Мы подобрали несколько волонтерских проектов, с которыми приятно немного улучшить мир. Бегать марафоны, или очищать реки, помогать людям, или спасать животных — и все это на улицах Москвы.
Помочь тем, кому трудно выйти из дома
Социальный проект «ПомощьРядом» и «Яндекс Go» организуют поездки для подопечных фондов, которым сложно передвигаться. Им всегда нужны волонтеры. «ПомощьРядом» работает как агрегатор — на сайте 90 фондов, подопечным которых всегда нужны свободные руки: помочь добраться до такси или составить компанию для похода в парк. В России не самая доступная среда для маломобильных людей, поэтому им часто бывает сложно даже выйти из дома. В волонтерах нуждаются все, особенно взрослые люди.
Очистить пруды и реки
Акция «Вода России» объединяет 85 регионов страны и почти 7 миллионов человек. Вы можете выбрать любой приглянувшийся вам водоем для того, чтобы прибраться, или присоединиться к текущим мероприятиям. На карте Москвы на волонтерском сайте появляются GPS-координаты мероприятий по очистке прудов и рек.
В месяц анонсируется от 2 до 6 событий. К любому мероприятию легко присоединиться, просто придя на место сбора. Любые вопросы можно уточнить по ссылке у регионального представителя города Москвы, позвонив или написав на электронную почту.
Избавиться от лишних вещей
Свопы — это бескорыстный обмен, или раздача ненужных вещей. Чаще всего участники свопа раздают неподошедшую, или надоевшую одежду. Иногда свопы бывают тематическими: раздают только книги, или цветы, или косметику. Ближайший городской своп организует Центр Творческих индустрий «Фабрика». Один из самых крупных московских свопов прошел во дворе «Стрелки»: собралось свыше сотни гостей. Многие владельцы ресторанов и баров с удовольствием предоставляют помещение для своп-вечеринок.
Основные правила свопа не меняются: обмен происходит на безвозмездной основе. И это не барахолка с порванными или потертыми вещами — вся одежда должна быть в таком состоянии, что ее можно спокойно отдать хорошей подруге.
Помочь животным в приютах
Большое волонтерское движение «ПогуляйСобаку» — это возможность животному выбраться на природу из приюта, а волонтеру — хорошо провести время. Кураторы организовывают выезды к животным по всей карте Подмосковья.
Фонд помощи бездомным животным «Лесной Приют» в Москве открыт для волонтеров все выходные. Собакам нужны прогулки и социализация, а для посетителей важно соблюдать правила приюта. Волноваться не нужно: вас всегда проинструктирует куратор животного, даст совет и поможет.
На ВДНХ можно гулять с собаками из приюта «Красная сосна». Приют дает также возможность стать опекуном понравившегося животного: вы можете с ним проводить больше времени, привозить угощение, отводить в клинику.
Приют «Ласковый зверь» на севере Москвы тоже очень нуждается в волонтерах и не только для выгула собак, но и для социализации щенков, уборки кошачьих домиков, транспортировки животных. Если вы планируете приехать в первый раз, важно согласовать свое посещение с кураторами, созвонившись или написав в мессенджере.
Пообщаться с собаками можно даже не уезжая далеко от центра: фестиваль «Собаки в городе» пройдет 25 июня в Гончаровском парке. На фесте можно будет познакомится с волонтерами и их подопечными, поиграть с собаками, поучаствовать в мастер-классах и благотворительном маркете. Это мероприятие для решительных: если вы собираетесь взять собаку из приюта, то на этот фестиваль привезут псов в поисках дома: если вы хотите взять себе собаку, это идеальный шанс.
Помогать, занимаясь спортом
Благотворительный фонд «Больше, чем можешь» привлекает внимание к людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, развивает инклюзию и устраивает благотворительные марафоны. Благодаря фонду, люди с разными физическими возможностями тренируются вместе и участвуют в спортивных соревнованиях. Стать волонтером и помочь просто: нужно заполнить анкету или принять участие в забеге, записавшись на тренировку.
А если вы чувствуете себя в форме, то можно зарегистрироваться на ближайший московский полумарафон 26 июня на Воробьевых горах. Дистанции для забега: 5, 10 и 21 километр. Спортивные события еженедельно проходят в разных форматах, например, 21 июня можно встретить рассвет на набережных Москвы.
Фонд также создал интересный формат экскурсий для любителей спорта: «Беговые Экскурсии». Кураторы разработали несколько маршрутов: по территории ВДНХ, по беговой трассе вокруг спортивного комплекса «Лужники», по Садовому кольцу, вокруг Кремля и Китай-города.
Экскурсии проводятся с использованием радиогидов, что позволяет участникам хорошо слышать экскурсовода. Бег проходит в комфортном для всех темпе. Деньги от продажи билетов на экскурсии идут в фонд, на них проводятся тренировки с тренерами-реабилитологами, приобретаются специализированные беговые коляски.