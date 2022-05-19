Мы поговорили с книжным журналистом Эдуардом Лукояновым о квинтэссенции отчаяния: неподцензурной поэзии, переосмысляющей опыт исторической травмы. Над такими материалами стоило бы ставить триггер ворнинг, но мы не будем этого делать.

Эдуард Лукоянов книжный журналист

Необходимое предуведомление — Сейчас ведется много праздных бесед об утешительной функции искусства в целом и литературы в частности. Но как человек, профессионально работающий в том числе и с художественными текстами, я раз за разом убеждаюсь в том, что искусство, к сожалению, особенно охотно и продуктивно передает наиболее разрушительные образы и идеи. Но также я верю в то, что даже поэзия в лучших своих проявлениях становится формой диалога между людьми, и ее внимательный слушатель будет вознагражден качественно новым опытом. Этот опыт необязательно будет утешительным. Авторы, о которых идет речь, выбраны по одному объединяющему принципу: они работали (а один из них продолжает работать) с исторической травмой осознанно, на интеллектуальном, а не аффективном уровне. Надеюсь, их произведения помогут кому‑то оценить свое состояние прямо сейчас, когда катастрофа отчетливо зияет из каждого окна (дома или браузера). Ирония и трагедия. «Война не завершается победой»: Борис Слуцкий, Ян Сатуновский

«Война не завершается победой» — таково общее место в творчестве многих советских поэтов-фронтовиков, которым довелось не только принять участие в боевых действиях, но и уцелеть. Говоря о «мирной жизни» в послевоенном Союзе, не стоит забывать, что в реальности она имела мало общего с идиллической картинкой, вошедшей в массовое сознание. В действительности неотъемлемой частью городского пейзажа стали многочисленные калеки, не нашедшие себя в новой жизни. Тогда же в повседневной русской речи появилось жестокое слово «самовар» в значении «инвалид с ампутированными конечностями». Разоренное войной государство не могло им помочь, поэтому проблему решили методами радикальными и характерными для той эпохи: 23 июля 1951 года Верховный Совет издал указ «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами». Выполняя это распоряжение, советская милиция задерживала десятки тысяч человек по всей стране. Из них, если верить документам, порядка 70% были инвалидами войны, которые подлежали выселению за городскую черту. Изувеченное тело человека, ставшее закономерным итогом-продолжением войны, стало одним из важнейших образов в стихах Бориса Слуцкого, одного из крупнейших, на мой взгляд, поэтов ХХ века. Так, в стихотворении «Баня» (1960) через телесную наготу обнаруживается нагота душевная: шрамы и отсутствие конечностей сообщают куда больше, чем ордена, которые «сдают вахтерам» на входе («Там по рисунку каждой травмы / Читаю каждый вторник я / Без лести и обмана драмы / Или романы без вранья»). Видимость, осязаемость трагедии раз за разом оказывается в стихах Слуцкого важнее любых иных свидетельств. Поэт сам вернулся с войны инвалидом второй группы — после тяжелой контузии он страдал от хронических головных болей. Но от положенной пенсии он отказался — его страдания были невидимы, в отличие от страданий большинства из тех, кто вместе с ним раз в год сидел в очереди на медкомиссию. Наиболее прямо эта позиция выражена в следующем хрестоматийном стихотворении с двусмысленным заглавием «Песня»: Поет калека, что эпоха

такая новая пришла,

что никому не будет плохо,

и не оставят в мире зла, и обижать не будут снохи,

и больше пенсию дадут,

и все отрубленные ноги

сами собою прирастут. Интонационно и стилистически это стихотворение перекликается с творческим наследием другого поэта-фронтовика — Яна Сатуновского, написавшего в 1951 году такие горькие строки: В некотором царстве,

в некотором государстве,

в белокаменной Москве

краснопролетарской

тридцать лет и три года

жили-проживали

старичок со старушкой в полуподвале.

А на тридцать четвертый год

случилось чудо:

в переулке,

где ютилась их лачуга,

точно вынутые из улья восковые соты,

от лесов освободился дом высотный.

И теперь старичок со старушкой,

проживающие в полуподвале,

за окошком видят Герб Союзный,

за который мы воевали. Совершенно разными художественными средствами и с разными конечными посылами два этих текста доносят до читателя общую идею: да, возродилось государство, но никак не люди, которые в нем существуют. Обещанное увеличение пенсии из стихотворения Слуцкого у Сатуновского разрастается до размеров сталинской высотки — чрезвычайно затратного проекта, реализованного за две послевоенные пятилетки. Оба этих текста апеллируют к самым фундаментальным, на грани с религиозными, представлениям о безусловных человеческих ценностях, одной из которых является справедливость, и не обнаруживают их. Отказ от национальной идентичности. «Нет у меня ни капли красной, вашей»: Виктор Соснора, Дмитрий Пригов

© Л.Громов/ТАСС

В моменты исторических катастроф вполне естественной защитной реакцией оказывается желание отмежеваться от происходящего. «Это происходит не от моего имени». «Надо разделять страну и государство». На мой взгляд, эта позиция достойна сожаления, однако, повторюсь, она вполне естественна для человека, пытающегося оставаться разумным существом, пусть пока и не готовым к жесткой и даже жестокой саморефлексии. Но и она, как, в общем-то, и все в этом мире, может послужить мощным творческим импульсом. Виктор Соснора заявил о себе в полный голос сборником «Всадники» (1969), в котором особое место занимает лирико-эпическое переложение «Слова о полку Игореве». Эта вещь, заряженная сильнейшими эмоциями, переходящими в экстаз, привлекла недолговременное внимание русских националистов.

Предлагаю пропустить тридцать лет поэтической эволюции Виктора Александровича и обратиться к такому крайне показательному тексту, написанному в 1999 году: Я сам скажу мои крови, я знаю, считайте:

поляки, эстонцы, евреи, италы, цыгане,

франки, норвежцы, остзейцы, тавры, мегары, испанцы,

темуджины и арамеи, персы, кельты и белги,

нет у меня ни капли красной, вашей, и с микроскопом,

так что живите сами с собой, апологеты инцеста,

агонизируйте сами, я ухожу и харизму свою оставляю на стуле,

выходец из холодных дверей, невидимка, уходит туда же. Любопытный момент: в многочисленном перечислении разных национальностей мы не встретим одного-единственного этноса, который прежде всего ожидаешь обнаружить в подобном каталоге, составленном русскоязычным поэтом. «Агонизируйте сами, я ухожу» — вероятно, самое резкое, брутальное поэтическое воплощение эмоции, обычно редуцированной до капитулянтского (в интеллектуальном плане) тезиса «стыдно быть русским».



Схожее, хотя и абсолютно иначе реализованное, отношение к проработке исторического опыта через отрицание своей к нему причастности можно увидеть и у Дмитрия Пригова, например, в стихотворении «Куликово поле» (1978). Лирическим героем в этом тексте выступает некое гипертрофированное «Я», наделенное божественными свойствами.

Но говорит ли это Бог? Вроде бы все указывает на это. Но откуда у Господа такое национальное чувство: Так победят сегодня русские

Ведь неплохие парни русские

И девки неплохие русские

Они страдали много, русские

Терпели ужасы нерусские

Так победят сегодня русские Вероятно, это не Бог, а сама история говорит издевательскими устами рассказчика, исключающего себя и из истории, и из народа, который ее для себя сочинил.

Итак, Бог оказывается всего лишь советским человеком, чахнущим над учебником истории и не понимающим, какое ему должно быть до всего этого дело. Если в процитированном выше отрывке Виктора Сосноры лирический субъект говорит сам за себя и решительно порывает с травмирующим его опытом, в приговском произведении герой просто отказывается признавать себя участником процесса, в который его насильно вовлекают по праву рождения. Сопричастность и безразличие. «Я — каждый здесь расстрелянный ребенок»: Евгений Евтушенко, Антон Очиров

Но существует и радикально иная стратегия осмысления катастрофического опыта. Заключается она в гипертрофированном переживании сопричастности к истории и ее жертвам. Здесь невозможно не вспомнить Евгения Евтушенко. Не лишним будет вспомнить два его самых известных текста о травме истории. Это, разумеется, поэма «Бабий Яр» (1961) и стихотворение «Танки идут по Праге» (1968), посвященное вводу советских войск в Чехословакию. «Я — / каждый здесь расстрелянный старик. / Я — / каждый здесь расстрелянный ребенок», — заявляет Евтушенко в «Бабьем Яре» и продолжает эту же мысль в «Танках»: «Пусть надо мной — без рыданий / просто напишут, по правде: / „Русский писатель. Раздавлен / русскими танками в Праге“». В 2022 году эту позицию разгромить очень легко и приятно — достаточно обвинить Евтушенко в присвоении чужого и запредельно трагического опыта. Но если вспомнить исторический контекст, в котором создавался «Бабий Яр», становится ясно, что он стал реакцией на официальную идеологию, настойчиво отрицавшую холокост как исключительную катастрофу еврейского народа. Заявляя о том, что это и его трагедия, русский поэт из Сибири говорит на самом деле о том, что декларативный интернационализм — это всего лишь коварная ловушка, если он приводит к размыванию людей в единую человеческую массу. «Бабий Яр» в том виде, в котором я его читаю, это протест против того, как девиз «Никто не остров в этом мире» хитрыми идеологическими вывихами превращается в гимн безразличию. Продолжение того, что можно обозвать «евтушенковской линией» в поэзии катастроф, я склонен видеть в творчестве современных социально ориентированных поэтов России. В частности, в тексте Антона Очирова «Палестина» (2009), одном из ярчайших явлений русской левой поэзии 2000-х. Внешне этот текст — лишь компиляция чувств и эмоций интеллектуала, следящего за событиями в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, находясь на максимально безопасном расстоянии от эскалации военного конфликта. Здравый смысл говорит нам, что для него кровопролитие на Ближнем Востоке — лишь картинка на экране компьютера. Но почему же это его так тревожит, почему он так переживает за палестинский народ, с которым его формально ничего не связывает: ни кровь, ни вера, ни опыт оккупации и экстремального сопротивления ей? Вывод для себя и для нас, читателей, поэт делает такой: Если мы не можем найти мечту в будущем

давайте найдем ее в прошлом,

почему же не в настоящем?

Потому что мечта — это опора

(так опорой бывает вера)

а настоящее так изменчиво,

что достаточно:

а) найти,

б) опереться,

в) поверить. Только она должна все в себя вместить

иначе ты ее потеряешь

(будущее переменится). Жажда мести и тяга к насилию. «Зато как по Европе шагали»: Эдуард Лимонов, Иосиф Бродский

© Л.Громов/ТАСС