С января по март 2022 года в России зафиксировано 482,5 тысячи преступлений, которые совершили дети или подростки от 11 до 18 лет. Однако прежде, чем отправиться в колонию, у них есть шанс на исправление в специальных учебно-воспитательных учреждениях. И важнейшую роль в спецучреждении играет медиатор, который обучает подростков и педагогов медиации споров.

Я живу в Москве, мне 55 лет. Я работала учителем в школе, но примерно 15 лет назад решила сменить профессию. Я пошла учиться медиации в московскую некоммерческую организацию «Научно-методический центр медиации и права». На тот момент я ничего не знала об этой сфере деятельности, но начала изучать, и мне захотелось стать специалистом в области разрешения споров. У нас были очень хорошие преподаватели из Германии и обширный интересный курс.

Специалист-медиатор не дает советов и не принимает за человека никаких решений. Он дает возможность конфликтующим сторонам самим найти способ разрешения конфликта. Это принципиальное отличие медиации от других способов разрешения споров.

В нашем обществе слишком много оценочности. Все начинается еще в детстве, когда образовательная система ставит отметки, а люди комментируют действия друг друга словами вроде «ты не прав». Мне захотелось попробовать себя в той сфере, где не нужно никому ставить оценки, а нужно просто дать людям возможность услышать друг друга и понять, а дальше они сами справятся. Я решила, что медиация нравится мне больше, чем работа в образовательной системе.

Как работает система СУВУ для подростков с девиантным поведением

СУВУ (Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением. — Прим. ред.) бывают закрытого и открытого типа. В учреждение открытого типа ребенок попадает, если родители не справляются со своими обязанностями. У ребенка в учреждениях отрытого типа есть ограничения, но его образ жизни за стенами не контролируется. Закрытое учреждение создано для детей, которые нарушили закон и направляются туда по приговору суда. Чем это хорошо для ребенка? Он попадает не в колонию, а в образовательную организацию и если он будет там находиться до окончания школы, то его аттестат ничем не будет отличаться от обычного школьного.

Жизнь в закрытом СУВУ не отличается от жизни в интернате. Но помимо общих школьных предметов, воспитанники получают профессию. Детей обучают швейному делу, садоводству, они могут выбрать профессии каменщика, или слесаря. В СУВУ есть мастерские и преподаватели. Это помогает выпускникам найти себе работу после возвращения домой. Поэтому, кстати, СУВУ еще называют училищем.

В СУВУ есть средняя и старшая школа, мальчики и девочки с 11 до 18 лет обучаются раздельно. Из 17 федеральных СУВУ — только 2 для девочек и 15 для мальчиков. Сколько ребенок будет находится в этой системе, определяет суд. Все выпускники СУВУ сдают ОГЭ и ЕГЭ. Некоторые ребята даже просят продлить свое время пребывания в спецучреждении, чтобы например, сдать ЕГЭ вместе со всеми, не возвращаясь в школу.

У детей в СУВУ есть определенные ограничения и режим. У учащихся нет возможности передвигаться свободно, где они захотят, и свободно выходить за пределы территории. У каждой группы есть учителя, классные руководители, специальные воспитатели, которые работают с детьми после уроков. Дети всегда находятся под контролем. Воспитатель — это наставник. Его основная роль — помочь ребенку вернуться к нормальной жизни. Ночью с детьми тоже остаются воспитатели.

В СУВУ есть комнаты, где могут жить 3–4 ребенка, а есть большие спальни, в которых может быть 20–25 человек. У каждого воспитанника есть кровать, тумбочка, место в шкафу. Телефоны запрещены, но в определенное время можно сделать звонок домой. К детям могут приехать родители, близкие.

Как медиаторы обучают разрешать конфликтные ситуации

Мы работаем в СУВУ с 2015 года. На сегодняшний день во всех 17 федеральных СУВУ созданы службы медиации. Когда я говорю «мы» — я имею в виду нашу команду медиаторов. Я ведь не одна веду поддерживающие мероприятия по медиации в СУВУ, сейчас в нашем отделе четыре специалиста-аналитика. Мы связываемся с координатором, или он может позвонить нам, проконсультироваться, особенно если это конфликт ребенка и взрослого. Это наиболее сложный тип конфликтов.

Приведу пример нашей работы по обучению разрешать споры. Мы придумываем ситуацию и обсуждаем с ребятами — как правильно разрешить конфликт. Например: учитель на уроке спросил ребенка, тот ему грубо ответил, учитель сделал ему замечание в строгой форме, ученик перешел на ненормативную лексику и выскочил из класса.

Ребятам нужно было найти вариант разрешения конфликтной ситуации: например, они посчитали правильным, чтобы учитель предложил ребенку личную беседу. В процессе каждый из детей проговаривал, что чувствует по поводу этой ситуации и почему она важна лично для него. Дети также предложили привлечь нейтрального посредника, например, медиатора или психолога, который помог бы разрешить конфликт.

Дети часто говорят, что им важно быть выслушанными взрослыми людьми. Даже если человек делает ошибку, у нас никогда нет разговора о том, что это ошибка. Каждая точка зрения имеет право на существование, и часто нет необходимости давать ей какую‑то оценку.

Как завершаются конфликты при помощи медиации

В спецучреждениях между детьми возникают самые разные конфликты. Подростки могут переходить на ненормативную лексику, вести себя агрессивно. В СУВУ попадают дети, в жизни которых произошло страшное событие. Их не поддержала семья, у них не было значимого человека. Одна история особенно сильно меня затронула, она произошла между двумя девочками-старшеклассницами. В СУВУ есть отряды, в каждом отряде есть капитан, вроде старосты класса. В одном из отрядов между девочкой-капитаном, назовем ее Лизой, и другой девочкой, Катей, произошел конфликт, который длился около года. Кате было сложно подчиняться, поэтому между ними всегда происходили стычки: начинались ссоры с криками, оскорблениями. Воспитатели обратились к нам за помощью.

Мы провели конфиденциальную беседу с обеими девочками. Это значит, что все сказанное не передавалось ни воспитателям, ни педагогам. Единственное, что мы сделали по договоренности с девочками, — рассказали о принятых ими решениях.

Мы попросили Лизу и Катю рассказать о произошедшем. Важно было услышать, как каждая из них видит ситуацию, и определить, какие конкретно темы их особенно волнуют. Каждая из них сказала, что важна поддержка, доверие и уважение. Мы обсудили то, как бы они хотели разрешить конфликт. И самое интересное — они не противоречили друг другу. Из разговора стало понятно, что Кате важно, чтобы замечания были вежливыми и отношение было на равных.

Лиза объяснила, что не пыталась командовать, но пыталась навести порядок. Девочки поняли друг друга и помирились.

В конце встречи Лиза повернулась к Кате и сказала: «Прости меня, пожалуйста, я не думала, что на тебя это так повлияет. Возможно, я действительно была слишком резкой». Катя тоже извинилась.