%. Периодически возникали вспышки в Африке — во время них количество заболевших превышало сотню человек. В 2003 году оспа обезьян проникла в США, виновниками были случайно завезенные грызуны. Тогда заразилось свыше семидесяти человек. 7 мая 2022 года был подтвержден первый случай оспы обезьян в Великобритании.

В июне сообщалось о 2662 заболевших в пятидесяти шести странах.

Это первый прецедент такого распространения вируса оспы обезьян в Европе. Заболевших в России пока нет. Кто в зоне риска? Рискуют медицинские работники, которые впервые видят эту сыпь при жалобах больного. Посетители стран, где зарегистрирована вспышка — тоже: но только в том случае, если путешественники планируют практиковать секс на одну ночь или иные тесные контакты с людьми, чей статус заболевания неизвестен. В большинстве случаев зараженными оказываются молодые мужчины, которые имели секс с мужчинами, и судя по всему, были связаны с посещениями тематических вечеринок. Сообщений о смертельных исходах нет. В развитых странах вообще не было ни одного смертельного случая. Как передается вирус? Люди заражаются при контактах с телесными жидкостями и высыпаниями на теле, также через животных и при укусах. Воздушно-капельным путем вирус передается очень слабо. Заразность невысокая. Для того, чтобы заразиться воздушно-капельным путем, требуется длительный контакт буквально лицом к лицу.

Отсюда вывод: ночь, проведенная с зараженным человеком, у которого нет видимых симптомов, может привести к заражению.

Как протекает болезнь? Большинство случаев протекает бессимптомно. Инкубационный период может быть от 5 до 21 дня, в большинстве случаев он занимает от шести до тринадцати дней. У заболевших основными симптомами были характерные высыпания, повышение температуры тела, озноб, выраженное недомогание, увеличение лимфоузлов, головные и мышечные боли. Сыпь обычно появляется через 1-4 дня после начала лихорадки. Высыпания сначала появляются на туловище, затем распространяются на другие части тела, включая ладони и подошвы. Сыпь бывает более концентрированной на лице и конечностях, появляется на слизистых оболочках полости рта, глаз и половых органов. Высыпания на теле выглядят как пятна, потом они становятся папулами, пузырьками или гнойничками, через 2-3 недели засыхают, покрываются корочками и отпадают. Количество высыпаний может быть от нескольких штук до нескольких тысяч. В большинстве случаев заболевание проходило самостоятельно в течение 2-4 недель. Дети более склонны к тяжелому течению заболевания. Помогает ли вакцинация от оспы обезьян? А если человек переболел ветряной оспой, у него есть иммунитет? Вакцинация против натуральной оспы, которая проводилась в разных регионах мира главным образом до 1982 года, снижает риск заболевания или тяжелого его течения, но со временем ее эффективность снижается.

По данным исследований, эффективность вакцины против натуральной оспы для предотвращения оспы обезьян составляет около 85%.

Большинство людей младше 40-50 лет, в том числе в России, не получало вакцину против натуральной оспы. Уже есть изобретённая вакцина именно против обезьяньей оспы. Но заболевание распространяется очень медленно и сейчас нет необходимости прививаться против оспы обезьян никакой из вакцин. Для предотвращения распространения в очагах проводится так называемая круговая вакцинация (ring/circle) контактов человека, который подозревается или заражен оспой обезьян. Ветряная оспа не имеет отношения к оспе обезьян, поэтому никакой защиты ни перенесенная ветрянка, ни вакцина от нее не несет.

Екатерина Кирюшина педиатр детской клиники доказательной медицины DocDeti.

Новый гепатит у детей: что мы о нем знаем? 5 апреля Великобритания впервые сообщила о нескольких случаях острого тяжелого гепатита неясного происхождения среди детей на территории страны. 15 апреля сообщение о вспышке появилось на сайте ВОЗ. 21 апреля ВОЗ сообщил о 169 случаях заболевания в 11 странах европейского и в одной стране американского региона. 10 мая Pan-American Health Organization опубликовала данные, что зарегистрировано 348 вероятных случаев заболевания в 21 стране, при этом 26 детям потребовалась трансплантация печени. ECDC сообщает о 450 случаях в мире.

ВОЗ сообщает о 650 заболевших детях гепатитом неизвестного происхождения в 33 странах.



По данным Роспотребнадзора, в России случаев нового гепатита не выявлено. Видимо, подобные случаи наблюдались и раньше: CDC сообщает о 5 детях с гепатитом в детской больнице в Алабаме в октябре–ноябре 2021 года. Насколько новый гепатит опасен? В каком возрасте ребенок наиболее уязвим? Неизвестным гепатитом болели дети в возрасте от 1 месяца до 16 лет, но чаще — от 2 до 5 лет. В большинстве случаев требовалось стационарное лечение, в том числе в специализированных отделениях. 17 детям, по данным ВОЗ, или 26 детям, по данным PAHO, потребовалась пересадка печени. Сообщается об 11 смертях. Как распознать симптомы? Самые частые симптомы — желтуха и значительное повышение трансаминаз (печеночных ферментов). Нередко заболевание начинается со рвоты, поноса, болей в животе и общего недомогания. Лихорадки в большинстве случаев у пациентов не было. Что вызывает поражение печени у детей? Аденовирус 41 — вирус, который вызывает обычные кишечные инфекции у детей и, как правило, не дает такой клинической картины и тяжести заболевания. Возможно, дети стали более восприимчивы к аденовирусу, потому что реже сталкивались с ним во время пандемии.

Еще одна гипотеза говорит об увеличенном риске поражений печени у детей, перенесших COVID-19.