Случаев заражения обезьяньей оспой в Европе все больше, а неизвестный гепатит оказался довольно опасным для детей: уже есть сообщения о летальных исходах. Мы поговорили с экспертами и попытались разобраться, чем нам все это грозит.
Педиатр сети клиник доказательной медицины DocDeti
Откуда взялась обезьянья оспа и как много зараженных?
Возбудитель заболевания обезьяньей оспы (monkeypox) — вирус из семейства Poxviridae. К этому семейству относится натуральная оспа (smallpox), которую человечество успешно ликвидировало в 1977 году.
К ним совершенно никакого отношения не имеет ветряная оспа, она же ветрянка. Fun fact: это вообще вирус герпеса.
Вирус обезьяньей оспы впервые был обнаружен в 1950-х годах у больных обезьян в Африке. В 1970-х годах впервые были зарегистрированы 59 случаев заболевания у человека также на африканском континенте. Летальность тогда составляла 17%. Периодически возникали вспышки в Африке — во время них количество заболевших превышало сотню человек. В 2003 году оспа обезьян проникла в США, виновниками были случайно завезенные грызуны. Тогда заразилось свыше семидесяти человек.
7 мая 2022 года был подтвержден первый случай оспы обезьян в Великобритании.
Это первый прецедент такого распространения вируса оспы обезьян в Европе.
Заболевших в России пока нет.
Кто в зоне риска?
Рискуют медицинские работники, которые впервые видят эту сыпь при жалобах больного. Посетители стран, где зарегистрирована вспышка — тоже: но только в том случае, если путешественники планируют практиковать секс на одну ночь или иные тесные контакты с людьми, чей статус заболевания неизвестен.
В большинстве случаев зараженными оказываются молодые мужчины, которые имели секс с мужчинами, и судя по всему, были связаны с посещениями тематических вечеринок.
Сообщений о смертельных исходах нет. В развитых странах вообще не было ни одного смертельного случая.
Как передается вирус?
Люди заражаются при контактах с телесными жидкостями и высыпаниями на теле, также через животных и при укусах. Воздушно-капельным путем вирус передается очень слабо. Заразность невысокая. Для того, чтобы заразиться воздушно-капельным путем, требуется длительный контакт буквально лицом к лицу.
Как протекает болезнь?
Большинство случаев протекает бессимптомно. Инкубационный период может быть от 5 до 21 дня, в большинстве случаев он занимает от шести до тринадцати дней.
У заболевших основными симптомами были характерные высыпания, повышение температуры тела, озноб, выраженное недомогание, увеличение лимфоузлов, головные и мышечные боли. Сыпь обычно появляется через 1-4 дня после начала лихорадки.
Высыпания сначала появляются на туловище, затем распространяются на другие части тела, включая ладони и подошвы. Сыпь бывает более концентрированной на лице и конечностях, появляется на слизистых оболочках полости рта, глаз и половых органов. Высыпания на теле выглядят как пятна, потом они становятся папулами, пузырьками или гнойничками, через 2-3 недели засыхают, покрываются корочками и отпадают. Количество высыпаний может быть от нескольких штук до нескольких тысяч. В большинстве случаев заболевание проходило самостоятельно в течение 2-4 недель. Дети более склонны к тяжелому течению заболевания.
Помогает ли вакцинация от оспы обезьян? А если человек переболел ветряной оспой, у него есть иммунитет?
Вакцинация против натуральной оспы, которая проводилась в разных регионах мира главным образом до 1982 года, снижает риск заболевания или тяжелого его течения, но со временем ее эффективность снижается.
Большинство людей младше 40-50 лет, в том числе в России, не получало вакцину против натуральной оспы. Уже есть изобретённая вакцина именно против обезьяньей оспы. Но заболевание распространяется очень медленно и сейчас нет необходимости прививаться против оспы обезьян никакой из вакцин.
Для предотвращения распространения в очагах проводится так называемая круговая вакцинация (ring/circle) контактов человека, который подозревается или заражен оспой обезьян.
Ветряная оспа не имеет отношения к оспе обезьян, поэтому никакой защиты ни перенесенная ветрянка, ни вакцина от нее не несет.
педиатр детской клиники доказательной медицины DocDeti.
Новый гепатит у детей: что мы о нем знаем?
5 апреля Великобритания впервые сообщила о нескольких случаях острого тяжелого гепатита неясного происхождения среди детей на территории страны. 15 апреля сообщение о вспышке появилось на сайте ВОЗ.
21 апреля ВОЗ сообщил о 169 случаях заболевания в 11 странах европейского и в одной стране американского региона. 10 мая Pan-American Health Organization опубликовала данные, что зарегистрировано 348 вероятных случаев заболевания в 21 стране, при этом 26 детям потребовалась трансплантация печени. ECDC сообщает о 450 случаях в мире.
По данным Роспотребнадзора, в России случаев нового гепатита не выявлено.
Видимо, подобные случаи наблюдались и раньше: CDC сообщает о 5 детях с гепатитом в детской больнице в Алабаме в октябре–ноябре 2021 года.
Насколько новый гепатит опасен? В каком возрасте ребенок наиболее уязвим?
Неизвестным гепатитом болели дети в возрасте от 1 месяца до 16 лет, но чаще — от 2 до 5 лет. В большинстве случаев требовалось стационарное лечение, в том числе в специализированных отделениях. 17 детям, по данным ВОЗ, или 26 детям, по данным PAHO, потребовалась пересадка печени. Сообщается об 11 смертях.
Как распознать симптомы?
Самые частые симптомы — желтуха и значительное повышение трансаминаз (печеночных ферментов). Нередко заболевание начинается со рвоты, поноса, болей в животе и общего недомогания. Лихорадки в большинстве случаев у пациентов не было.
Что вызывает поражение печени у детей?
Аденовирус 41 — вирус, который вызывает обычные кишечные инфекции у детей и, как правило, не дает такой клинической картины и тяжести заболевания. Возможно, дети стали более восприимчивы к аденовирусу, потому что реже сталкивались с ним во время пандемии.
Ученые пока не удовлетворены ни одной из этих гипотез и продолжают работу. Всех заболевших детей проверяли на гепатиты А, B, C, D, E — и ничего не было обнаружено. Однако был выявлен аденовирус как минимум в 74 случаях.
У 19 пациентов был обнаружен и SARS-CoV-2, и аденовирус. Также врачи узнавали все о статусе вакцинации против COVID-19, международных поездках, личных привычках — никакой закономерности между пациентами до сих пор не выявлено.
ВОЗ, американский и европейский CDC активно работают с этой вспышкой: ищут причины болезни, чтобы научиться ее предотвращать. Нам остается ждать новой информации и не поддаваться панике (мы понимаем, что после «вспышки нового вируса в Ухани» это может быть сложно, но пока поводов правда нет).
Какие тесты должны проводить педиатры, если есть подозрение, что у ребенка неизвестный гепатит?
Врачам важно помнить о вспышке и предлагать пациентам с желтухой и повышением печеночных ферментов также тестирование на аденовирус.
Что могут делать родители и когда обращаться к врачу?
Для родителей советы привычные: сохранять спокойствие, помнить о признаках воспаления печени — высокая температура, усталость, потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в животе, темная моча, светлый кал, боль в суставах, желтуха (пожелтение кожи).
При появлении подобных симптомов сразу обратиться к врачу. Очень важно своевременно вакцинировать и ревакцинировать ребенка. Конечно же, нужно соблюдать меры профилактики, которым нас научили два года жизни при пандемии.