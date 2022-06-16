Мы подобрали несколько волонтерских проектов, с которыми приятно немного улучшить мир. Бегать марафоны, или очищать реки, помогать людям, или спасать животных — и все это на улицах Москвы.

Помочь тем, кому трудно выйти из дома

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Социальный проект «ПомощьРядом» и «Яндекс Go» организуют поездки для подопечных фондов, которым сложно передвигаться. Им всегда нужны волонтеры. «ПомощьРядом» работает как агрегатор — на сайте 90 фондов, подопечным которых всегда нужны свободные руки: помочь добраться до такси или составить компанию для похода в парк. В России не самая доступная среда для маломобильных людей, поэтому им часто бывает сложно даже выйти из дома. В волонтерах нуждаются все, особенно взрослые люди. Очистить пруды и реки

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Акция «Вода России» объединяет 85 регионов страны и почти 7 миллионов человек. Вы можете выбрать любой приглянувшийся вам водоем для того, чтобы прибраться, или присоединиться к текущим мероприятиям. На карте Москвы на волонтерском сайте появляются GPS-координаты мероприятий по очистке прудов и рек. В месяц анонсируется от 2 до 6 событий. К любому мероприятию легко присоединиться, просто придя на место сбора. Любые вопросы можно уточнить по ссылке у регионального представителя города Москвы, позвонив или написав на электронную почту. Избавиться от лишних вещей

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Свопы — это бескорыстный обмен, или раздача ненужных вещей. Чаще всего участники свопа раздают неподошедшую, или надоевшую одежду. Иногда свопы бывают тематическими: раздают только книги, или цветы, или косметику. Ближайший городской своп организует Центр Творческих индустрий «Фабрика». Один из самых крупных московских свопов прошел во дворе «Стрелки»: собралось свыше сотни гостей. Многие владельцы ресторанов и баров с удовольствием предоставляют помещение для своп-вечеринок. Основные правила свопа не меняются: обмен происходит на безвозмездной основе. И это не барахолка с порванными или потертыми вещами — вся одежда должна быть в таком состоянии, что ее можно спокойно отдать хорошей подруге. Помочь животным в приютах

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Большое волонтерское движение «ПогуляйСобаку» — это возможность животному выбраться на природу из приюта, а волонтеру — хорошо провести время. Кураторы организовывают выезды к животным по всей карте Подмосковья.

Фонд помощи бездомным животным «Лесной Приют» в Москве открыт для волонтеров все выходные. Собакам нужны прогулки и социализация, а для посетителей важно соблюдать правила приюта. Волноваться не нужно: вас всегда проинструктирует куратор животного, даст совет и поможет. На ВДНХ можно гулять с собаками из приюта «Красная сосна». Приют дает также возможность стать опекуном понравившегося животного: вы можете с ним проводить больше времени, привозить угощение, отводить в клинику. Приют «Ласковый зверь» на севере Москвы тоже очень нуждается в волонтерах и не только для выгула собак, но и для социализации щенков, уборки кошачьих домиков, транспортировки животных. Если вы планируете приехать в первый раз, важно согласовать свое посещение с кураторами, созвонившись или написав в мессенджере. Пообщаться с собаками можно даже не уезжая далеко от центра: фестиваль «Собаки в городе» пройдет 25 июня в Гончаровском парке. На фесте можно будет познакомится с волонтерами и их подопечными, поиграть с собаками, поучаствовать в мастер-классах и благотворительном маркете. Это мероприятие для решительных: если вы собираетесь взять собаку из приюта, то на этот фестиваль привезут псов в поисках дома: если вы хотите взять себе собаку, это идеальный шанс. Помогать, занимаясь спортом

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